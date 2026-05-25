Польза туалетной втулки для ваших растений

Эко-подход в садоводстве давно перестал быть трендом и стал практикой. Переработанные материалы, минимизация пластика и повторное использование бытовых вещей уже активно входят в ежедневную рутину садоводов.

Среди таких решений и картонные втулки от туалетной бумаги, которые можно использовать как биоразлагаемые горшки для рассады. Они удобны, доступны и безопасны для почвы, ведь постепенно разлагаются и не травмируют корни растений. Но, как объясняет садовод Саймон Акеройд, есть одна деталь, которая определяет, выживет ли ваша рассада.

Главное правило втулки

Они действительно прекрасно работают как экологические мини-горшки для растений. Однако ошибка, которую часто делают садоводы, — неправильная глубина посадки. По словам Саймона, картонная втулка должна быть полностью заглублена, так, чтобы ни одна ее часть не выступала над поверхностью почвы.

Причина проста, но критически важна: картон, который остается сверху, начинает работать как «фитель». Он вытягивает влагу из почвы и буквально высушивает корневую систему растения.

В результате, вы получите пересушенную рассаду, которая может погибнуть даже несмотря на правильный уход.

Картон хорошо впитывает и передает влагу. В естественных условиях это полезное свойство, но в случае с рассадой оно может стать проблемой. Если верхний край втулки контактирует с воздухом, он быстро высыхает и начинает «тянуть» влагу из нижних слоев почвы. Именно поэтому глубокая посадка — не мелочь, а ключевой фактор успеха.

Экоплюс

Кроме функциональности, у туалетных втулок есть еще одно преимущество — они полностью биоразлагаемые. Это означает, что их можно высаживать вместе с растением, а это минимизирует стресс для корней во время пересадки.

Но эффективность этого лайфхака зависит не от материала, а от техники использования.

Садоводство часто кажется сложным искусством, но иногда все решает одна деталь. Картонная втулка может стать идеальным экогоршком для рассады, но только тогда, когда полностью скрыта в почве.

