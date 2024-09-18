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Полезный лайфхак: как аккуратно почистить рыбу от чешуи

Полезный лайфхак: как аккуратно почистить рыбу от чешуи

Как аккуратно почистить рыбу от чешуи / Фото: Credits

Если вы не представляете, что объединяет эти три слова: чистка, пакет и рыба, то мы вам расскажем.

Если раньше вы чистили рыбу дома в миске, как делали большинство наших родителей, то спешим рассказать вам об интересном лайфхаке, которым на своей странице поделилась блогер v.vanilinka.

Что понадобится:

  • Плотный пакет

Что делать:

  • Просто положите рыбу в пакет, засуньте нож и чистите сразу в пакете;
  • Таким образом чешуя не разлетается во все стороны.

Совет:

  • Вам будет удобнее чистить рыбу, если пакет будет прозрачый;
  • Если луски очень много, просто достаньте нож, промойте его или вытрите и выбросьте её. Затем продолжайте чистку.

Надеемся, этот лайфхак пригодится вам и после чистки больше не придется мыть всю кухню.

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