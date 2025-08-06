Подготовьте свой дом к осени: 10 важных дел, которые следует сделать в конце лета

Подготовьте свой дом к осени / © Credits

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Конец лета — это идеальное время для технического обслуживания дома, об этом рассказало издание Real Simple. Несколько несложных задач сейчас могут уберечь вас от серьезных проблем и затрат в холодные месяцы. Что именно стоит сделать мы расскажем вам в этой статье.

Осмотрите дом на наличие повреждений после летних ливней. Даже если грозы казались незначительными, сильный ветер и дождь могли повредить крышу, водостоки или наружную отделку. Проверьте черепицу, желоба и стыки, лучше найти проблему сейчас, чем ремонтировать ее зимой.

Проверьте герметичность окон и дверей. Замена уплотнителей, обновление силиконового герметика или теплоизоляционной ленты поможет сохранить тепло внутри, уменьшить расходы на отопление и избавиться от сквозняков.

Замените батарейки в пожарных и газовых сигнализаторах . Даже если ничего не произошло, это мера пресечения, которую не стоит игнорировать. Проверьте все датчики дыма и угарного газа, замените батарейки, а при необходимости и сами устройства.

Сделайте чистку ковров. Летом они накапливают пыль, песок, шерсть животных и пыльцу. Глубокая чистка до закрытия окон на осень и зиму поможет избежать аллергий и сделает воздух в доме чище. Не хотите делать это сами, обратитесь в клининговую службу.

Помойте двор и дорожки под давлением . Теплая погода — идеальное время для мойки террас, дорожек, фасада или даже гаража. За лето они могли покрыться плесенью, грибком или следами пыли. Мытье под высоким давлением — это не только чистота, но и профилактика износа материалов.

Закройте бассейн (если есть) . Самое время подготовить бассейн к зиме. Очистите, продезинфицируйте, слейте воду и накройте пленкой. Это сэкономит время и деньги весной.

Сделайте обслуживание системы отопления и вентиляции. Очистите вентиляционные отверстия, замените фильтры, убедитесь в исправности кондиционера или отопительного котла. При необходимости пригласите специалиста. Чистый воздух в доме — это здоровье всей семьи.

Приведите в порядок прихожую или входную зону. Чтобы избежать осеннего хаоса, еще до начала школы и похолодания наведите порядок в зоне у двери, уберите лишнее, подготовьте место для сапог, курток, зонтов и рюкзаков.

Пропылесосьте труднодоступные места. Конец лета — лучший момент, чтобы убрать под кроватями, за мебелью, в углах. С приходом отопительного сезона пыль из этих зон может разноситься по всему дому. Если мебель тяжело двигать, закажите помощь специалистов.

Помойте окна и подоконники. Летом стекло собирает пыль, пыльцу, следы дождя. А влажная осенняя погода может превратить это все в плесень. Вымойте окна снаружи и изнутри, не забудьте о рамах и подоконниках. Так не только станет чище, но и светлее в доме.

Осень — это уютные вечера, какао и свечи. Но все это гораздо приятнее, когда дом готов к сезону. Выделите день или два на эти задачи и осенью вы скажете себе спасибо. Дом — это ваше пространство для отдыха и безопасности. Когда вы поддерживаете его в хорошем состоянии, вы заботитесь о комфорте всей семьи.