Как правильно поливать огурцы / © Associated Press

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Огурцы заслуженно считаются одной из самых популярных летних культур. Они быстро растут, активно плодоносят и не требуют слишком сложного ухода. Однако к режиму полива эта культура относится особенно требовательно, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Неправильное увлажнение может спровоцировать ряд проблем, от замедленного развития до искривленных плодов и увядания листьев. Именно поэтому поддержание стабильной влажности почвы является одним из главных факторов успешного выращивания.

Когда лучше всего поливать огурцы

Специалисты рекомендуют поливать огурцы утром, ведь утренний полив позволяет растениям впитать достаточное количество влаги еще до наступления жары. Кроме того, если листья случайно намокнут, они успеют высохнуть в течение дня.

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Вечерний полив менее желателен. Влага, которая остается на листьях ночью, создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.

Сколько воды нужно огурцам

В среднем огурцам необходимо от 25 до 50 мм осадков или полива в неделю. Впрочем, универсальной формулы не существует. Частота полива зависит от погодных условий, типа почвы и способа выращивания.

В жаркую погоду, на песчаных почвах, высоких грядках или в контейнерах растения могут нуждаться в ежедневном поливе или через день. Если же лето прохладнее, а почва тяжелая и хорошо удерживает влагу, поливать можно реже.

Главное правило — земля должна оставаться равномерно влажной, но не заболоченной.

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От чего зависит частота полива

Солнце . Огурцы любят солнечные участки и лучше всего растут при 6-8 часах прямого солнечного света в день. Именно солнце обеспечивает активный фотосинтез, формирование крупных листьев и обильное плодоношение. Но есть и обратная сторона, ведь чем больше солнца получает растение, тем быстрее испаряется влага. Садоводы советуют в регионах с очень жарким летом обеспечивать легкое притенение во второй половине дня. Это поможет уменьшить потребность в поливе.

Тип почвы . Не все почвы одинаково удерживают воду. Песчаные и каменистые почвы быстрее высыхают, поэтому огурцы на таких участках требуют более частого полива. Зато глинистые почвы и почвы с высоким содержанием органических веществ дольше сохраняют влагу. Лучшим вариантом для огурцов считается хорошо дренированная почва с большим количеством компоста или перегноя.

Температура и влажность воздуха . В жаркие летние дни потребность огурцов в воде значительно возрастает. Когда температура приближается к +32°C и выше, растения часто нуждаются в ежедневном поливе или через день. Важную роль играет и влажность воздуха. В сухом климате почва высыхает быстрее, поэтому поливать приходится чаще, чем в регионах с повышенной влажностью.

Контейнеры и горшки . Огурцы все чаще выращивают на балконах и террасах в контейнерах. Однако стоит помнить, что земля в горшках высыхает значительно быстрее, чем на открытой грядке. Чем меньше контейнер, тем чаще придется поливать растение. К тому же огурцам нужно достаточное пространство для развития корневой системы.

Сорт растения . Не у всех огурцов одинаковые потребности. У кустовых сортов компактная корневая система и они быстрее высыхают, поэтому нуждаются в более частом поливе. Плетистые сорта формируют более глубокие корни и после укоренения могут легче переносить кратковременную засуху.

Мульча. Мульчирование остается одним из самых эффективных способов сохранения влаги. Солома, компост или даже скошенная трава охлаждают почву, замедляют испарение воды и улучшают структуру земли. В результате, чем больше мульчи, тем реже придется браться за лейку.

Как правильно поливать огурцы

Не менее важно и как именно поливать огурцы. Эксперты советуют направлять воду непосредственно под корень. Лучше всего работают капельное орошение или специальные шланги для медленного полива.

Полив сверху по листьям нежелателен, он может вызвать солнечные ожоги листьев и увеличить риск развития мучнистой росы и других грибковых болезней.

Почва должна промокать на глубину примерно 15-20 см. Именно такой глубокий полив стимулирует формирование сильной корневой системы. Зато частый поверхностный полив делает корни слабыми и уязвимыми к пересыханию.

Как понять, что воды слишком много

Многие огородники ошибочно считают, что увядшие листья всегда свидетельствуют о недостатке влаги. На самом деле это может быть признаком переувлажнения.

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Если почва постоянно мокрая, корни начинают страдать от недостатка кислорода. В результате листья желтеют, рост замедляется, а новые побеги почти не появляются. Дополнительным сигналом могут быть мягкие стебли и признаки корневой гнили.

Перед очередным поливом рекомендуется проверять верхние 5-7 см почвы, если они еще влажные, полив можно отложить.

Как распознать недостаток влаги

При дефиците воды листья теряют упругость, края могут скручиваться и подсыхать. Если после полива растение быстро восстанавливается, причина была именно в недостатке влаги. Если же листья остаются вялыми, стоит искать другие проблемы. Также о нерегулярном поливе могут свидетельствовать деформированные плоды и медленный рост растения.

Огурцы очень чувствительны к резким колебаниям влажности, поэтому стабильный режим полива без длительных пересыханий и чрезмерных заливаний напрямую влияет на качество будущего урожая.

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