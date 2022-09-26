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Помогаем армии согреться: как сделать окопную свечу

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Помогаем армии согреться: как сделать окопную свечу

Лето закончилось, а война - еще нет, поэтому сейчас нам важно сделать все, чтобы наши военные не мерзли в холодную сырую погоду. Для этого мы можем научиться производить окопные свечи и отсылать их на фронт с волонтерами.

Одна такая свеча будет согревать наших солдат в окопе в течение трех часов. Поэтому даже несколько сделанных вами окопных свечей – это уже существенная помощь нашим защитникам.

Сделать окопную свечу нетрудно, мастер-класс проводит блогер Valentyna Kostetska.

Для этого вам нужно иметь:

Инструменты:

  • металлическая линейка;
  • нож;
  • чайник для нагрева парафина.

Материалы:

  • баночка из-под кошачьих консервов (или другая банка не выше 5-6 см);
  • картон;
  • парафин.

Как изготовить окопную свечу

  • Отрежьте полосу картона, которая будет равна высоте вашей банки.
  • Скрутите полосу картона и заполните им банку.
  • Сделайте фитиль из того же картона и воткните в центр.
  • Залейте всю конструкцию разогретым парафином. Очень важно залить парафин между всеми слоями картона.

Ваша свеча готова. Окопную свечу можно погасить, только или залив водой, или накрыв, или опрокинув ее.

@lapatatutsy_toys рецепт #окопнисвечи ♬ Вдали за селом — Владимир Ижицкий

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