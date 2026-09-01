Помидоры еще цветут, но не завязываются: 5 шагов, которые могут спасти урожай до конца сезона

Цветки помидоров / © ТСН

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Если вы наслаждались спелыми помидорами прямо с куста весь сезон, а потом внезапно веселье заканчивается, есть повод для беспокойства. Помидоры могут быть прихотливыми, и если чего-то не хватает в уходе за ними или в окружающей среде, растение перестает плодоносить. Если ваш помидор цветет, но не плодоносит, есть несколько распространенных причин этого и способов исправить ситуацию, пока сезон не закончился.

Что нужно сделать, рассказывает GardeningKnowHow.

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Поддержание здоровья ваших помидоров с помощью надлежащего ухода должно помочь возобновить плодоношение. Однако в это время года конкретные причины могут различаться.

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Как превратить цветы помидоров в плоды

После рассмотрения возможных причин отсутствия завязывания плодов есть несколько мер, которые вы можете принять прямо сейчас, чтобы решить проблемы до конца сезона и обеспечить себе богатый урожай.

Держите растения в прохладе

Если у вас постоянно жаркая погода, ваши томатные растения могут испытывать тепловой стресс, что приведет к опадению цветов до завязывания плодов. Но вы можете снизить температуру целых на 10 градусов, установив в своем саду затеняющую сетку.

Вы можете использовать светлую простыню, оконную сетку, ткань для укрытия грядок или затеняющую ткань, которая пропускает определенный процент света, а также обеспечивает защиту от ультрафиолета. Прикрепите её к стороне, обращённой на запад, а также положите немного ткани поверх верхушки растения, чтобы затенять полуденное солнце. Вы можете оставить её до тех пор, пока не пройдёт жара, или устанавливать её каждый день днём.

Если вокруг ваших помидоров нет мульчи, вы можете уложить ее прямо сейчас, чтобы сохранить влагу и охладить почву. Используйте древесную щепу, солому, скошенную траву или измельченные листья и нанесите слой толщиной 5–8 см. Также убедитесь, что вы регулярно поливаете, чтобы почва не пересыхала.

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Поливайте обильно

Если температура умеренная, убедитесь, что вы правильно поливаете помидоры. Два-три глубоких полива лучше, чем ежедневный неглубокий полив. Глубокий полив способствует образованию глубокой корневой системы, а неглубокий полив приводит к тому, что корни остаются ближе к верхнему слою почвы, где они быстрее высыхают.

Почва должна оставаться влажной, но не мокрой. Капельное орошение доставляет воду именно туда, где она нужна, и предотвращает значительный сток.

Если вы поливаете вручную, старайтесь не разбрызгивать воду на нижние листья. Если это создает проблемы, удалите нижние листья, чтобы предотвратить заболевания, передающиеся через почву.

Подкармливайте правильными продуктами

Продолжайте удобрять помидоры, но исключите азот из смеси. В этот период лета вашему растению не нужно растить стебли и листья, ему нужно сосредоточиться на завязывании и созревании плодов.

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Опыляйте растения вручную

В случае плохого опыления вы можете выполнить эту работу самостоятельно и опылить растения томатов вручную. Поскольку помидоры самоопыляются, как мужские (пыльники), так и женские (рыльце) части находятся в каждом цветке. Поэтому все, что вам нужно сделать, — это слегка потрясти растение, чтобы высвободить пыльцу.

Для этого вы можете осторожно перемещать цветочную кисть вперед и назад, когда проходите мимо каждое утро, или просто направить веер в сторону растения. Вы также можете взять кисточку и перенести пыльцу с тычинки на рыльце. Другой вариант — постучать вибрирующей электрической зубной щеткой по цветку. Делайте это ежедневно в течение нескольких дней, чтобы убедиться, что дело сделано.

Выявление проблем на ранней стадии

Следите за распространенными болезнями и вредителями томатов, которые поражают их в конце лета. Белые мухи, тля, гусеницы и такие болезни, как вертициллезное и фузариозное увядание, негативно сказываются на урожайности помидоров.

При необходимости используйте органические средства защиты, такие как инсектицидное мыло и масло нима, или струю воды для отпугивания вредителей. Гусениц можно удалить вручную. К сожалению, лекарств от болезней, вызывающих увядание, нет. Лучшей защитой является выращивание устойчивых к болезням сортов помидоров, чтобы предотвратить проблемы.

Поддержание здоровья ваших помидоров с помощью правильного полива, удобрения и контроля вредителей и болезней должно помочь возобновить урожай помидоров. Опыление растений и использование затеняющей ткани в дневное время также могут гарантировать, что вы снова будете наслаждаться спелыми помидорами до конца сезона.

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