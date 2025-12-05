- Дата публикации
Пол будущего: 6 трендов 2026 года, которые дизайнеры называют новой классикой
Пол — наименее заметная, но самая влиятельная часть интерьера. Именно он задает характер пространства, определяет атмосферу и даже способен «поднимать» или «приземлять» настроение.
Издание Martha Stewart собрало прогнозы дизайнеров относительно того, какой модный будет пол в 2026 году и сразу скажем, что следующий год обещает быть смелым, теплым и очень стильным.
Пока одни меняют диваны, а другие ищут «тот самый» оттенок стен, специалисты советуют начать снизу, а именно, с полов. Материал, рисунок, текстура и даже финиш могут полностью переформатировать интерьер. И 2026 год принесет тенденции, которые не только выглядят актуально, но и имеют потенциал стать долгожителями.
Крашеный пол
Как бы странно это ни звучало, крашеный пол возвращается. Но не в контрастном «ретро-формате» XVIII века, а в новом, более сдержанном прочтении. Происходит сдвиг в сторону тональных цветов и очень деликатных узоров. Это уже не декоративный жест, а способ придать дому элегантности и собранности.
Популярные мотивы — костяной, светло-каменный или серый шахматный рисунок, который добавляет пространству структуры. Покраска — это еще и практичный ход: идеальный вариант для старых домов, где пол хочется обновить, но при этом сохранить характер.
Матовость и сатин вместо глянца
Глянец постепенно сходит со сцены, ему на смену приходят матовые и сатиновые финиши, которые подчеркивают естественность дерева. Мы вкладываем больше в настоящую, восстановленную или переработанную древесину. Ее нежная текстура и естественные неровности — красота, которую нет смысла прятать под блеском.
Люди хотят пол, который не нужно оберегать «как музейный экспонат». Матовые поверхности стареют красиво, именно поэтому они на пике.
Сизаль
Сизаль — материал, который за последние два года стал любимчиком дизайнеров в США и Европе. И тренд только укрепляется. У этого натурального волокна есть перечень преимуществ, которые делают его почти универсальным:
прочный — выдерживает семьи с детьми и домашними животными;
приятный на ощупь, но не слишком мягкий;
антистатический и низкопылевой;
экологичный.
К тому же он «дышит», сизаль абсорбирует и отдает влагу, помогает регулировать микроклимат в комнате.
Цветные ковры
В следующем году цветные ковры перестанут быть акцентом и станут базой. Дизайнеры уже активно работают с.:
эвкалиптовым зеленым,
глубоким хаки,
темно-синим.
Эти тона называют «новыми нейтральными» — на них легко накладывать мебель, декор и дополнительные фактуры. Тренд также усиливают меланжевые шерстяные ковры с мелкими вкраплениями цвета, они выглядят современно, скрывают мелкие загрязнения и создают эффект глубины.
Тепло как концепция
2026 год продолжает глобальное движение к «теплому» дому. Теперь в тренде:
древесина средних янтарных тонов,
теплые коричневые,
мягкие терракотовые оттенки.
Когда пол и стены имеют общий теплый подтекст, дом ощущается более гармоничным и спокойным. Это об уюте, который имеет современный вид.
Европейские узоры
Европейская школа дизайна снова диктует моду. В 2026-м возвращаются:
ёлка
французская елка
версальские модули.
Это не просто пол — это архитектурный элемент, который создает ритм и глубину в комнате. Такие паттерны одинаково органичны и в классическом коричневом камине, и в ультрасовременных интерьерах.
2026 год делает пол смелее, теплее и содержательнее. Он перестает быть простым фоном и становится ключевым инструментом дизайна, который:
создает атмосферу,
корректирует пространство,
подчеркивает индивидуальность дома,
добавляет долговечности и стиля.
Крашеные доски, тактильные натуральные ковры, глубокие цвета и сложные европейские узоры — все это выглядит не просто модно, а вневременно. Пол — это фундамент стиля. И если выбрать его мудро, обновлять интерьер придется гораздо реже.