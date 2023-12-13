Почему зимой важно сделать в квартире генеральную уборку

Чистота и порядок в доме оказывают большое влияние на физическое и психическое здоровье его обитателей.

Очевидно, что поддерживать чистоту и порядок в своем жилом помещении очень важно и зима – идеальное время для наведения порядка и дезинфекции.

О важности наведения порядка зимой пишет Нealthline.

Тщательная уборка предотвращает сезонные заболевания

Регулярная уборка и дезинфекция дома могут помочь предотвратить распространение вирусов простуды и гриппа, особенно до и после приема гостей во время праздников.

Вы или другие члены семьи можете легко заразиться или распространить вирус, прикасаясь к поверхностям, к которым ранее прикасался кто-то, являющийся носителем вируса. По мнению экспертов, бактерии имеют тенденцию передаваться на руки с твердых, непористых поверхностей. Регулярная уборка дома защитит ваш дом от инфекций.

Особое внимание стоит обратить на такие поверхности:

столешницы

дверные ручки, ручки шкафов, ручки холодильника, ручки раковины

стоки и раковины

душевые кабины

туалеты

губки и тряпки для посуды

Фото: Credits

Уборка улучшает качество воздуха

Регулярная уборка может улучшить качество воздуха в вашем доме круглый год. Зимой качество воздуха в помещении может ухудшиться, что увеличивает риск респираторных инфекций и аллергии. Частично в этом виновато загрязнение. В теплые месяцы опасные для здоровья выбросы естественным образом рассеиваются в небе. В прохладную погоду загрязнение, которое происходит на уровне земли, например, от стоящих на холостом ходу автомобилей, остается низко над землей и может оказаться внутри вашего дома.

Сухой воздух также может стать проблемой и зимой. Исследования показывают, что он может усугубить боль в горле и другие респираторные проблемы. Зимой люди также чаще собираются в закрытых помещениях, что может увеличить риск передачи инфекции.

Меры, которые помогут улучшить качество воздуха:

протирайте полы влажной шваброй

часто пылесосьте, желательно пылесосом с высокоэффективным воздушным фильтром (HEPA) для улавливания мелких частиц

регулярно пылесосьте матрасы и еженедельно стирайте простыни в горячей воде, чтобы убить пылевых клещей

проверьте все вентиляционные отверстия и воздушные фильтры в квартире и в устройствах, очистите их по мере необходимости

почистите батареи отопления

каждый раз, когда вы пользуетесь сушилкой для белья, очищайте лоток для ворса.

Фото: Credits

Уборка улучшает психическое здоровья

Беспорядок может оказать существенное влияние на ваше общее самочувствие и даже на психическое здоровье. Исследование показало, что люди, которые описывают свои дома как незавершенные или захламленные, в течение дня испытывают дискомфорт, а те, кто сказал, что в их домах порядок, сообщили, что чувствуют себя лучше.

Что нужно сделать, чтобы навести порядок в доме

Наводите порядок в одном помещении за раз. Когда дело доходит до зимней генеральной уборки, это может означать наведение порядка на кухне перед приготовлением праздничной еды или обеспечение достаточного количества мест для хранения верхней одежды и обуви в прихожей.

Не стоит планировать убрать все за раз. Попробуйте взяться за небольшой участок, например, реорганизовать пару полок в кладовой.

Определите места, где накапливается беспорядок. Спросите себя, есть ли у вас приспособления для хранения вещей, такие как коробки, корзины или крючки, которые могли бы помочь уменьшить беспорядок в этих местах. Если вы обнаружите, что праздники приносят много беспорядка, связанного с украшениями, подумайте о том, чтобы приобрести прозрачные пластиковые контейнеры для аккуратного хранения дополнительного декора и упаковки во время и после праздников.

Очистите свой шкаф и подготовьте его к зиме. Если место для хранения одежды трещит по швам, найдите время, чтобы просмотреть его и разделить, что отдать или выбросить, а что хранить. Отдайте приоритет хранению в своем шкафу вещей, которые вы будете носить зимой и которые действительно вам подходят. Остальное, например летнюю одежду, упакуйте для длительного хранения и уберите из шкафа.

Создает гостеприимную атмосферу. Если вы ждете гостей на зимние праздники, вам стоит позаботиться о их и своем комфорте. Чистое пространство без беспорядка поможет гостям чувствовать себя более расслабленно в вашем доме. Если вы произведете уборку до прихода гостей, у вас будет больше времени на отдых после их ухода.

Основные способы помочь вашему дому чувствовать себя более опрятным и гостеприимным:

очистите холодильник и кладовую, выбросьте продукты с истекшим сроком годности, очистите внутренние поверхности универсальным чистящим средством и положите продукты на место.

очистите и продезинфицируйте мусорные корзины на кухне и в ванной

протрите шкафы, особенно ручки, универсальным чистящим средством

очистите и продезинфицируйте раковину в ванной и на кухне

пропылесосьте под мебелью и кроватями

протрите пыль на абажурах и книжных шкафах

очистите зеркала и окна средством для мытья стекол.

Генеральная зимняя уборка и наведение порядка помогут поддержать ваше физическое и психическое здоровье во время праздников, давая вам больше энергии для занятий самыми важными делами, например, проведения времени с близкими.

Поддержание чистоты и порядка в доме зимой также поможет вам начать весеннюю уборку.

Читайте также: