Помидоры созреют быстрее и дадут более крупные плоды, если в июле выполнить одно несложное задание

Помидор / © ТСН

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Оказывается, есть простой способ вырастить более сочные и крупные помидоры этим летом, ведь всё, что вам нужно сделать, — это выполнить 10-секундное задание, которое лучше всего сделать за две недели до конца июля.

Что именно нужно сделать, рассказывает Express.co.uk.

Летом нет ничего лучше, чем сорвать огромный, солнечный помидор, который вы вырастили из семян, и существует простой садоводческий метод, позволяющий гарантированно получить как можно более крупный плод.

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Что нужно сделать

На растениях томатов сейчас растут не только плоды, поскольку они также образуют побеги — лозы, которые разрастаются в большое количество стеблей, способных цвести. Побеги — это естественный способ получить больше растений в вашем саду, но они отнимают много энергии у плодов, поэтому вы получите более мелкие плоды, которые будут созревать дольше.

Садоводам нужно принять важное решение прямо сейчас, поскольку обрезка побегов поможет им вырастить гораздо более крупные и сочные помидоры. Обрезка побегов действительно способствует увеличению урожая помидоров. В целом вы получите меньше плодов, поскольку у вас будет меньше ветвей, но плоды, которые даст ваше растение, будут крупнее.

Это связано с тем, что удаление боковых побегов снижает конкуренцию за питательные вещества и позволяет растению сосредоточить энергию на образовании более крупных плодов.

Если вы оставите побеги в покое, то ваш томат станет более кустистым, начнёт снова цвести и, возможно, даст больше помидоров, так что у вас будет больше плодов для сбора к концу лета.

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Однако недостатком того, чтобы позволить побегам расти, является то, что они будут отнимать энергию, питательные вещества и другие ресурсы у уже растущих плодов, а это означает, что они будут гораздо меньше.

Обычно рекомендуется удалять боковые побеги, поскольку вегетационный период помидоров короткий, и это помогает уже сформировавшимся плодам правильно созреть, чтобы вкус стал более насыщенным и вы получите гораздо более обильный урожай.

Как удалить побеги томатов

Для начала вам нужно найти побег, который будет выглядеть как небольшой листовой побег, выходящий из места соединения листа.

Будьте очень осторожны, так как многие садоводы путают побеги с цветком. Это пучок, растущий на главном стебле, на котором в данный момент должны расти цветы или соцветия помидоров.

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Как только вы поймёте, как распознать побеги, их будет очень легко удалить. Вам просто нужно осторожно зажать их между большим и указательным пальцами, пока они не сломаются.

Это займет всего несколько секунд, но если побеги продолжают расти, вам могут понадобиться ножницы или секатор, чтобы их удалить. Убедитесь, что вы срезаете их как можно ближе к стеблю, чтобы не повредить основное растение.

Удаление боковых побегов у помидоров займет всего несколько секунд, но сейчас, в июле, это поможет направить больше энергии на плоды, чтобы ваши помидоры были сладкими, крупными и максимально ароматными.

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