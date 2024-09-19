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Полезный лайфхак: как удобно хранить салфетки в машине

Полезный лайфхак: как удобно хранить салфетки в машине

Как удобно хранить салфетки в машине / Фото: Credits

Не торопитесь выбрасывать пластиковый контейнер от помидоров черри. Он может стать практичным решением для хранения салфеток в вашем автомобиле.

На странице pomyslowe.panie.domu рассказали об интересном и полезном лайфхаке, который пригодится всем владельцам авто.

Как сделать контейнер для салфеток:

  • Хорошо промойте и высушите контейнер;
  • Разомните рулон с салфетками, достаньте из него пластиковую середину и с середины начните вытаскивать салфетки;
  • Вложите салфетки в контейнер, оставив несколько штук выступать через отверстие в крышечке;
  • Просто поставьте контейнер в подстаканник автомобиля.

Достоинства:

  • Удобство: легкий доступ к салфеткам во время поездки;
  • Экономия: использование контейнера, который у вас уже есть;
  • Экологичность: вторичное использование пластика для новых целей.

Этот быстрый и простой способ поможет вам оставаться организованными во время поездок.

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