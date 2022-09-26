Помогаем армии согреться: как сделать окопную свечу

Лето закончилось, а война - еще нет, поэтому сейчас нам важно сделать все, чтобы наши военные не мерзли в холодную сырую погоду. Для этого мы можем научиться производить окопные свечи и отсылать их на фронт с волонтерами.
Одна такая свеча будет согревать наших солдат в окопе в течение трех часов. Поэтому даже несколько сделанных вами окопных свечей – это уже существенная помощь нашим защитникам.
Сделать окопную свечу нетрудно, мастер-класс проводит блогер Valentyna Kostetska.
Для этого вам нужно иметь:
Инструменты:
- металлическая линейка;
- нож;
- чайник для нагрева парафина.
Материалы:
- баночка из-под кошачьих консервов (или другая банка не выше 5-6 см);
- картон;
- парафин.
Как изготовить окопную свечу
- Отрежьте полосу картона, которая будет равна высоте вашей банки.
- Скрутите полосу картона и заполните им банку.
- Сделайте фитиль из того же картона и воткните в центр.
- Залейте всю конструкцию разогретым парафином. Очень важно залить парафин между всеми слоями картона.
Ваша свеча готова. Окопную свечу можно погасить, только или залив водой, или накрыв, или опрокинув ее.
@lapatatutsy_toys рецепт #окопнисвечи ♬ Вдали за селом — Владимир Ижицкий
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