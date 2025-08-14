Поливать каждый день или нет: как ухаживать за уличными растениями в жару, чтобы они выжили и расцвели

Как ухаживать за уличными растениями в жару, чтобы они выжили и расцвели / © Credits

Мы пьем больше воды, чтобы избежать обезвоживания и то же касается наших зеленых любимцев. Но стоит ли поливать растения ежедневно в жару, объяснило издание Woman&Home и рассказало, как найти баланс между достаточным увлажнением и риском перезаливания.

В жаркую погоду поливать надо чаще, но все зависит от типа почвы, возраста растений и места их произрастания.

Молодые растения и рассада — нуждаются в ежедневном поливе в жару, ведь их корни еще слабые и быстро пересыхают.

Взрослые, хорошо укоренившиеся растения — в жару обычно достаточно поливать раз в 2-3 дня, если почва средней плотности, раз в 4-5 дней — для обычного садового грунта и раз в 6-8 дней — если почва глинистая.

Особого внимания требуют растения в контейнерах и кашпо — из-за ограниченного объема почвы они быстрее теряют влагу, поэтому иногда нуждаются в ежедневном поливе.

Как проверить, пришло ли время полива

Простой тест: погрузите палец в землю до уровня косточек. Если почва сухая по всей глубине — пора дать воды.

Совет: поливайте глубоко под корень, а не только поверхность, чтобы влага дошла до глубинных корней.

Стоит ли поливать после дождя

Нет, если дождь был обильный. Природные осадки часто проникают глубже, чем обычный полив, поэтому дополнительная вода может привести к застою влаги, гниению корней или грибковым болезням. Чтобы убедиться, проверьте почву на глубине 1-2 см, если она влажная — поливать не надо.

Когда поливать

Время полива имеет большое значение:

Утро — идеальный вариант, ведь температура еще низкая, влага успевает впитаться, а испарение минимальное.

Ранний вечер — второй по эффективности вариант, но есть риск появления слизней, улиток и грибковых болезней.

Середина дня — худшее время, так как большая часть воды испаряется и не достигает корней.

Советы

Глубокий, но редкий полив — стимулирует растения развивать глубокую корневую систему.

Мульчирование (слой соломы, коры, опилок или декоративных камней) помогает уменьшить испарение и сохранить почву прохладной.

Переставьте горшки в тень в самое жаркое время суток.

Используйте гидрогель или специальные гранулы, которые удерживают влагу.

Собирайте дождевую воду для полива — это экологично и полезно для растений.

Самые уязвимые в жару — саженцы, рассада и пересаженные растения. Их надо поливать особенно тщательно, ведь они еще не имеют разветвленной корневой системы, способной самостоятельно добывать влагу из глубины.

В жару растения требуют больше внимания, но ежедневный полив нужен не всем. Ориентируйтесь на возраст растений, тип почвы, способ посадки и уровень влажности земли. А главное — поливайте в правильное время и правильным способом, чтобы каждая капля воды принесла максимальную пользу.