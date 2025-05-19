Покраска кирпичной стены: что нужно учесть и как это сделать правильно

Покраска кирпича: что нужно учесть и как это сделать правильно / © Credits

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Один из способов вдохнуть новую жизнь в пространство — это окрашивание кирпича. Такой шаг может полностью изменить облик вашего дома — добавить элегантности, чистоплотности или наоборот, подчеркнуть смелость вашего дизайнерского вкуса, об этом рассказало издание Martha Stewart. Но стоит помнить, покраска кирпича — это не просто очередная легкая задача. Это серьезное решение по долгосрочным последствиям. Поэтому перед тем как приступать к кисти, рассмотрим плюсы, минусы, подготовительные работы и действенные советы.

Зачем покрасить кирпич

Обновление внешнего вида. Кирпичные фасады или акцентные стены в помещениях иногда могут выглядеть устаревшими или неопрятными, особенно если кирпич потерял цвет или имеет неоднородный оттенок. Покраска позволяет освежить пространство и придать ему современный вид.

Универсальность дизайна. Кирпич — это отличная основа, но не всегда она гармонирует с новым дизайном, особенно после ремонтов. Покраска позволяет соединить стену с цветовой палитрой помещения или фасада.

Защита от погодных условий. Краска может стать дополнительным барьером от влаги, ультрафиолета и грязи, это уменьшает потребность в частом уходе.

Повышение рыночной стоимости. Современный, аккуратный вид дома может сделать вашу недвижимость более привлекательной для потенциальных покупателей.

О чем следует подумать перед покраской

Это почти необратимо. Покраска кирпича — это долгосрочное решение. Если вы передумаете, вернуть первоначальный вид будет очень сложно: нужно будет применять химические средства, пескоструйную обработку или шлифовку. И даже тогда идеальный результат не гарантирует никто.

Возможно отслаивание . Краска может трескаться или отслаиваться, особенно если поверхность не была подготовлена или использованы некачественные материалы. Кирпич «дышит» — то есть расширяется и сжимается в зависимости от температуры и влажности, и вы должны это учитывать.

Утрата естественной текстуры. Если вы любите вид «живого» кирпича, краска его сгладит. Некоторым это нравится, а некоторые сожалеют о потере подлинности.

Необходимость нескольких слоев. Кирпич хорошо впитывает краску, поэтому вам, скорее всего, понадобится два или даже три слоя для равномерного покрытия.

Подготовка — половина успеха

Перед тем как начать покраску, важно подготовить поверхность:

Очистите кирпич. Накопление пыли, мха, грибка или пятен будут мешать краске равномерно лечь на поверхность. Используйте моечную машину высокого давления (если речь идет о внешних стенах) или раствор мягкого мыла с теплой водой и щетку для внутренних работ. Осмотрите наличие повреждений. Трещины в растворе, выбоины или полости следует зашпаклевать или закрыть герметиком для каменных поверхностей. Это обеспечит долговечность покрытия. Дайте кирпичам высохнуть. После мытья и ремонта дайте кирпичам хорошо высохнуть — обычно нужно не менее 24–48 часов. Иначе краска может отслаиваться из-за остаточной влаги. Нанесите грунтовку. Используйте специальную грунтовку для минеральных поверхностей — это обеспечит лучшее сцепление краски и поможет избежать пятен или отслоений в будущем.

Как правильно красить кирпич

Выбирайте правильную краску. Для кирпича рекомендуется акриловая латексная краска, предназначенная для наружных или кладочных поверхностей. Она гибкая, долговечная и приспособленная к «подвижной» структуре кирпича.

Начните с тестового фрагмента. Нанесите краску на небольшой участок и подождите высыхание. Это позволит убедиться, что оттенок и текстура соответствуют ожиданиям.

Красьте в два-три слоя. Используйте валик или кисть, наносите краску равномерно сверху вниз. В зависимости от пористости кирпича придется нанести несколько слоев с перерывами для полного высыхания.

Как ухаживать за окрашенным кирпичом

Очищайте поверхность мягкой тканью или щеткой.

Не используйте абразивные средства, кисти с металлическим ворсом или кислотные растворы.

Проверяйте раз в сезон состояние краски: при появлении трещин или отслоений — подкрасьте проблемные места.

Для наружного кирпича желательно обновлять покрытие каждые 5–7 лет.

Альтернатива: известковое покрытие

Если вы хотите освежить вид кирпича, но сохранить его естественную текстуру — рассмотрите известковое покрытие. Это более экологичный, дышащий и обратный вариант, который имеет более естественный вид, чем краска.

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Покраска кирпича — это отличный способ обновить дом, добавить шарма и освежить стиль. Но это также серьезное дизайнерское решение, требующее планирования, качественных материалов и бережного исполнения. Если вы все сделаете правильно, результат вас приятно удивит и надолго украсит ваш дом.

Главное правило, не торопитесь. Покраска кирпича — это не об импульсивности, а об обдуманном подходе и заботе о долговечности вашего пространства.