Полезный лайфхак: как удобно заморозить помидоры

Замороженные помидоры станут отличным дополнением к вашим любимым блюдам в зимний период.
Фудблогер mamanata.food поделилась простым и эффективным лайфхаком, который поможет вам сберечь вкус летних помидоров на холодные зимние месяцы. Такие помидоры можно будет легко добавить в пиццу, запечь их в духовке или сварить из них борщ. Это очень удобная заморозка, которая не занимает много места, а помидоры не склеиваются.
Что делать:
- Нарежьте помидоры кольцами необходимой вам толщины;
- Расстелите пищевую пленку и немного отступив от ее края начните выкладывать помидоры один за другим;
- Затем просто заверните их "рулетиком" в пленку, постепенно добавляя ряд помидор;
- Таким образом можете сформировать несколько рядов;
- В конце просто закрутите по краям пленку и положите в морозилку.
С этим простым лайфхаком вы сможете наслаждаться вкусом свежих томатов в течение всего года.
Читайте также:
- Как заморозить томаты на зиму: полезный лайфхак
- Интересный лайфхак: как помочь зеленым томатам созреть
- На 7 дней дольше: как сохранить свежесть нарезанного авокадо