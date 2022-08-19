Подойдут ленивым садовникам: 7 цветущих растений, которые практически не требуют ухода

Уход за садом требует много времени и сил, но, если вы хотите иметь красивый сад и при этом не тратить на него много времени, вам стоит внимательно отнестись к выбору растений для посадки. Выбирайте максимально неприхотливые экземпляры, и тогда ваш сад будет выглядеть привлекательно при минимуме затрат усилий.

Выращивание растений требует много тяжелой работы и страсти, и когда они умирают, это причиняет боль. Видеть, как растения умирают на участках нерадивых садоводов, после того как профессионалы потратили время на их выращивание и уход за ними, просто душераздирающе.

Поэтому эксперты по садоводству из Gardener Know How поделились списком из семи растений, которые просто невозможно погубить, как бы вы ни старались.

Эти растения очень живучие. Они могут переносить различные суровые условия, включая жару, ветер, холодную погоду, засуху и так далее.

Герань

Герани — очень популярные растения, пользующиеся большим спросом, потому что они очень декоративны, красивы и бывают самых разных цветов.

Помимо того, что герани чрезвычайно привлекательны, они также являются одним из самых живучих уличных растений, которые невозможно погубить. Эти растения могут переносить жару и засуху и переживут самое жаркое лето, даже если вы их почти не поливаете.

Петунии

Петунии — одни из самых ярких цветов, поскольку они бывают разных цветов, включая светло-лимонно-желтый, лимонно-зеленый, розовый и многие другие. Эти растения прекрасно цветут. Они будут цвести с весны до заморозков, создавая прекрасную атмосферу в саду. Хотя им требуется регулярный полив, специалисты говорят, что они "не умрут", если вы им его не обеспечите.

Седум (очиток или заячья капуста)

Это одно из самых универсальных и нетребовательных растений, и они бывают разных размеров и даже цветов. В основном используются либо в качестве почвопокровных, либо в качестве декоративных уличных растений.

Это растения, которые не требуют особого ухода. Поливайте их только тогда, когда они выглядят сухими, и они будут выживать годами.

Хосты

Помимо того, что хосты легко выращивать, они являются чрезвычайно крепкими растениями. Они могут переносить чрезмерную жару и многие другие суровые условия выращивания. Они также имеют очень уникальный зеленый цвет, что делает их отличным выбором для украшения сада.

Коралловые колокольчики

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Если вы хотите иметь вечнозеленый сад, не требующий особого ухода, то эксперты советуют выращивать Coralbells. Они тоже являются щитом от жары и холода для цветов. Эти растения могут расти как на солнечных, так и на тенистых местах. Это идеальный выбор, если у вас недостаточно времени, чтобы посвятить себя саду.

Вейгела

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Это растение очень любят многие садоводы, так как оно имеет причудливый вид, что делает его очень декоративным. Специалисты по садоводству говорят, что это растение легко выращивать и за ним легко ухаживать. Оно также привлечет в ваш сад бабочек, которые оживят его.

Вербена

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По мнению экспертов, вербена — одно из лучших уличных растений, которое невозможно убить. Это растение действительно очень живучее. Это одно из самых засухоустойчивых растений на земле. Вербена может прожить недели и даже месяцы без полива. Кроме того, растение еще и красиво и привлекательно. Это очаровательное неприхотливое растение цветет разными цветами, включая белый, розовый и фиолетовый.

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