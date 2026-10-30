Пора выкапывать капризные растения: 7 видов луковичных и клубневых, которые нельзя оставлять в почве на зиму

Хризантема

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Не полагайтесь на случай — иначе из-за суровых зимних морозов вы можете лишиться цветения в следующем году.

GardeningKnowHow назвал 7 замечательных садовых растений, которые нужно выкопать сейчас, чтобы сохранить их для будущего сезона.

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Посадка луковиц — это прекрасное проявление веры в будущее, а также классический пример умения ждать награды. Спрятанные в прохладной почве, они несут в себе обещание эффектного цветения, которое наступит через несколько месяцев. И хотя весеннецветущие морозостойкие растения — такие как тюльпаны, нарциссы и крокусы — нуждаются в зимнем холоде для запуска цикла цветения, многие летние цветы происходят из тропических или субтропических регионов и не способны пережить холод.

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Если оставить теплолюбивые луковицы, клубнелуковицы, клубни и корневища в холодной, переувлажненной зимней почве, их клетки могут получить катастрофические повреждения, а влага приведет к гниению. Из-за холодных зимних дождей и таяния снега такие растения могут быстро сгнить от грибковых инфекций ещё до наступления весны. Понимание того, как правильно хранить луковицы зимой и какие именно из них требуют выкапывания, поможет вам сэкономить время, силы и сохранить цветы.

В зависимости от вашей климатической зоны и сорта растений, выкапывание и зимнее хранение этих нежных красавиц может стать приятным осенним занятием. В южных регионах луковицы иногда можно оставлять в почве под толстым слоем мульчи, но если вы живете в 7-й климатической зоне или в более холодных регионах, настоятельно рекомендуется выкопать их и перенести на хранение в помещение. Сделав это сейчас, вы защитите свои любимые летние цветы от зимних морозов, сэкономите средства и гарантируете, что следующим летом ваш сад будет ещё более пышным.

Теплолюбивые луковичные растения, которые следует выкопать

Прежде чем браться за лопату, стоит разобраться, с чем именно вы имеете дело: с луковицами, клубнями, клубнелуковицами или корневищами. Хотя в быту их часто объединяют общим термином «луковицы», на самом деле эти летние цветы имеют разное строение. Настоящие луковицы (например, у лилий) состоят из чешуек. Георгины же развиваются из утолщённых корневых клубней или просто клубней. Гладиолусы образуют плотные клубнелуковицы дискообразной формы, тогда как канны и каллы разрастаются с помощью мясистых горизонтальных корневищ. Все эти теплолюбивые летние растения имеют схожие уязвимости в зимний период, поэтому осенью их необходимо осторожно выкапывать.

Успех выкапывания во многом зависит от правильно выбранного времени. Для большинства теплолюбивых сортов идеальный момент наступает сразу после первых лёгких заморозков, когда надземная часть растения темнеет — это сигнал для растения переместить питательные вещества в подземные органы накопления. Однако не стоит откладывать до полного промерзания почвы: твёрдая мерзлая корка затрудняет процесс выкапывания, а сами корневища могут пострадать от холода. В зонах морозостойкости 3–5 выкапывание обычно проводят в середине или в конце октября. В регионах с более умеренным климатом (зоны 6–7) лучшее время — период с конца октября до начала ноября.

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Для аккуратной выкопки луковиц, клубней и клубнелуковиц используйте садовые вилы. Втыкайте зубцы в почву на расстоянии 20–25 см от основных стеблей. Осторожно приподнимите куст, стряхните остатки земли и оставьте посадочный материал для просушки в сухом, хорошо проветриваемом помещении, защищённом от заморозков. Процесс может длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Когда наружные оболочки станут более твердыми, поместите растения в картонные коробки или пластиковые ящики, пропускающие воздух. В качестве наполнителя используйте сухой вермикулит, перлит, древесную стружку или кокосовое волокно (без примесей торфа). Храните в прохладном темном месте при температуре 4–10 °C — например, в неотапливаемом подвале или утепленном гараже. Раз в месяц осматривайте посадочный материал, чтобы вовремя заметить признаки гниения или пересыхания.

Георгины

Георгины могут стать настоящим украшением осеннего цветника. Однако их мясистые клубневые корни, происходящие из теплых горных районов Мексики, не выдерживают промерзания почвы. Если оставить ценные сорта — например, в земле в регионах с климатической зоной 7 или более холодной, это может привести к их гибели. Подождите, пока первые заморозки затронут растение, в результате чего его листья приобретут коричневый или черный цвет. Этот стресс служит для растения сигналом переходить в состояние покоя и накапливать последние запасы крахмала в корнях.

С помощью острых секаторов срежьте стебли на высоте примерно 10–15 см от уровня почвы. Осторожно подкопайте куст садовыми вилами, чтобы извлечь клубнелуковицы целиком. Аккуратно смойте остатки земли и оставьте клубнелуковицы просохнуть в хорошо проветриваемом затененном месте на 2–3 дня. Присыпьте места среза стеблей серным порошком или корицей, чтобы предотвратить грибковую гниль. После этого сложите клубнелуковицы в ящики, пересыпав их кокосовым субстратом или сухим вермикулитом (например, Sta-Green Vermiculite), и храните при температуре 7–10 °C. Периодически проверяйте их: если клубнелуковицы начинают сморщиваться, слегка опрыскайте их водой.

