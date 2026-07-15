Помогают сохранить прохладу в почве и сократить полив: 6 почвопокровных растений, заменяющих мульчу

Настурции / © ТСН

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Вы когда-нибудь слышали о живой мульче? Это полезное решение для садоводов, стремящихся улучшить состояние почвы, подавить сорняки и сократить полив в самые жаркие месяцы года, оно состоит из низкорослых почвопокровных растений, которые создают защитный зеленый слой над почвой.

Какие именно растения могут служить живой изгородью, рассказывает GardeningKnowHow.

Подобно традиционным садовым мульчам (таким как кора или солома), этот «живой ковер» обладает несколькими преимуществами, не в последнюю очередь — это сохранение прохлады почвы летом, замедление потери влаги и уменьшение эрозии в периоды жаркой и очень сухой погоды.

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Однако, помимо этого, многие живые мульчирующие растения со временем способствуют улучшению почвы. Бобовые (или семейство бобовых), например, фиксируют азот в почве, поэтому всегда хорошей идеей будет просто срезать душистый горошек и фасоль до уровня земли осенью и позволить этим корням творить чудеса. Этот процесс также может снизить потребность в дополнительных удобрениях.

Попробуйте эти 6 живых мульчирующих растений

Помимо защиты почвы, живые мульчирующие растения служат ценной средой обитания и источником нектара для опылителей, способствуя повышению биоразнообразия и придавая клумбам и бордюрам пышный вид.

Итак, если вы хотите защитить свой сухой двор от деградации почвы, обогатить истощенную почву, уменьшить потребности в уходе или просто заполнить голые участки привлекательной зеленью, рассмотрите живую мульчу в качестве решения. Это, проще говоря, один из самых простых способов создать более здоровый и устойчивый сад.

Настурция

Настурция / © ТСН

Настурции просто неоценимы для садоводов. Эти неприхотливые стебельки дарят месяцы яркого цветения, а округлые листья (почти как у кувшинки) элегантно покрывают голую почву. Конечно, они прекрасно растут в горшках, но их можно использовать и на грядках или в огородах, заполняя промежутки между рядами моркови, салата или чего-то другого, что вы выращиваете.

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Если вы хотите попробовать вырастить настурции, сейте семена прямо там, где они будут расти. Вы можете сажать их практически где угодно, отдавая предпочтение открытому солнцу и достаточному количеству воды, чтобы помочь им прижиться и укорениться. Удобрять их не нужно.

Тысячелистник

Тысячелистник / © Credits

Для солнечных участков тысячелистник — это хороший вариант живой мульчи, которая легко покрывает бордюры и клумбы.

Растения тысячелистника обычно имеют плотный волокнистый корневой коврик, который может помочь укрепить и закрепить более лёгкие, песчаные почвы.

Клевер

Клевер / © Associated Press

Клевер — это низкорослое многолетнее бобовое растение, которое фиксирует азот в почве, а также покрывает большие площади газонов, клумб или бордюров. Конечно, некоторые люди могут считать её надоедливым сорняком, но у неё красивые, нежные листья с тремя (или четырьмя, если повезёт) листочками, а также множество цветов для опылителей весной и летом.

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Клевер хорошо растет на прохладных, влажных почвах и переносит умеренную тень. Он образует плотный коврик, который подавляет рост сорняков и снижает эрозию почвы летом. А если вы боитесь работы во дворе и кошения травы по выходным, клевер — отличный вариант для газонов, поскольку требует гораздо меньше воды и внимания, чем традиционный газон.

Канадский копытник

Канадский копытник растёт в тенистой и влажной среде и может разрастаться даже слишком бурно, образуя плотные коврики, которые распространяются с помощью корневищ. Но на больших участках, где у вас есть место, дикий имбирь — хороший вариант для живой мульчи, которая защищает почву и не требует особого ухода.

Просто помните, что с точки зрения выращивания этого растения тень играет важную роль. Посадка под крупными деревьями или кустарниками — хороший вариант, особенно если вы хотите покрыть

Пурпурная далия

Пурпурная далия / © Associated Press

Пурпурная далея — одно из тех растений, которые незаметно выполняют много тяжелой работы во дворе. Это засухоустойчивое многолетнее бобовое растение фиксирует азот в почве, способствуя повышению ее плодородия, одновременно образуя тонкие стебли, увенчанные ярко-фиолетовыми цветоносами, которые опылители обожают в течение всего лета.

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Далея прекрасно растет на открытом солнце и хорошо дренированной почве, что делает ее идеальной живой мульчей для жарких, сухих садов, где многие другие почвопокровные растения испытывают трудности. У неё глубокая корневая система, которая помогает стабилизировать почву, улучшить её структуру и со временем уменьшить эрозию.

Если вы занимаетесь садоводством в интересах дикой природы, это особенно удачный выбор. Пчелы, бабочки и другие полезные насекомые слетаются к нектароносным цветам, а листва служит средой обитания для нескольких местных видов насекомых.

Флокс ползучий

Флокс ползучий, или Phlox stolonifera, — одно из лучших почвопокровных растений для заполнения неудобных промежутков. Независимо от того, растется ли он по подпорным стенкам или покрывает переднюю часть ваших окантовок, он создает плотный коврик из вечнозелёных листьев, который хорошо смотрится круглый год.

Ползучий флокс прекрасно растет в хорошо дренированной почве и лучше всего себя чувствует, если ежедневно получает как минимум несколько часов прямого солнечного света. Чем больше солнечного света, тем больше цветов. После того как он прижился, он требует очень мало внимания, что делает эти живые мульчирующие растения простыми в выращивании; они помогают затенять почву, удерживать влагу и сдерживать рост сорняков.

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Шоу флоксов начинается весной, когда листья почти полностью скрываются под массой белых, розовых, фиолетовых или лавандовых цветов. Это цветочное зрелище длится несколько недель, но довольно аккуратная зеленая листва остается привлекательной ещё долго после того, как цветы отцветут, помогая защищать обнажённую почву на протяжении всего вегетационного периода.

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