Поместятся в сумочке: 15 самых маленьких пород собак, которые весят до 5 кг

В условиях города размер собаки имеет большое значение. Чем меньше собака, тем меньше места она занимает в доме, в машине и даже в сумке, если вы не разлучаетесь с ней в течение дня.

Маленькие собачки последнее время особенно популярны. Хозяева, как правило, предпочитают не оставлять их дома, а ходить с ними на работу, шопинг и на встречи с друзьями в ресторанах и кафе. И тут для многих важно, чтобы собака была компактной.

Хотя некоторые собаководы скептически настроены относительно мелких собак, хозяева малышей знают, размер собаки не определяет ее характер и количество подаренной хозяину любви.

Для тех, кто готов изменить свою жизнь, взяв в нее маленького четвероногого друга, мы составили рейтинг самых миниатюрных пород.

Чихуахуа

Чихуахуа / Фото: Credits

Вес - 1-3 кг

Рост - 15-23 см

Чихуахуа является самой маленькой породой. Но у этих собак большое сердце, они очень преданы хозяевам и поистине бесстрашны. Чихуахуа будут защищать хозяина в любой ситуации, которую оценят как угрожающую.

Той-терьер

Той-терьер / Фото: Credits

Вес - до 3 кг

Рост - 20-28 см

Той-терьер также очень предан своим хозяевам и достаточно активен. Собака выглядит очень элегантно благодаря сложению и длинным тонким ногам.

Йоркширский терьер

Йоркширский терьер / Фото: Credits

Веся - до 3,2 кг

Рост - до 23 см

Эта порода очень популярна, она очень эффектная и считается гипоалергенной. Йорки обладают непростым характером, но они умны, бесстрашны и преданы хозяевам.

Японский хин

Японский хин / Фото: Credits

Вес - 1,8-3,2 кг

Рост - до 25 см

Порода была выведена для японского императора, эта маленькая, эффектная и грациозная собачка обладает очень спокойным ласковым характером и будет идеальным компаньоном.

Американский фокстерьер

Американский фокстерьер / Фото: Credits

Вес - 1,5-3,5 кг

Рост - 21-30 см

Американский той-фокстерьер имеет отличное сложение и пропорции. Это храбрая и энергичная порода. Пес очень предан своему хозяину и может выполнять охранные функции (громко лаять на незнакомцев).

Пражский крысарик

Пражский крысарик / Фото: Credits

Вес - 1,5-3,5 кг

Рост - 20-23 см

Эта порода отличается живостью, они очень игривы и в то же время ласковы. Также пражские крысарики легко обучаемы и достаточно дисциплинированы.

Кроличья такса

Кроличья такса / Фото: Credits

Вес - до 4 кг

Рост - до 20 см

Миниатюрная разновидность таксы внешне ничем не отличается от более крупных представителей породы. Они также бывают короткошерстными и длинношерстными. Это очень симпатичные собаки, которые отличаются довольно независимым характером, но, тем не менее, очень привязаны к людям.

Померанский шпиц

Померанский шпиц / Фото: Credits

Вес - 2-4 кг

Рост собаки - 18-22 см

Померанский шпиц был выведен в Померании (Германия). Это умный, веселый и храбрый пес с роскошной густой шерстью, которую хозяева часто стригут довольно причудливым образом, что делает померанского шпица центром всеобщего внимания в обществе.

Мальтийская болонка

Мальтийская болонка / Фото: Credits

Вес - 3-4 кг

Рост - 20-25 см

Родиной породы считается остров Мальта. Мальтийская болонка отличается белоснежной длинной и тонкой шерстью. Она любит находиться в центре внимания и никогда не остается незамеченной, куда бы вы с ней ни пришли. Она хорошо уживается с детьми и другими собаками.

Той-пудель

Той пудель / Фото: Credits

Вес - 3-4 кг

Рост - 20-25 см

Эти малыши выглядят как игрушка и ведут себя примерно так же. Они преданные, ласковые и очень умные.

Бишон-фризе

Бишон фризе

Вес - 3-5 кг

Рост - 23-30 см

Еще одна снежно-белая собака - бизон фризе. Эта порода тоже может похвастаться идеальным для компаньона характером. Бишоны игривы, ласковы и дружелюбны. Хорошо уживаются с другими собаками.

Папильон

Папильон / Фото: Associated Press

Вес - 3-5 кг

Рост - 20-28 см

Папильон - это очень маленькая разновидность спаниелей. Знаменитые очаровательные уши в виде крыльев бабочки и дружелюбный по отношению к людям и животным характер делает эту породу очень привлекательной и популярной.

Пекинес

Пекинес / Фото: Associated Press

Вес - 3-5,5 кг

Рост - 15-25 см

Еще одна любимая собака китайских императоров с историей вполне заслуживает того, чтобы снова оказаться на волне популярности. Как истинный любимец королевских особ, пекинес требует к себе особого отношения, он ревнив и не слишком дружелюбен к другим собакам. Но зато хозяина эта собака одаривает любовью и преданностью.

Брюссельский гриффон

Брюссельский гриффон / Фото: Associated Press

Вес - 4-5 кг

Рост - 23-28 см

Порода эта, что называется, на любителя. Брюссельские гриффоны благодаря своей необычной внешности часто становятся героями мемов. Но они обладают отличным характером, очень умны и хорошо поддаются дрессировке.

Левретка

Левретка / Фото: Credits

Вес - до 5 кг

Рост - 32-38 см

Завершает наш рейтинг самая грациозная и аристократичная порода - левретка. Это очень ласковая и игривая собака может развивать скорость до 60 км/ч в рывке. Пожалуй, это обстоятельство наиболее полно характеризует породу.

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