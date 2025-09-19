Подготовьте свой сад к холодам: 10 обязательных осенних дел

Осенние листья / © Associated Press

Поскольку длинные, теплые летние дни постепенно уступают место свежим, прохладным объятиям осени, садоводам пора подготовить свое открытое пространство к сезонной смене.

Переход вашего сада с лета на осень включает несколько стратегических шагов, чтобы обеспечить, чтобы ваш сад оставался ярким и здоровым в течение всего года.

Что надо сделать, рассказывает Ехргеѕѕ.co.uk .

1. Обновите свои клумбы

Начните с удаления отцветших летних однолетних растений и любого мусора. Эта очистка предотвратит зимовку вредителей и болезней в вашем саду.

2. Мульчирование

Нанесите свежий слой мульчи на свои грядки. Мульча помогает удерживать влагу почвы, подавляет рост сорняков и регулирует температуру почвы, обеспечивая защитный слой при снижении температуры.

3. Обрезка и подготовка

Осень — идеальное время для обрезки многолетних растений и стрижки кустарников. Обрезка способствует здоровому росту и готовит ваши растения к зимним месяцам.

4. Уход за газоном

Поддерживайте свой газон в отличном состоянии, сгребая опавшие листья и аэрируя почву. Это обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и поглощение питательных веществ, создавая основу для пышного газона весной.

5 Посадите осенние цветы

Посадите осенью цветы, такие как хризантемы и астры, чтобы добавить яркого цвета вашему саду. Подумайте о посадке овощей холодного сезона, таких как капуста кале и шпинат, для свежего урожая.

6. Уход за уличной мебелью

Прежде чем убрать уличную мебель, тщательно ее очистите мягким моющим средством и водой. Убедитесь, что она полностью сухая, чтобы предотвратить появление плесени и грибка во время хранения.

7. Тенты

Очистите любую плесень или грибок с тентов с помощью мягкого моющего средства и воды. Правильный уход продлит срок службы ваших уличных тканей и сохранит их свежий вид.

8. Украшения

Добавьте в свой сад осенние украшения, такие как тыквы, желуди и шишки. Подчеркните уютную, гостеприимную атмосферу теплыми гирляндами, которыми можно украсить деревья или заборы. Добавьте осенние подушки к своим уличным сиденьям для дополнительного комфорта и разместите свечи или фонари вокруг пространства, чтобы создать мягкое, привлекательное сияние. Эти дополнения сделают ваш сад идеальным местом, чтобы насладиться свежими осенними вечерами.

9. Защитите нежные растения

Накройте чувствительные растения мешковиной или морозостойкой тканью, чтобы защитить их от суровых зимних условий. Вы также можете переместить растения в горшках в защищенное место, например, в теплицу или внутрь вашего дома, чтобы защитить их от повреждения морозом.

10. Подготовка садовых инструментов

Очистите и заточите свои садовые инструменты перед тем, как хранить их на зиму. Удаление грязи и ржавчины, а также нанесение легкого слоя масла предотвратит коррозию и обеспечит их готовность к использованию, когда наступит весна. Правильное обслуживание продлит срок службы ваших инструментов и повысит их эффективность.