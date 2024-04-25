Поместятся в сумочке: 15 самых маленьких пород собак, которые весят до 5 кг

В условиях города размер собаки имеет большое значение. Чем меньше собака, тем меньше места она занимает в доме, в машине и даже в сумке, если вы не разлучаетесь с ней в течение дня.
Маленькие собачки последнее время особенно популярны. Хозяева, как правило, предпочитают не оставлять их дома, а ходить с ними на работу, шопинг и на встречи с друзьями в ресторанах и кафе. И тут для многих важно, чтобы собака была компактной.
Хотя некоторые собаководы скептически настроены относительно мелких собак, хозяева малышей знают, размер собаки не определяет ее характер и количество подаренной хозяину любви.
Для тех, кто готов изменить свою жизнь, взяв в нее маленького четвероногого друга, мы составили рейтинг самых миниатюрных пород.
Чихуахуа
Вес - 1-3 кг
Рост - 15-23 см
Чихуахуа является самой маленькой породой. Но у этих собак большое сердце, они очень преданы хозяевам и поистине бесстрашны. Чихуахуа будут защищать хозяина в любой ситуации, которую оценят как угрожающую.
Той-терьер
Вес - до 3 кг
Рост - 20-28 см
Той-терьер также очень предан своим хозяевам и достаточно активен. Собака выглядит очень элегантно благодаря сложению и длинным тонким ногам.
Йоркширский терьер
Веся - до 3,2 кг
Рост - до 23 см
Эта порода очень популярна, она очень эффектная и считается гипоалергенной. Йорки обладают непростым характером, но они умны, бесстрашны и преданы хозяевам.
Японский хин
Вес - 1,8-3,2 кг
Рост - до 25 см
Порода была выведена для японского императора, эта маленькая, эффектная и грациозная собачка обладает очень спокойным ласковым характером и будет идеальным компаньоном.
Американский фокстерьер
Вес - 1,5-3,5 кг
Рост - 21-30 см
Американский той-фокстерьер имеет отличное сложение и пропорции. Это храбрая и энергичная порода. Пес очень предан своему хозяину и может выполнять охранные функции (громко лаять на незнакомцев).
Пражский крысарик
Вес - 1,5-3,5 кг
Рост - 20-23 см
Эта порода отличается живостью, они очень игривы и в то же время ласковы. Также пражские крысарики легко обучаемы и достаточно дисциплинированы.
Кроличья такса
Вес - до 4 кг
Рост - до 20 см
Миниатюрная разновидность таксы внешне ничем не отличается от более крупных представителей породы. Они также бывают короткошерстными и длинношерстными. Это очень симпатичные собаки, которые отличаются довольно независимым характером, но, тем не менее, очень привязаны к людям.
Померанский шпиц
Вес - 2-4 кг
Рост собаки - 18-22 см
Померанский шпиц был выведен в Померании (Германия). Это умный, веселый и храбрый пес с роскошной густой шерстью, которую хозяева часто стригут довольно причудливым образом, что делает померанского шпица центром всеобщего внимания в обществе.
Мальтийская болонка
Вес - 3-4 кг
Рост - 20-25 см
Родиной породы считается остров Мальта. Мальтийская болонка отличается белоснежной длинной и тонкой шерстью. Она любит находиться в центре внимания и никогда не остается незамеченной, куда бы вы с ней ни пришли. Она хорошо уживается с детьми и другими собаками.
Той-пудель
Вес - 3-4 кг
Рост - 20-25 см
Эти малыши выглядят как игрушка и ведут себя примерно так же. Они преданные, ласковые и очень умные.
Бишон-фризе
Вес - 3-5 кг
Рост - 23-30 см
Еще одна снежно-белая собака - бизон фризе. Эта порода тоже может похвастаться идеальным для компаньона характером. Бишоны игривы, ласковы и дружелюбны. Хорошо уживаются с другими собаками.
Папильон
Вес - 3-5 кг
Рост - 20-28 см
Папильон - это очень маленькая разновидность спаниелей. Знаменитые очаровательные уши в виде крыльев бабочки и дружелюбный по отношению к людям и животным характер делает эту породу очень привлекательной и популярной.
Пекинес
Вес - 3-5,5 кг
Рост - 15-25 см
Еще одна любимая собака китайских императоров с историей вполне заслуживает того, чтобы снова оказаться на волне популярности. Как истинный любимец королевских особ, пекинес требует к себе особого отношения, он ревнив и не слишком дружелюбен к другим собакам. Но зато хозяина эта собака одаривает любовью и преданностью.
Брюссельский гриффон
Вес - 4-5 кг
Рост - 23-28 см
Порода эта, что называется, на любителя. Брюссельские гриффоны благодаря своей необычной внешности часто становятся героями мемов. Но они обладают отличным характером, очень умны и хорошо поддаются дрессировке.
Левретка
Вес - до 5 кг
Рост - 32-38 см
Завершает наш рейтинг самая грациозная и аристократичная порода - левретка. Это очень ласковая и игривая собака может развивать скорость до 60 км/ч в рывке. Пожалуй, это обстоятельство наиболее полно характеризует породу.
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