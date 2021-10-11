Помощь домохозяйке: когда звать мастера по ремонту стиральных машин

Стиральная машина – это тот бытовой прибор, поломка которого буквально вводит в ступор и отбрасывает квартиру в "каменный век".

Кроме того, стиральные машины работают в условиях, где соприкасаются ток и вода – эта опасная комбинация может навредить здоровью или даже убить, особенно если техника сломалась.

Основы безопасности

Внимание! Эксплуатируйте стиральные машины в точном соответствии с инструкциями производителя. Подключайте защитную автоматику и заземление так, как нужно по нормам безопасности.

Если вы видите в комнате со стиральной машиной воду на полу (даже если техника не работает в данный момент), не заходите в помещение, пока вы не обесточите его. Если вы не знаете, как это сделать, рекомендуем сразу звонить мастеру.

Когда звонить мастеру?

Большинство проблем с современной бытовой техникой требует участие квалифицированного специалиста. Поэтому если вам нужен ремонт стиральных машин Киев, лучше обратиться к тем мастерам, которые специализируются именно на этом виде техники. Мастера-универсалы тоже могут помочь, но если проблема слишком специфическая, то без профильного ремонтника не обойтись.

Проблемы с нагревом. Это распространенная неполадка, причина которой, как правило, кроется в нагревательных элементах. Проблема с водой. Одна из опасностей поломок стиральных машин – это вероятность потопа, который может быть вызван проблемами с герметичностью барабана, проблемами с насосами и местами соединений с подводкой. Проблемы с электроникой. Это один из наиболее дорогостоящих форс-мажоров, который нередко требует замены плат и микросхем. Самому сделать это едва ли возможно. Проблемы с двигателем. Причины неработающего двигателя могут крыться, как в механике, так и электронике.

Нередко требуется замена всего блока, даже если вышел из троя всего один подшипник.

А можно ли что-то сделать самой?

Стиральная машина – это не только технически сложный, но и довольно громоздкий прибор. Если у вас есть помощник, то вы можете сами провести некоторые простейшие проверки и облуживание.

Например, подключить технику к подаче воды, убедиться в герметичности соединений и в соответствующем давлении в системе. Немного попрактиковавшись, вы также сможете сами чистить фильтры – это рекомендуют делать довольно часто.

Подключать стиральную машину лучше силами специалиста, но вот выровнять ее и установить по уровню можно и самому. Напоминаем, что сейчас вы можете дополнительно приобрести выравнивающие насадки на ножки машины или специальные антивибрационные коврики.

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