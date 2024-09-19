Полезный лайфхак: как удобно хранить салфетки в машине

Не торопитесь выбрасывать пластиковый контейнер от помидоров черри. Он может стать практичным решением для хранения салфеток в вашем автомобиле.
На странице pomyslowe.panie.domu рассказали об интересном и полезном лайфхаке, который пригодится всем владельцам авто.
Как сделать контейнер для салфеток:
- Хорошо промойте и высушите контейнер;
- Разомните рулон с салфетками, достаньте из него пластиковую середину и с середины начните вытаскивать салфетки;
- Вложите салфетки в контейнер, оставив несколько штук выступать через отверстие в крышечке;
- Просто поставьте контейнер в подстаканник автомобиля.
Достоинства:
- Удобство: легкий доступ к салфеткам во время поездки;
- Экономия: использование контейнера, который у вас уже есть;
- Экологичность: вторичное использование пластика для новых целей.
Этот быстрый и простой способ поможет вам оставаться организованными во время поездок.
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