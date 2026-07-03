Помидорам подходит электрическая зубная щетка: необычный лайфхак, который поможет удвоить урожай

Помидорам подходит электрическая зубная / © lady.tsn.ua

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Выращивание томатов в этом году стало настоящим трендом. И неудивительно, ведь они неприхотливы, прекрасно растут даже на небольших участках, балконах или террасах и способны давать щедрый урожай. В то же время даже самые крепкие кусты иногда нуждаются в небольшой помощи, чтобы каждый желтый цветок превратился в сочный плод.

Помимо правильного полива и своевременной обрезки побегов, существует ещё один простой способ стимулировать плодоношение. Именно он в последнее время стал вирусным в соцсетях.

По информации издания Woman&Home, все больше садоводов используют для опыления помидоров электрическую зубную щетку.

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Блогерша Вендирассказала об этом способе в своём Instagram. Она пояснила, что нужно лишь осторожно прикоснуться включённой электрической зубной щёткой к цветкам помидора. Легкая вибрация помогает пыльце освободиться и попасть на пестик, благодаря чему цветы превращаются в плоды.

По словам Венди, такой метод якобы позволяет собрать в два-три раза больше помидоров.

На самом деле сама идея ручного опыления вовсе не нова. Помидоры относятся к самоопыляющимся растениям, но это не означает, что каждый цветок обязательно даст плод. Даже если в вашем саду растет много медоносных растений, не каждый цветок посетит пчела, шмель или бабочка. Из-за этого часть цветков просто засыхает и опадает.

Именно поэтому ручное опыление значительно повышает шансы на хороший урожай. Для этого даже существуют специальные инструменты, которые продаются в садовых магазинах. Они недорогие и пригодятся, если под рукой нет электрической зубной щетки.

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Впрочем, покупать специальные приспособления вовсе не обязательно. Аналогичного эффекта можно добиться и вручную. Еще одна садовница, Кэтрин советует просто слегка постукивать по соцветиям томатов. Томаты — самоопыляющиеся растения, поэтому легкое встряхивание помогает пыльце равномерно распределиться и увеличить количество плодов.

Этот способ пригодится тем, кто хочет сэкономить, ведь обычного легкого постукивания пальцами или рукой часто бывает достаточно, чтобы помочь растению.

Однако даже самое эффективное опыление не заменит правильного ухода. Чтобы помидоры радовали крупными и сочными плодами, важно регулярно их поливать. Именно достаточное количество влаги напрямую влияет на размер будущего урожая.

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