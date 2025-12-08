почему воздушные сушилки для рук - не лучшая идея / © Associated Press

В тот момент, когда мы уверенно протягиваем руки под современную мощную сушилку и надеемся закрепить эффект чистоты, то можем получить противоположный результат и это не страшилка, а выводы ученых. Издание Cleveland Clinic рассказало, что происходит, когда вы нажимаете кнопку «высушить».

Миф №1: сушилки уничтожают микробы

Факт: многие модели просто разгоняют их вокруг. Популярные струйные сушилки, те самые, которые с громким звуком «выстреливают» воздухом, могут поднимать в воздух микробы и частицы, которые оседают на полу, в воздухе или на других поверхностях в туалете.

В нескольких экспериментах люди мыли руки, а затем сушили их разными способами. Исследователи анализировали, сколько вирусов или бактерий попадает на руки, на одежду и на окружающие поверхности. Вывод таков, что после сушки струйными сушилками на руках и одежде обнаруживали значительно больше микробов, чем после использования бумажных полотенец.

Это не означает, что сушилки гарантированно распространяют опасные вирусы, но сам факт подъема частиц в воздух уже не слишком приятен.

Миф №2: струйные сушилки лучше обычных тепловых

Факт: они могут еще активнее разносить микробы. В ряде исследований сравнивали три варианта: бумажные полотенца, теплые воздушные сушилки и струйные высокоскоростные сушилки. Результат был интересным, ведь струйные сушилки разносили в десятки раз больше частиц, чем тепловые и в сотни раз больше, чем бумажные полотенца.

Это происходило, потому что струйные аппараты работают по принципу «шквальный ветер» — очень быстрый горизонтальный поток, который буквально сдувает воду с рук, а вместе с тем, все, что есть вокруг.

Миф №3: сушилки более гигиеничны, потому что не требуют контакта

Факт: бумажные полотенца — самый чистый способ. Несмотря на все технологические инновации, победитель оказался очень простым, и это обычные бумажные полотенца.

Они быстрее высушивают руки.

Создают легкое трение, которое механически снимает микробы.

Ничего не разносит по комнате и все остается на полотенце.

Кстати, многие больницы по всему миру до сих пор используют именно полотенца и это не случайность.

Что делать в общественных туалетах

Лучший вариант — бумажные полотенца. Если видите их, смело выбирайте.

Если есть только сушилка, высушите руки настолько, насколько возможно, а затем используйте антисептик. Это не идеально, но уменьшает риски.

Держитесь подальше от тканевых многоразовых полотенец. Их касаются десятки людей, поэтому это создает фантастические условия для передачи бактерий.

Как правильно мыть руки

Намочите руки чистой теплой или холодной водой. Нанесите мыло и хорошо вспеньте. Уделите внимание тыльной стороне рук, межпальцевым участкам и ногтям. Мойте не менее 20 секунд (можно дважды пропеть песню «Happy Birthday») Смывайте. Высушите чистым полотенцем или дайте высохнуть на воздухе, но только если другого варианта нет.

План Б — антисептик

Это отличный выход из ситуации, но он:

не очищает видимую грязь,

не смывает химические вещества,

не убивает все виды микробов.

Поэтому выбирайте его только тогда, когда нет воды и мыла.

Несмотря на то, что сушилки кажутся современным и «экологичным» решением, в вопросах гигиены они все еще проигрывают и если вы хотите минимизировать риски, всегда выбирайте бумажные полотенца, потому что иногда самые эффективные вещи — это те, которые давно работают.