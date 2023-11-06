Пока не выпал снег: 4 важных дела, которые садоводы не должны игнорировать зимой

Если вы надеетесь с приходом зимы отдохнуть от работы в саду, у нас для вас плохие новости.

Эксперт по садоводству поделился с Еxpress.co.uk пятью распространенными ошибками в саду, которых следует избегать зимой.

Зима — важное время года для ухода за садом. Конечно, если сад засыплет слоем снега, вы, вероятнее всего, сможете какое-то время сделать перерыв в садовых работах. Но, если мороза и снега не будет, отдохнуть от работы не удастся.

Забота о саде зимой позволяет растениям пережить холодные месяцы без ущерба и создает основу для обильного весеннего цветения. Усилия, которые вы вкладываете сейчас, будут хорошо вознаграждены весной. Вот четыре главные задачи, которые нужно сделать зимой:

Держите свой сад в порядке

Садоводам необходимо уделить первоочередное внимание уборке открытых пространств при подготовке к зиме. Прополку сорняков зимой также легче проводить, так как почва разрыхляется дождем. Использование мотыги помогает выкопать сорняки с корнем, что позволить избежать в дальнейшем использование гербицидов.

Садовники также могут мыть сейчас мыть садовые террасы и дорожки.

Опавшие листья можно собрать и компостировать. Листовая мульча — отличное удобрение, которое помогает растениям процветать.

Косите газон, точите ножи

Траву нужно косить до самых морозов. Пока температура не упала и не выпал снег, косите газон, если трава стала слишком длинной. Стрижка зимой важна для поддержания формы газона, особенно если вы не любите коротко стричь его в летние месяцы.

Садовники также могут обслуживать свои газонокосилки зимой. Для бензиновых газонокосилок важно сливать масло, заменять фильтр и содержать их в чистоте. Также сейчас можно отдавать в заточку лезвия для газонокосилки и другой садовый инструмент.

Позаботьтесь о мебели и инструментах

Если оставить садовую мебель на улице в холодную погоду незащищенной, это может привести к ее повреждению и ускоренному старению с появлением пятен и обесцвечивания. В ветреную погоду садовая мебель может опрокинуться, разбиться? на нее может что-то упасть.

Поэтому храните мебель в месте, защищенном от воздействия суровых погодных условий. Если это невозможно, накройте ее надежным, защищенным от атмосферных воздействий чехлом.

Садовые инструменты также могут пострадать в зимние месяцы, если их оставить на открытом воздухе. Постарайтесь правильно хранить их в сухом и защищенном месте, например, в сарае, гараже или ящике для хранения, чтобы с наступлением весны они были в хорошем состоянии.

4 важных дела, которые садоводы не должны игнорировать зимой / Фото: Credits

Укутайте зимующие растения

Некоторые нежные растения, такие как георгины и пеларгонии, необходимо защищать от суровых погодных условий, таких как мороз и снег. Садовники могут сделать это, надев укрытия для растений или перенеся в помещение— зимние сады или теплицы.

Деревья, кустарники и многолетние травянистые растения можно оставить снаружи, но их необходимо обрезать и добавить толстый слой мульчи, чтобы обеспечить им защиту.

Обрезка растений зимой, когда они находятся в состоянии покоя, также поможет обеспечить активный рост в течение следующего вегетационного периода, а также продлит их жизнь.

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