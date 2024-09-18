Полезный лайфхак: как аккуратно почистить рыбу от чешуи

Если вы не представляете, что объединяет эти три слова: чистка, пакет и рыба, то мы вам расскажем.
Если раньше вы чистили рыбу дома в миске, как делали большинство наших родителей, то спешим рассказать вам об интересном лайфхаке, которым на своей странице поделилась блогер v.vanilinka.
Что понадобится:
- Плотный пакет
Что делать:
- Просто положите рыбу в пакет, засуньте нож и чистите сразу в пакете;
- Таким образом чешуя не разлетается во все стороны.
Совет:
- Вам будет удобнее чистить рыбу, если пакет будет прозрачый;
- Если луски очень много, просто достаньте нож, промойте его или вытрите и выбросьте её. Затем продолжайте чистку.
Надеемся, этот лайфхак пригодится вам и после чистки больше не придется мыть всю кухню.
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