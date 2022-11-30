Помыться, согреться, приготовить еду: лайфхаки для выживания без электричества

В условиях, когда в любой момент можно оказаться без света, воды и тепла, очень важно знать, какие есть простые и остроумные способы справиться с бытовыми неудобствами.

Отключение электроэнергии очень часто влекут за собой массу других проблем: нет воды, не работает плита, нельзя погладить одежду, холодные батареи. Мы собрали для вас самые полезные и простые лайфхаки, которые помогут вам в это трудное время.

Если из крана не течет вода

Будет ли продолжаться подача воды, если отключат свет, точно сказать нельзя, но вот запастись технической водой, чтобы помыть руки, можно и нужно заранее. А чтобы было удобно мыть руки и умываться, можно использовать кран для бутылки с питьевой водой, который работает от аккумулятора.

В комментариях утверждают, что зарядить его можно от пауэрбанка.

Как приготовить еду, если у вас электроплита

Владельцам электроплит приходится особенно сложно приготовить или разогреть еду в условиях отключения электроэнергии. Кто-то рекомендует греть еду над свечками, кто-то делает это на батарее, если она, конечно, достаточно теплая. Счастливые обладатели каминов и печей готовят и разогревают еду на них.

Но выход есть. Попробуйте изготовить самодельный очаг, постелив несколько слоев фольги на дно кастрюли или глубокой сковородки. Положите на фольгу угли и подожгите. На таком импровизированном костре можно приготовить все что угодно.

Как согреться в квартире без отопления

Если у вас холодные батареи и температура в квартире опустилась уже ниже 10 градусов, выход есть - достаньте палатку и установите ее в комнате. Подойдет любая, например, детская, которую вы покупали ребенку для игровой комнаты.

Как сделать свечку, которая будет долго гореть, своими руками

Конечно, свечку можно купить, но никто не знает, сколько свечек вам понадобится от момента отключения света до того, как вы сможете пополнить свои запасы. Поэтому лучше научиться делать свечи из воды и масла своими руками. Тем более что они получаются такими красивыми.

Ранее мы писали, как освежить и погладить белье без утюга и стиральной машинки. Также стоит узнать, как быстро высушить стирку, не пользуясь сушильной машиной.

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