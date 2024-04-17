Подойдут начинающим собаководам и семьям с детьми: 20 лучших пород для усыновления

В приютах и группах поиска новых хозяев для брошенных животных в соцсетях можно встретить собак любой породы. Поэтому, прежде чем усыновить щенка, всегда изучайте характеристики породы, и выбирайте те, которые подойдут вашему образу жизни.

Некоторые собаки любят драться с детьми, в то время как у других от природы нежный характер, больше подходящий для жизни с малышами. Если у вас дома есть маленькие дети, рассмотрите возможность привезти домой взрослую собаку вместо щенка. Старшие собаки, как правило, более спокойные, чем молодые, что очень важно, если у вас есть дети, которые могут тянуть за хвост.

Факторы, влияющие на поиск вашего хвостатого друга, могут зависеть от ваших условий проживания, расписания, уровня активности и бюджета. Возможно, вам также придется рассмотреть возможность выбора относительно тихого или гипоаллергенного щенка. Некоторые породы могут ладить лучше с детьми старшего возраста, чем с малышами и младенцами. При усыновлении из приюта попросите кинологов или опытных зооволонтеров помочь вам найти домашних животных, которые подойдут именно вам, поскольку не все собаки одинаковы, даже если принадлежат к одной породе. И как только вы заберете домой своего питомца, запланируйте занятия с кинологом, чтобы научить как людей, так и собаку тому, как жить долго и счастливо вместе.

Для тех, кто готов взять щенка из приюта Good Housekeeping собрал рекомендации опытных собаководов и составил список лучших пород собак для усыновления, которые подойдут начинающим собаководам и семьям с детьми.

Эрдельтерьер

Эрдельтерьер / Фото: Associated Press

Король терьеров - как называют эрделей, этот щенок — звезда. Хотя эрдельтерьер и не слишком ласковый, он хорошо ладит с детьми и другими собаками. Эта порода будет особенно хорошо себя чувствовать в активной семье.

Бергамская овчарка

Бергамская овчарка / Фото: Associated Press

Их пастушеский инстинкт идеально подходит для того, чтобы помочь детям собраться вместе, и, хотя они, как правило, отлично ладят с детьми, важно присматривать за ними, если дети начинают шуметь, поскольку они могут их укусить.

Кишу Кен

Кишу Кен / Фото: Credits

Это очень милый и ласковый щенок. Собака среднего размера известна своей послушностью, открытостью к незнакомцам и терпеливостью к детям.

Сегуджио Итальяно

Сегуджио Итальяно / Фото: Credits

Родом из Италии, эти собаки не только любят детей, но и готовы пойти на все, чтобы защитить их. По этой причине вам нужно убедиться, что они находятся на прочном поводке среди незнакомцев.

Пуми

Пуми / Фото: Credits

Энергичный и подвижный, этот пес вырастет всего до 13 кг. Они хорошо ладят с детьми, особенно с теми, кто готов играть с ними, поскольку в душе они всегда щенки.

Мягкошерстный пшеничный терьер

Мягкошерстный пшеничный терьер / Фото: Credits

Если линька действительно вас беспокоит, попробуйте одного из этих милых щенков. Хотя ни одна собака не производит нулевых аллергенов, у этих шелковистых терьеров так называемая гипоаллергенная шерсть, поэтому они могут хорошо подойти тем, у кого легкая аллергия на мех. Что еще более важно, эти терьеры - энергичные и преданные домашние животные, которые любят активные игры, и гоняются за всем, что движется.

Бишон-фризе

Бишон-фризе

Бишоны действуют исходя из предположения, что нет незнакомцев, а есть только друзья, которых они еще не встретили. Их дружелюбное отношение сопровождается еще одним бонусом: почти нелиняющей шерстью, которая делает этого игривого пушистика еще более идеальным для веселой семьи.

Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд / Фото: Associated Press

Семьям, которые мыслят масштабно, стоит рассмотреть нежного гиганта, такого как бернский зенненхунд. Они действительно очень большие и пушистые, но под всем этим пухом скрывается милый, добросердечный питомец, известный своим нежным характером по отношению к детям.

