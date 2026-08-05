Помогает ли мука в отпугивании вредителей: ответ профессионального садовода

Мука на листьях / © ТСН

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Можно ли использовать муку для отпугивания садовых вредителей? Этот вопрос сейчас задают все из-за некоторых довольно смелых заявлений в социальных сетях.

Иногда кажется, что садовые инфлюенсеры каждую неделю находят новый кухонный продукт, который обречен стать очередным чудо-лайфхаком для сада: корица, банановая кожура, кофейная гуща и пищевая сода — у всех них бывает свой момент славы. Теперь настала очередь обычной муки.

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Прокомментировать этот тренд редактор GardeningKnowHowпопросила своего мужа — профессионального садовода.

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В одном видео за другим показывают, как садоводы посыпают мукой свои растения, а некоторые даже рассыпают её по клумбам, утверждая, что это отпугивает вредителей без использования химикатов. Всё это звучит… ну, очень маловероятно. С другой стороны, оказалось, что в некоторых необычных садовых лайфхаках содержится хотя бы крошечная крупинка правды.

Можно ли использовать муку для борьбы с садовыми вредителями

В этом есть доля правды, — сказал садовник. Но это один из тех лайфхаков, которые так раздули в Интернете, что люди думают, будто это чудодейственное средство, хотя на самом деле оно имеет весьма ограниченное применение.

Обычная универсальная мука иногда может помочь в борьбе с мелкими вредителями с мягким телом, такими как тля, капустные щитовки и некоторые клещи.

Мука ничем не отравляет. Это чисто механический процесс. Когда крошечные насекомые питаются листьями, покрытыми мукой, крахмал смешивается с влагой из их ротовых органов и пищеварительной системы, образуя липкую пасту, которая значительно затрудняет питание.

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Почему это помогает только при определенных погодных условиях

Это действительно эффективно только в качестве очень легкого опрыскивания в сухую погоду. Как только становится влажно, большинство преимуществ теряются.

Мука — это еда. Если вы разбросаете её по саду, не удивляйтесь, если мыши, крысы или другие голодные гости решат, что вы устроили бесплатный шведский стол.

Если мука намокнет, она превращается в клей. У вас получится эта липкая паста, которая покрывает листья и удерживает влагу на растении. И это именно та среда, которую любят грибковые заболевания.

Мука смывается на удивление быстро, а это значит, что вам придется наносить её заново после дождя или даже сильной росы.

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А если вы немного переусердствуете, то можете так плотно затенить листья, что они будут блокировать солнечный свет и затруднять фотосинтез растения. Это вряд ли поможет, не так ли?

Как это часто бывает с садоводческими лайфхаками, вирусная версия не является полностью выдуманной, но, как правило, в ней упускается важная деталь. В данном случае мука может оказывать небольшой (хотя и временный) эффект на определенных вредителей при очень специфических условиях, но это далеко не чудодейственное средство, каким его иногда представляют в социальных сетях.

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