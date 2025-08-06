Помогите любимцу пережить жару: как охладить пушистика дома без кондиционера

Как охладить пушистика дома без кондиционера / © Associated Press

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Как помочь своему котику или собачке почувствовать себя лучше в жаркие дни дома, рассказали на странице centralna.vet и поделились комплексом проверенных действий, которые сделают лето комфортным для ваших пушистиков, даже без кондиционера.

Водный баланс

Самое первое и самое важное — постоянный доступ к чистой, прохладной воде. В жару животные быстро теряют влагу и риск обезвоживания возрастает.

Советы:

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Меняйте воду в миске несколько раз в день

Используйте керамические или металлические миски, ведь они дольше сохраняют прохладу

Добавьте несколько кубиков льда в воду, это не только освежит, но станет интересной «игрушкой»

Если любимец пьет мало, попробуйте использовать фонтанчики для животных или замороженные угощения.

Комфортная температура в доме

Пушистики не любят жару так же как и мы. Но они не могут включить вентилятор или зашторить окна.

Что делать:

Закройте шторы, опустите жалюзи, тень в комнате снижает температуру на несколько градусов.

Позвольте животному лежать на плитке в ванной или на кухне, это их природная «холодная зона»

Создайте вентиляцию, вентилятор или открытые окна со сквозняком (но не направляйте поток воздуха прямо в мордочку)

Если есть кондиционер, включите минимальный режим охлаждения (22–24°C), но не допускайте переохлаждения

Замороженные угощения

Для собак и кошек есть безопасные летние «вкусности», которые еще и охлаждают.

Собакам

Замороженные кусочки яблок, бананов, клубники

Кубики замороженного йогурта без сахара

Бульон из курицы или говядины (без соли) в форме льда

Котам

Замороженные «льдинки» из любимого влажного корма

Вода с добавлением капли тунцевого сока для запаха в виде льда.

Такой «мороженный» подход позволяет одновременно охладить животное и подарить ему радость от лакомства.

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Увлажнение воздуха

В душной квартире с пересушенным воздухом животным особенно тяжело. Увлажнитель воздуха помогает снизить риск перегрева и облегчить дыхание, особенно у коротконосых пород (мопсы, британцы, персы).

Также это:

улучшает состояние шерсти

защищает слизистые оболочки

способствует естественному охлаждению организма

Охладительные средства

Что можно использовать:

Влажное полотенце (не холодное, а просто смоченное в воде комнатной температуры)

Специальный охлаждающий коврик или жилет

Бутылки с прохладной водой, завернутые в ткань, как импровизированный кондиционер

Положите их рядом с любимым местом отдыха животного.

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Ограничение физической активности

Даже если ваш пес очень активен, в +35 не стоит устраивать забеги. То же касается и домашних кошек, играть с ними следует осторожно.

Оптимальный режим выгула:

Ранним утром (до 9:00) и поздно вечером (после 20:00)

В тени, у воды

Всегда берите с собой воду и миску.

Распознавайте признаки перегрева

Животные не могут сказать, что им плохо. Но есть сигналы, которые должны вас насторожить:

Открытый рот, интенсивное дыхание

Горячие ушки, лапки

Вялость

Отказ от еды

Онемение или неустойчивая походка

Это может быть тепловой удар. Действуйте немедленно:

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Переместите животное в тень или в прохладное помещение

Оберните влажным полотенцем

Дайте попить воды

Не медлите с визитом к ветеринару.

Ваш любимец не просто животное — это часть семьи. В жаркие дни он нуждается в еще большем внимании и уходе. Будьте внимательны, заботьтесь о комфорте и здоровье пушистиков и вместе вы переживете это лето легко и с радостью.