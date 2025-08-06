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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
3 мин

Помогите любимцу пережить жару: как охладить пушистика дома без кондиционера

Летняя жара — испытание не только для людей. Наши четвероногие друзья страдают от перегрева еще больше, ведь не могут самостоятельно сказать, что им жарко и у низ нет природного механизма потоотделения. Особенно тяжело длинношерстным животным, ведь они буквально «варятся» в своих пушистых шубках.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как охладить пушистика дома без кондиционера

Как охладить пушистика дома без кондиционера / © Associated Press

Как помочь своему котику или собачке почувствовать себя лучше в жаркие дни дома, рассказали на странице centralna.vet и поделились комплексом проверенных действий, которые сделают лето комфортным для ваших пушистиков, даже без кондиционера.

Водный баланс

Самое первое и самое важное — постоянный доступ к чистой, прохладной воде. В жару животные быстро теряют влагу и риск обезвоживания возрастает.

Советы:

  • Меняйте воду в миске несколько раз в день

  • Используйте керамические или металлические миски, ведь они дольше сохраняют прохладу

  • Добавьте несколько кубиков льда в воду, это не только освежит, но станет интересной «игрушкой»

  • Если любимец пьет мало, попробуйте использовать фонтанчики для животных или замороженные угощения.

Комфортная температура в доме

Пушистики не любят жару так же как и мы. Но они не могут включить вентилятор или зашторить окна.

Что делать:

  • Закройте шторы, опустите жалюзи, тень в комнате снижает температуру на несколько градусов.

  • Позвольте животному лежать на плитке в ванной или на кухне, это их природная «холодная зона»

  • Создайте вентиляцию, вентилятор или открытые окна со сквозняком (но не направляйте поток воздуха прямо в мордочку)

  • Если есть кондиционер, включите минимальный режим охлаждения (22–24°C), но не допускайте переохлаждения

Замороженные угощения

Для собак и кошек есть безопасные летние «вкусности», которые еще и охлаждают.

Собакам

  • Замороженные кусочки яблок, бананов, клубники

  • Кубики замороженного йогурта без сахара

  • Бульон из курицы или говядины (без соли) в форме льда

Котам

  • Замороженные «льдинки» из любимого влажного корма

  • Вода с добавлением капли тунцевого сока для запаха в виде льда.

Такой «мороженный» подход позволяет одновременно охладить животное и подарить ему радость от лакомства.

Увлажнение воздуха

В душной квартире с пересушенным воздухом животным особенно тяжело. Увлажнитель воздуха помогает снизить риск перегрева и облегчить дыхание, особенно у коротконосых пород (мопсы, британцы, персы).

Также это:

  • улучшает состояние шерсти

  • защищает слизистые оболочки

  • способствует естественному охлаждению организма

Охладительные средства

Что можно использовать:

  • Влажное полотенце (не холодное, а просто смоченное в воде комнатной температуры)

  • Специальный охлаждающий коврик или жилет

  • Бутылки с прохладной водой, завернутые в ткань, как импровизированный кондиционер

Положите их рядом с любимым местом отдыха животного.

Ограничение физической активности

Даже если ваш пес очень активен, в +35 не стоит устраивать забеги. То же касается и домашних кошек, играть с ними следует осторожно.

Оптимальный режим выгула:

  • Ранним утром (до 9:00) и поздно вечером (после 20:00)

  • В тени, у воды

  • Всегда берите с собой воду и миску.

Распознавайте признаки перегрева

Животные не могут сказать, что им плохо. Но есть сигналы, которые должны вас насторожить:

  • Открытый рот, интенсивное дыхание

  • Горячие ушки, лапки

  • Вялость

  • Отказ от еды

  • Онемение или неустойчивая походка

Это может быть тепловой удар. Действуйте немедленно:

  • Переместите животное в тень или в прохладное помещение

  • Оберните влажным полотенцем

  • Дайте попить воды

  • Не медлите с визитом к ветеринару.

Ваш любимец не просто животное — это часть семьи. В жаркие дни он нуждается в еще большем внимании и уходе. Будьте внимательны, заботьтесь о комфорте и здоровье пушистиков и вместе вы переживете это лето легко и с радостью.

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