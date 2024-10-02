Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Полезный лайфхак: как удобно заморозить помидоры

Полезный лайфхак: как удобно заморозить помидоры

Как удобно заморозить помидоры

Замороженные помидоры станут отличным дополнением к вашим любимым блюдам в зимний период.

Фудблогер mamanata.food поделилась простым и эффективным лайфхаком, который поможет вам сберечь вкус летних помидоров на холодные зимние месяцы. Такие помидоры можно будет легко добавить в пиццу, запечь их в духовке или сварить из них борщ. Это очень удобная заморозка, которая не занимает много места, а помидоры не склеиваются.

Что делать:

  • Нарежьте помидоры кольцами необходимой вам толщины;
  • Расстелите пищевую пленку и немного отступив от ее края начните выкладывать помидоры один за другим;
  • Затем просто заверните их "рулетиком" в пленку, постепенно добавляя ряд помидор;
  • Таким образом можете сформировать несколько рядов;
  • В конце просто закрутите по краям пленку и положите в морозилку.

С этим простым лайфхаком вы сможете наслаждаться вкусом свежих томатов в течение всего года.

Читайте также:

Нереальная вкуснятина из Ровно! Готовим простые и аппетитные помидоры по-ровенски

Нереальная вкуснятина из Ровно! Готовим простые и аппетитные помидоры по-ровенски

Похожие темы:

Следующая публикация