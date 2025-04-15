Помидоры и клубника будут вкуснее, если их подкормить этими двумя натуральными продуктами

Помидоры / © lady.tsn.ua

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Помидоры и клубника — два самых распространенных фрукта, которые выращивают в саду, но это может быть нелестным, когда их плоды плохо созревают. Чтобы ваши помидоры и клубника процветали, очень важно понимать правильные методы внесения удобрений, которые обеспечат обильный урожай сочных плодов в теплые месяцы.

Садоводы имеют возможность предпочесть коммерческие удобрения или заменить их натуральными, чтобы ускорить рост своих растений.

Еxpress.co.uk делится опытом садовницы Росслин Кемерер, которая рассказала, как сделать собственное органическое жидкое удобрение. Она назвала его «садоводческим жидким золотом».

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Вам понадобится ведро и немного воды, и вы сможете создать очень насыщенное питательными веществами и биодоступное жидкое удобрение, которое часто называют компостным чаем.

Приготовление «чая» может быть столь простым или сложным, насколько вам вздумается, в зависимости от того, что у вас есть, и сколько вы надеетесь сделать. Практически любой тип зеленых листьев или сорняков сохраняет полезные питательные вещества, которые высвобождаются, когда их замачивают в воде.

Тремя основными ингредиентами в магазинных удобрениях являются азот, фосфор и калий (NPK). Азот стимулирует рост листьев, фосфор способствует росту корней, а калий побуждает растение цвести и давать лучшие плоды.

Растения помидоров и клубники в значительной степени полагаются на калий, и Росслин выделила два вида отходов, которые отвечают этим критериям — одуванчики и банановая кожура.

Чтобы создать концентрат удобрения, используйте ведро объемом 7-8 литров с крышкой и наполните его банановой кожицей и одуванчиками.

Залейте сверху фильтрованной или дождевой водой и добавьте плотную крышку. Не используйте воду, содержащую хлор, поскольку это уничтожит многие микроорганизмы и питательные вещества, которые вы пытаетесь стимулировать. Идеальной будет дождевая вода.

Дайте смеси настояться от трех дней до трех недель. Чем дольше, тем лучше, если вы хотите получить больше питательных веществ. Через неделю смесь должна выглядеть очень темной или черной и иметь неприятный запах.

Когда вы будете готовы ее использовать, процедите органические вещества и закопайте отходы в саду или сделайте из них компост. Если вы хотите использовать удобрение раньше, чем через три дня, вы можете использовать его, не разбавляя.

Если вы оставили его на неделю, разведите его в соотношении одна часть «чая» на восемь частей воды. Через две недели или более концентрат следует разбавить в соотношении один к 15.

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