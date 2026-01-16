Подождите до весны: 7 растений, которые никогда не следует обрезать в январе

Сирень под снегом / © Associated Press

Реклама

Январь — классический месяц обрезки. Праздники прошли, и весна, хотя она может быть еще не за горами, уже маячит в вашем сознании. Сад находится в состоянии покоя, и все ваши растения нуждаются в хорошей обрезке.

Но не всем растениям понравится эта процедура, если проводить ее в январе. GardeningKnowHow назвал растения, которым это точно не пойдет на пользу.

Одним из основ обрезки является выбор времени. Поэтому, хотя обрезка растений в январе является важной частью восстановления сада, некоторые растения могут серьезно пострадать от январской обрезки. Зимний ожог является серьезной угрозой, и обрезка некоторых растений лишает жизненно важной изоляции, которая защищает их.

Реклама

Болезни — еще один фактор. Некоторые грибковые споры с удовольствием распространяются во время периодических январских теплых периодов. А дерево или кустарник, находящийся в состоянии покоя, не могут быстро зажить после обрезки, что оставляет открытые раны в коре, на которые эти споры могут попасть.

Дело не только в здоровье растения. Многие растения, которые цветут весной (а некоторые, цветущие летом), закладывают цветочные почки предыдущего года на старых побегах. Каждая ветка, которую вы обрезаете в январе, обрезает потенциальные цветы. Это может не повредить растению, но сделает нынешнее цветение гораздо тусклее.

Вот список из семи растений, которые никогда не следует обрезать в январе.

Форзиция

Форзиция / © Associated Press

Форзиция (Forsythia spp.) — одно из первых цветущих растений весной. На самом деле, эти кусты настолько готовы к цветению, что часто опережают его, раскрывая свои цветы задолго до весны во время необычно теплого периода.

Реклама

Неудивительно, что цветочные почки форзиций закладываются задолго до весны. На самом деле они закладывают их летом предыдущего вегетационного периода. Поэтому каждый срез, который вы сделаете в январе, обрежет будущие цветы.

Оставьте свою форзицию в покое пока что и будьте готовы обрезать ее весной, сразу после того, как она закончит цвести.

Сирень

Сирень / © Associated Press

Хотя сирень (Syringa vulgaris) цветет немного позже, она находится в такой же ситуации, как и форзиции. Почки следующего года они развивают летом, вскоре после цветения. Если вы обрежете их еще в январе, то будете иметь год без цветов.

Обрезайте сирень в конце весны или в начале лета, сразу после цветения, но до того, как завяжутся новые почки.

Реклама

Рододендрон

рододендрон / © Credits

Большинство рододендронов (Rhododenron spp.) являются вечнозелеными растениями, поэтому вы можете увидеть их листья, выделяющиеся на фоне снега, и почувствовать вдохновение немного их подрезать. Не поддавайтесь соблазну! Еще один ранневесенний цвет, рододендроны закладывают цветочные почки летом перед этим. Если вы обрезаете их зимой, вы подписываетесь на очень тусклый сезон.

Обрезайте рододендроны весной, после того как все цветы отцвели.

Гортензия крупнолистная

Гортензия / © ТСН

Гортензии известны своей сложностью в обрезке, поскольку существует так много разных сортов, которые имеют разные схемы цветения. Некоторые цветут на старой древесине, некоторые — на новой, а некоторые — на обеих. Гортензии крупнолистные (Hydrangea macrophylla) — это цветущие растения на старой древесине. Это означает, что их почки развиваются в конце лета или в начале осени и зимуют на растении. Обрезайте их в любое время зимой, и вы обрежете потенциальные цветы.

Лучшее время для обрезки гортензий крупнолистных — лето, сразу после того, как цветы отцвели.

Реклама

Лаванда

Лаванда / © Associated Press

Из всех растений в этом списке лаванда, пожалуй, самая чувствительная. Это растение средиземноморского происхождения, привыкшее к сухой почве и теплому солнцу. Это означает, что она особенно рискует во время холодной, темной зимы — единственный шанс на выживание — это глубокое, безмятежное состояние покоя. А что может быть более тревожным, чем обрезка?

Обрезка лаванды в январе подвергает внутренние, защищенные части растения воздействию сильного холода и ветра. Влага в древесных стеблях, вероятно, замерзнет, растрескивая кору и пропуская еще больше холода.

Подождите до лета, когда ваша лаванда закончит цвести. Тогда вы сможете обильно ее обрезать.

Самшит

самшит

Самшит (Buxus sempervirens) — еще одно растение, которое очень подвержено зимним повреждениям. Вы когда-нибудь видели самшит с коричневыми листьями, целые участки куста стали хрустящими и печальными? Это может быть вызвано рядом проблем, но одной из главных является зимний ожог. Как и в случае с лавандой, удаление веток нарушает естественную изоляцию растения, пропуская холод как в центр куста, так и под его кору.

Реклама

Обрезайте самшит ранней весной, как только начинают появляться новые стебли. Это будет способствовать более здоровому, густому росту.

Персики

Персик / © Associated Press

Персиковые деревья (Prunus persica) никогда не следует обрезать в январе. На самом деле, большинство косточковых деревьев, включая сливы, абрикосы и вишни, следует оставить в покое!

Это в значительной степени связано с распространенностью болезни серебристых листьев — грибковой инфекции, которая распространяется воздушно-капельным путем через споры, которые наиболее активны во влажные, холодные месяцы середины зимы. Когда вы делаете срез в январе, дерево находится в состоянии покоя и не способно производить защитную каллюсную ткань, необходимую для закрытия раны.

Обрезайте персиковые деревья в конце зимы или в начале весны, когда в течение нескольких дней не прогнозируется дождя. Это должно дать дереву время зажить после любых срезов, прежде чем влажное распространит болезнь.

Реклама

Всегда ли приемлема обрезка в январе

Всегда есть исключение из правила, не так ли? В этом случае на самом деле есть три общепринятых исключения. Это 3 типа веток — мертвые, поврежденные и больные. Если части ваших растений подпадают под любую из этих категорий, возможно, их можно обрезать, даже в разгар зимы.

Но прежде чем начать обрезку, спросите себя, почему вы обычно избегаете обрезки этого растения. Если это для сохранения уже завязанных цветочных почек (скажем, на рододендроне или азалии), то вырезание мертвых веток не нанесет такого большого вреда. Если это, скажем, самшит, то удаление мертвых или поврежденных листьев подвергнет большую часть кустарника воздействию стихий и может фактически привести к большему вреду. Просто используйте свой здравый смысл.