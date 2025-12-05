Пол будущего: 6 трендов 2026 года, которые дизайнеры называют новой классикой

6 трендов 2026 года, которые дизайнеры называют новой классикой / © Associated Press

Издание Martha Stewart собрало прогнозы дизайнеров относительно того, какой модный будет пол в 2026 году и сразу скажем, что следующий год обещает быть смелым, теплым и очень стильным.

Пока одни меняют диваны, а другие ищут «тот самый» оттенок стен, специалисты советуют начать снизу, а именно, с полов. Материал, рисунок, текстура и даже финиш могут полностью переформатировать интерьер. И 2026 год принесет тенденции, которые не только выглядят актуально, но и имеют потенциал стать долгожителями.

Крашеный пол

Как бы странно это ни звучало, крашеный пол возвращается. Но не в контрастном «ретро-формате» XVIII века, а в новом, более сдержанном прочтении. Происходит сдвиг в сторону тональных цветов и очень деликатных узоров. Это уже не декоративный жест, а способ придать дому элегантности и собранности.

Популярные мотивы — костяной, светло-каменный или серый шахматный рисунок, который добавляет пространству структуры. Покраска — это еще и практичный ход: идеальный вариант для старых домов, где пол хочется обновить, но при этом сохранить характер.

Матовость и сатин вместо глянца

Глянец постепенно сходит со сцены, ему на смену приходят матовые и сатиновые финиши, которые подчеркивают естественность дерева. Мы вкладываем больше в настоящую, восстановленную или переработанную древесину. Ее нежная текстура и естественные неровности — красота, которую нет смысла прятать под блеском.

Люди хотят пол, который не нужно оберегать «как музейный экспонат». Матовые поверхности стареют красиво, именно поэтому они на пике.

Сизаль

Сизаль — материал, который за последние два года стал любимчиком дизайнеров в США и Европе. И тренд только укрепляется. У этого натурального волокна есть перечень преимуществ, которые делают его почти универсальным:

прочный — выдерживает семьи с детьми и домашними животными;

приятный на ощупь, но не слишком мягкий;

антистатический и низкопылевой;

экологичный.

К тому же он «дышит», сизаль абсорбирует и отдает влагу, помогает регулировать микроклимат в комнате.

Цветные ковры

В следующем году цветные ковры перестанут быть акцентом и станут базой. Дизайнеры уже активно работают с.:

эвкалиптовым зеленым,

глубоким хаки,

темно-синим.

Эти тона называют «новыми нейтральными» — на них легко накладывать мебель, декор и дополнительные фактуры. Тренд также усиливают меланжевые шерстяные ковры с мелкими вкраплениями цвета, они выглядят современно, скрывают мелкие загрязнения и создают эффект глубины.

Тепло как концепция

2026 год продолжает глобальное движение к «теплому» дому. Теперь в тренде:

древесина средних янтарных тонов,

теплые коричневые,

мягкие терракотовые оттенки.

Когда пол и стены имеют общий теплый подтекст, дом ощущается более гармоничным и спокойным. Это об уюте, который имеет современный вид.

Европейские узоры

Европейская школа дизайна снова диктует моду. В 2026-м возвращаются:

ёлка

французская елка

версальские модули.

Это не просто пол — это архитектурный элемент, который создает ритм и глубину в комнате. Такие паттерны одинаково органичны и в классическом коричневом камине, и в ультрасовременных интерьерах.

2026 год делает пол смелее, теплее и содержательнее. Он перестает быть простым фоном и становится ключевым инструментом дизайна, который:

создает атмосферу,

корректирует пространство,

подчеркивает индивидуальность дома,

добавляет долговечности и стиля.

Крашеные доски, тактильные натуральные ковры, глубокие цвета и сложные европейские узоры — все это выглядит не просто модно, а вневременно. Пол — это фундамент стиля. И если выбрать его мудро, обновлять интерьер придется гораздо реже.