Подойдут начинающим собаководам и семьям с детьми: 20 лучших пород для усыновления

В приютах и группах поиска новых хозяев для брошенных животных в соцсетях можно встретить собак любой породы. Поэтому, прежде чем усыновить щенка, всегда изучайте характеристики породы, и выбирайте те, которые подойдут вашему образу жизни.
Некоторые собаки любят драться с детьми, в то время как у других от природы нежный характер, больше подходящий для жизни с малышами. Если у вас дома есть маленькие дети, рассмотрите возможность привезти домой взрослую собаку вместо щенка. Старшие собаки, как правило, более спокойные, чем молодые, что очень важно, если у вас есть дети, которые могут тянуть за хвост.
Факторы, влияющие на поиск вашего хвостатого друга, могут зависеть от ваших условий проживания, расписания, уровня активности и бюджета. Возможно, вам также придется рассмотреть возможность выбора относительно тихого или гипоаллергенного щенка. Некоторые породы могут ладить лучше с детьми старшего возраста, чем с малышами и младенцами. При усыновлении из приюта попросите кинологов или опытных зооволонтеров помочь вам найти домашних животных, которые подойдут именно вам, поскольку не все собаки одинаковы, даже если принадлежат к одной породе. И как только вы заберете домой своего питомца, запланируйте занятия с кинологом, чтобы научить как людей, так и собаку тому, как жить долго и счастливо вместе.
Для тех, кто готов взять щенка из приюта Good Housekeeping собрал рекомендации опытных собаководов и составил список лучших пород собак для усыновления, которые подойдут начинающим собаководам и семьям с детьми.
Эрдельтерьер
Король терьеров - как называют эрделей, этот щенок — звезда. Хотя эрдельтерьер и не слишком ласковый, он хорошо ладит с детьми и другими собаками. Эта порода будет особенно хорошо себя чувствовать в активной семье.
Бергамская овчарка
Их пастушеский инстинкт идеально подходит для того, чтобы помочь детям собраться вместе, и, хотя они, как правило, отлично ладят с детьми, важно присматривать за ними, если дети начинают шуметь, поскольку они могут их укусить.
Кишу Кен
Это очень милый и ласковый щенок. Собака среднего размера известна своей послушностью, открытостью к незнакомцам и терпеливостью к детям.
Сегуджио Итальяно
Родом из Италии, эти собаки не только любят детей, но и готовы пойти на все, чтобы защитить их. По этой причине вам нужно убедиться, что они находятся на прочном поводке среди незнакомцев.
Пуми
Энергичный и подвижный, этот пес вырастет всего до 13 кг. Они хорошо ладят с детьми, особенно с теми, кто готов играть с ними, поскольку в душе они всегда щенки.
Мягкошерстный пшеничный терьер
Если линька действительно вас беспокоит, попробуйте одного из этих милых щенков. Хотя ни одна собака не производит нулевых аллергенов, у этих шелковистых терьеров так называемая гипоаллергенная шерсть, поэтому они могут хорошо подойти тем, у кого легкая аллергия на мех. Что еще более важно, эти терьеры - энергичные и преданные домашние животные, которые любят активные игры, и гоняются за всем, что движется.
Бишон-фризе
Бишоны действуют исходя из предположения, что нет незнакомцев, а есть только друзья, которых они еще не встретили. Их дружелюбное отношение сопровождается еще одним бонусом: почти нелиняющей шерстью, которая делает этого игривого пушистика еще более идеальным для веселой семьи.
Бернский зенненхунд
Семьям, которые мыслят масштабно, стоит рассмотреть нежного гиганта, такого как бернский зенненхунд. Они действительно очень большие и пушистые, но под всем этим пухом скрывается милый, добросердечный питомец, известный своим нежным характером по отношению к детям.
Аляскинский маламут
Аляскинские маламуты сделают все, чтобы доставить удовольствие своей стае, как человеческой, так и собачьей. Эти мощные собаки, созданные для работы в качестве ездовых, нуждаются в лидере, который установит последовательный режим тренировок и упражнений. Вы будете вознаграждены дружелюбной мордой и виляющим хвостом.
Лабрадор-ретривер
Они оставались самой популярной породой собак на протяжении десятилетий не просто так. Лабрадоры любят детей, взрослых, других домашних животных — практически всех. Их милое поведение делает их лучшими друзьями с кем бы они ни встретились, но не стоит недооценивать их высокий уровень энергии. Эта энергичная порода нуждается в ежедневных упражнениях, и они достаточно крупные.
Золотистый ретривер
Еще один фаворит - золотистый ретривер, который полностью оправдывает свой статус типичной семейной собаки. Они быстро учатся, и им требуется много физической активности: они любят бегать, плавать, ловить рыбу и все виды активных игр. Взамен они дадут вам радостное общение с большим количеством веселья.
Бульдог
Тем, кто предпочитает непринужденный образ жизни, лучше подойдет верный бульдог. Помимо регулярных прогулок эти достойные собаки любят восстанавливающий сон. Но будьте осторожны, если вы живете в теплом климате: их короткие морды делают их склонными к перегреву.
Мопс
Как и люди, мопсы любят есть и спать. Вы должны держать их на регулярной диете (не допускать поедания остатков со стола!) и следить за тем, чтобы они много занимались спортом, так что, если вам нужен компаньон на диване, с которым можно уютно расположиться и посмотреть фильмы, можете прекратить поиски и взять мопса. Эта порода не нуждается в большом пространстве, но все равно ценит игры.
Бигль
Бигли очень любят общение. Они очень активные, и главное, что вам нужно помнить, - эти карманные гончие могут стать мастерами побега, если наткнутся на чарующий запах.
Ирландский сеттер
Только представьте, что вы гуляете с одним из этих красавцев по окрестностям, - это действительно будет выглядеть восхитительно. Но активный образ жизни (и бесконечный запас теннисных мячей) обязателен. Это партнер для тренировок, который будет мотивировать всех членов семьи двигаться.
Французский бульдог
Горожане обожают этих тихих и неприхотливых щенков. Их фирменные уши летучей мыши и маленький рост физически отличают их от своих более крупных собратьев-бульдогов. Классический француз отличается бдительным, игривым характером в сочетании с непринужденной приспособляемостью.
Брюссельский гриффон
Брюссельский гриффон - одна из самых маленьких пород собак. Он не выдерживает грубого обращения, как некоторые из более выносливых пород в этом списке. Но если ваши дети нежные, они будут вознаграждены преданным и умным питомцем, который для своего размера обладает огромной индивидуальностью.
Ньюфаундленд
На другом конце спектра размеров находится ньюфаундленд, который может весить ошеломляющие 70 кг. Эти любимые домашние животные преуспевают в плавании, они также заслужили репутацию собак-нянь благодаря своему терпеливому и бдительному характеру. Их милый темперамент обязательно покорит вас, если у вас дома есть достаточно места.
Колли
Колли входят в число самых умных пород собак. Лояльность колли не имеет себе равных, и они обожают детей.
Дворняга
Да, дворняжки сами по себе не являются официальной породой, но это не делает их менее любящими и очаровательными. Поэтому не стоит исключать возможность взять из приюта собаку без каких-либо породных признаков. Усыновление не только дает одному щенку постоянный дом, но и освобождает место в приюте для другого, нуждающегося в помощи.
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