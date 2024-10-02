Полезный лайфхак: как удобно заморозить помидоры

Фудблогер mamanata.food поделилась простым и эффективным лайфхаком, который поможет вам сберечь вкус летних помидоров на холодные зимние месяцы. Такие помидоры можно будет легко добавить в пиццу, запечь их в духовке или сварить из них борщ. Это очень удобная заморозка, которая не занимает много места, а помидоры не склеиваются.

Что делать:

Нарежьте помидоры кольцами необходимой вам толщины;

Расстелите пищевую пленку и немного отступив от ее края начните выкладывать помидоры один за другим;

Затем просто заверните их "рулетиком" в пленку, постепенно добавляя ряд помидор;

Таким образом можете сформировать несколько рядов;

В конце просто закрутите по краям пленку и положите в морозилку.

С этим простым лайфхаком вы сможете наслаждаться вкусом свежих томатов в течение всего года.

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