Аляскинский маламут

Аляскинский маламут / Фото: Associated Press

Аляскинские маламуты сделают все, чтобы доставить удовольствие своей стае, как человеческой, так и собачьей. Эти мощные собаки, созданные для работы в качестве ездовых, нуждаются в лидере, который установит последовательный режим тренировок и упражнений. Вы будете вознаграждены дружелюбной мордой и виляющим хвостом.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер / Фото: Associated Press

Они оставались самой популярной породой собак на протяжении десятилетий не просто так. Лабрадоры любят детей, взрослых, других домашних животных — практически всех. Их милое поведение делает их лучшими друзьями с кем бы они ни встретились, но не стоит недооценивать их высокий уровень энергии. Эта энергичная порода нуждается в ежедневных упражнениях, и они достаточно крупные.

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер / Фото: Associated Press

Еще один фаворит - золотистый ретривер, который полностью оправдывает свой статус типичной семейной собаки. Они быстро учатся, и им требуется много физической активности: они любят бегать, плавать, ловить рыбу и все виды активных игр. Взамен они дадут вам радостное общение с большим количеством веселья.

Бульдог

Бульдог / Фото: Credits

Тем, кто предпочитает непринужденный образ жизни, лучше подойдет верный бульдог. Помимо регулярных прогулок эти достойные собаки любят восстанавливающий сон. Но будьте осторожны, если вы живете в теплом климате: их короткие морды делают их склонными к перегреву.

Мопс

Мопс / Фото: Credits

Как и люди, мопсы любят есть и спать. Вы должны держать их на регулярной диете (не допускать поедания остатков со стола!) и следить за тем, чтобы они много занимались спортом, так что, если вам нужен компаньон на диване, с которым можно уютно расположиться и посмотреть фильмы, можете прекратить поиски и взять мопса. Эта порода не нуждается в большом пространстве, но все равно ценит игры.

Бигль

Бигль / Фото: Associated Press

Бигли очень любят общение. Они очень активные, и главное, что вам нужно помнить, - эти карманные гончие могут стать мастерами побега, если наткнутся на чарующий запах.

Ирландский сеттер

Ирландский сеттер / Фото: Associated Press

Только представьте, что вы гуляете с одним из этих красавцев по окрестностям, - это действительно будет выглядеть восхитительно. Но активный образ жизни (и бесконечный запас теннисных мячей) обязателен. Это партнер для тренировок, который будет мотивировать всех членов семьи двигаться.

Французский бульдог

Французский бульдог / Фото: Credits

Горожане обожают этих тихих и неприхотливых щенков. Их фирменные уши летучей мыши и маленький рост физически отличают их от своих более крупных собратьев-бульдогов. Классический француз отличается бдительным, игривым характером в сочетании с непринужденной приспособляемостью.

Брюссельский гриффон

Брюссельский гриффон / Фото: Associated Press

Брюссельский гриффон - одна из самых маленьких пород собак. Он не выдерживает грубого обращения, как некоторые из более выносливых пород в этом списке. Но если ваши дети нежные, они будут вознаграждены преданным и умным питомцем, который для своего размера обладает огромной индивидуальностью.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд / Фото: Associated Press

На другом конце спектра размеров находится ньюфаундленд, который может весить ошеломляющие 70 кг. Эти любимые домашние животные преуспевают в плавании, они также заслужили репутацию собак-нянь благодаря своему терпеливому и бдительному характеру. Их милый темперамент обязательно покорит вас, если у вас дома есть достаточно места.

Колли

Колли / Фото: Associated Press

Колли входят в число самых умных пород собак. Лояльность колли не имеет себе равных, и они обожают детей.

Дворняга

Дворняги / Фото: Credits

Да, дворняжки сами по себе не являются официальной породой, но это не делает их менее любящими и очаровательными. Поэтому не стоит исключать возможность взять из приюта собаку без каких-либо породных признаков. Усыновление не только дает одному щенку постоянный дом, но и освобождает место в приюте для другого, нуждающегося в помощи.

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