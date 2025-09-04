Пол на века: 6 видов покрытия, которое не выйдет из моды даже через 20 лет

мрамор / © Credits

Однако выбор напольного покрытия — задача не из простых. Тенденции меняются, материалы стареют, а переделывание ошибок стоит дорого. Поэтому, чтобы не жалеть через несколько лет, издание Martha Stewart советует обращать внимание на покрытия, которые сохраняют свою актуальность десятилетиями.

Массивная древесина

Существует ли что-то более «домашнее» и стильное, чем натуральный деревянный пол, ведь он всегда теплый на ощупь, наполняет пространство природной энергией и прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, от минимализма до классики.

Европейский дуб. Его светлый оттенок и изящные текстуры идеально вписываются в современные скандинавские интерьеры. А главное, с годами такой пол выглядит еще лучше.

Северный белый дуб. Прочная, долговечная древесина, которую часто выбирают для больших пространств. Благодаря естественным нейтральным оттенкам прекрасно сочетается с камнем, керамикой или плиткой.

Американский черный орех — более темный и выразительный вариант. Часто используется в паркетных узорах «елочка» или «шеврон».

Лайфхак: деревянный пол требует регулярного ухода, но при этом его можно шлифовать и обновлять, а это делает его практически вечным.

Плитка

Керамическая или каменная плитка — это материал, который можно использовать в любом помещении: от кухни до ванной. Она устойчива к влаге, механическим повреждениям и легко моется.

Травертин — натуральный камень теплых оттенков, который придает дому ощущение стабильности и уюта.

Известняк — у него интересная фактура и природные цвета, но больше подходит для сухих комнат.

Мрамор — символ роскоши, его выбирают для ванных комнат и гостиных. Благодаря различным оттенкам, от белого до изумрудного, мрамор прекрасно вписывается как в классический, так и в современный интерьер.

Совет: когда вы выбираете плитку, обращайте внимание на коэффициент истирания, для кухни и коридора он должен быть высоким.

Ламинат нового поколения

Если когда-то ламинат ассоциировался с дешевым заменителем дерева, то сегодня все изменилось. Современные коллекции не только максимально имитируют натуральные материалы, но и могут быть водостойкими, ударопрочными и теплыми.

В Украине все популярнее становится ламинат с защитным покрытием против царапин, это особенно актуально для семей с детьми и домашними животными.

Виниловый пол (LVT)

Luxury Vinyl Tiles (LVT) — одно из самых интересных решений на рынке. Он сочетает красоту дерева или камня с высокой устойчивостью к износу.

Устойчив к влаге, поэтому подходит даже для кухни и ванной.

Имеет шумопоглощающий эффект.

Удобен в уходе, ведь достаточно обычного мытья.

Интересный факт: в странах Европы винил постепенно вытесняет ламинат именно благодаря своей универсальности.

Пробковый пол

Пробка — это материал, который возвращается в моду. Он натуральный, гипоаллергенный, теплый и приятный на ощупь. А еще, у него есть естественная упругость, поэтому он идеален для детских комнат.

К тому же пробковые полы хорошо изолируют звук и удерживают тепло, это делает их отличным вариантом для квартир в многоэтажках.

Бетон и микроцемент

Для сторонников минимализма и loft-стиля бетонные полы стали настоящим открытием. Они долговечны, стильные и создают ощущение простора.

Микроцемент, в отличие от классического бетона, позволяет достичь идеально гладкой поверхности и может иметь различные оттенки. В сочетании с теплой деревянной мебелью и текстилем такой интерьер имеет невероятно современный вид.

Когда вы выбираете напольное покрытие, стоит думать не только о красоте «здесь и сейчас», но и о долговечности. Дерево, камень, современная плитка или винил — это инвестиция, которая будет служить десятилетиями. А если добавить к этому правильный уход, ваш пол со временем будет приобретать еще большую красоту и характер.