ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
96
Время на прочтение
2 мин

Полный гид по уборке на каждый день, неделю и сезон — с чего начать

Чистый дом — это не об идеальности, а об ощущении спокойствия. Однако между работой, делами и жизнью поддерживать порядок кажется почти нереальным.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Комментарии
Полный гид по уборке на каждый день, неделю и сезон / © Associated Press

Хорошая же новость, что секрет не в том, чтобы больше убирать, а в том, чтобы делать это разумно. Издание Martha Stewart предложило систему, которая превращает хаос в понятный график и позволяет буквально поставить уборку «на автопилот».

Решение простое — разделить уборку на ежедневную, еженедельную, ежемесячную, сезонную и ежегодную. Такой подход не дает беспорядку накапливаться, экономит время и снижает стресс. А главное, создает тот самый «эффект чистого дома», который мы все любим.

Ежедневная уборка

Несколько минут ежедневно способны полностью изменить внешний вид окружающего пространства. Фокус на поверхностях, которыми пользуетесь постоянно, а именно:

  • заправить кровать

  • протереть кухонные столешницы

  • продезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются

  • протереть ванную комнату

  • подмести пол

  • помыть посуду

  • разложить вещи по местам

Особенно важной является кухня, ведь грязные поверхности могут накапливать бактерии.

Еженедельная уборка

Раз в неделю стоит уделить внимание зонам активного пользования. В списке:

  • стирка полотенец, ковриков и постельного белья

  • мытье унитаза, ванны и душа

  • протирание пыли, включая светильники

  • мытье полов и пылеудаление пыли

  • очистка зеркал

  • мытье кухни, а именно раковины, вытяжки, холодильника и шкафа

  • очистка бытовой техники

  • вынос мусора

  • упорядочение документов

Это тот уровень уборки, который не дает грязи «укорениться».

Ежемесячная уборка

Есть вещи, которые не замечаем каждый день, но именно они создают ощущение запущенности. Раз в месяц:

  • чистим швы плитки

  • перебираем аптечки и шкафчики

  • стираем наматрасники

  • чистим вытяжку

  • проверяем морозилку

  • моем мусорники

  • подтягиваем линтусы

  • чистим шторы, подоконники

  • обрабатываем сливы (уксус, сода и кипяток)

Это «невидимая уборка», которая действительно меняет качество пространства.

Сезонная уборка

Здесь работает принцип: «от пола до потолка». Что стоит сделать:

  • постирать подушки

  • перевернуть матрас

  • хорошо очистить духовку

  • разобрать кухонные шкафы

  • выбросить просроченные продукты

  • почистить холодильник

  • перебрать гардероб

  • избавиться от лишнего

  • почистить мебель

Это не просто уборка, а обновление дома.

Ежегодная уборка

Некоторые вещи требуют времени, но игнорировать их нельзя. Раз в год:

  • полностью чистим кухню и холодильник

  • разбираем кладовку

  • убираем гараж

  • чистим желоба

  • проверяем вентиляцию

  • убираем за крупной техникой

  • заказываем профессиональную чистку мебели

Это помогает избежать поломки, продлить жизнь техники и сохранить гигиену.

Идеально чистый дом — не результат генеральной уборки раз в год, а маленькие, регулярные действия, которые становятся привычкой. Эта система не про перфекционизм, она про комфорт, контроль и ощущение, что ваше пространство работает на вас, а не наоборот.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
96
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie