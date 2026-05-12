Популярные, но проблемные: 5 растений, которые профессиональный садовод никогда не будет выращивать в своем дворе

От магнитов для слизней до бандитских лиан — это растения, которые профессиональный садовод, просто не потерпит в своем дворе.

Тюльпаны

Есть определенные популярные растения, которые не нравятся профессиональным садоводам.

Что это за растения и почему специалисты предпочитают их избегать, рассказывает GardeningKnowHow.

Гибридные розы

Розы / © ТСН

Розы, которые поражают нас своими густомахровыми цветами, на самом деле гораздо менее полезны для опылителей. Их плотно упакованные лепестки затрудняют, а иногда и делают невозможным, пчелам и другим насекомым надлежащий доступ к нектару и пыльце.

Хосты

Хоста / © Credits

Хосты привлекают слизней и улиток, поэтому сажать хосты — это, по сути, то же самое, что накрывать шведский стол для каждого моллюска в радиусе нескольких километров.

Однолетние растения

Петунии / © Credits

Лотки с ярко окрашенными однолетними растениями обычно предназначены для контейнеров и бордюров, но они драматично заканчиваются через несколько месяцев. А постоянная замена сезонной клумбы является ресурсоемким, расточительным событием, ведь ваши горшки и кашпо постоянно нуждаются в интенсивном поливе и компостах на основе торфа.

Тюльпаны

Тюльпаны / © Associated Press

Большинство современных тюльпановых композиций фактически рассматриваются как однолетние растения, требующие постоянной выкопки, замены и пересадки, чтобы они выглядели хорошо год за годом.

Пассифлора

Пассифлора / © Credits

Пассифлора может агрессивно распространяться в теплом климате и имеет привычку поглощать заборы, шпалеры и соседние кустарники, если ее не контролировать.