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Гладиолусы

Гладиолусы, которые ценятся за свои высокие цветоносы, вырастают из клубнелуковиц. Если миниатюрные гладиолусы ещё могут выдержать лёгкое похолодание, то современные крупноцветковые гибриды не отличаются морозостойкостью: в промерзшей почве (в 7-й климатической зоне и более холодных) они превращаются в водянистую гниль. Выкапывать клубнелуковицы гладиолусов можно тогда, когда пожелтеет листва, или сразу после первых лёгких заморозков — в зависимости от того, что наступит раньше.

С помощью садовых вил или ручного культиватора разрыхлите почву вокруг основания стеблей и осторожно извлеките клубнелуковицы, держа их за нижнюю часть листьев. Срежьте листья острым секатором или садовыми ножницами (например, Fiskars Micro-Tip Pruning Snips, которые можно найти на Amazon) — они позволяют аккуратно обрезать стебли, не повреждая их поверхность. Оставьте 2,5 см стебля, прикреплённого к клубнелуковице.

Просушка очень важна, поэтому поместите клубнелуковицы в теплое, сухое, хорошо проветриваемое помещение (21–24 °C) на 2–3 недели. После просушки новый, рыхлый клубнелуковица легко отделяется от отцветшей материнской клубнелуковицы. Отломите и выбросьте старую нижнюю клубнелуковицу вместе с рыхлыми бумажными оболочками, сохранив крошечные клубнелуковицы для размножения. Храните чистые клубнелуковицы в воздухопроницаемых сетчатых мешках или открытых картонных коробках в прохладном, тёмном помещении при температуре 4–7 °C.

Канны

Своими веслообразными листьями и огненными цветами канны придают патио и бордюрам пышную эффектность. Полосатые фиолетово-золотые «Тропиканы» или темнолистные «Австралии» создают эффектные центральные элементы. Однако корневища не выдерживают минусовых температур. В зонах 7 и ниже мороз превращает их в кашу, если оставить без защиты. Подождите, пока первые заморозки почернят листья. Срежьте толстые стебли на высоте 8–10 см над уровнем земли. Канны образуют плотную корневую систему, поэтому перекопайте куст прочными вилами, осторожно извлекая корневищную массу из почвы.

В отличие от других луковичных, корневища канны ценны тем, что на их внешней оболочке остается тонкий слой сухой почвы, который защищает спящие глазки и предотвращает потерю влаги во время хранения. Дайте выкопанным кустам просохнуть в защищённом от мороза сарае или гараже в течение нескольких дней. Плотно упакуйте их в картонные коробки, выстланные влажным торфом, измельченной бумагой или вермикулитом, поддерживайте температуру около 7–13 °C. После выкопки канн подкормите место посадки небольшим количеством компоста.

Клубневые бегонии

Клубневые бегонии в течение лета и в начале осени радуют глаз роскошными махровыми цветками, напоминающими розы. Однако под их сочными стеблями скрываются клубни чашеобразной формы, которые очень чувствительны к холоду и влаге. Если оставить их в промерзшей почве, они быстро сгниют. Начинайте подготовку к зимовке, когда ночная температура опустится примерно до 7 °C — ещё до наступления сильных заморозков. Прекратите полив, чтобы растение могло естественным образом перейти в состояние покоя. По мере снижения уровня влажности сочные стебли станут менее упругими. Осторожно срежьте или отломите стебли, оставив пеньки высотой около 2,5 см над клубнем. С помощью садового совка аккуратно выкопайте клубни, стараясь не повредить их кожуру.

Разложите клубни в один слой на газете в тёплом, сухом помещении, где нет риска замерзания. Оставьте их там на 2–3 недели, пока остатки стеблей не сморщатся и не отпадут. После этого очистите клубни от остатков сухой почвы и поместите их на хранение в неглубокие ящики, заполненные сухим торфом, перлитом или опилками; при этом они должны лежать углублением вверх. Храните их в тёмном сухом месте при температуре от 7 °C до 13 °C. Раз в месяц проверяйте клубни и удаляйте те, которые стали мягкими или начали гнить. Для тщательного осмотра углублений на клубнях (где может появиться плесень или начаться гниение).

Каладиумы

Каладиумы, родом из Южной Америки, отличаются сердцевидными листьями, расписанными яркими оттенками белого, розового и изумрудно-зеленого цветов. Поскольку эти растения сформировались в условиях теплой тропической почвы, их клубни более чувствительны к холоду, чем клубни георгин или канн. Если температура почвы опустится ниже 13 °C, клубни могут утратить способность к прорастанию. Не ждите наступления заморозков, чтобы выкопать каладиумы: делайте это в начале осени, как только ночная температура стабильно опустится ниже 15 °C (60 °F), а листья начнут терять свою окраску. Выкапывайте клубни осторожно с помощью садовых вил, оставляя листья прикрепленными к гнездам клубней.

Сушка вместе с листьями позволяет растению вернуть в клубень остатки влаги и жизненно важные питательные вещества. Поместите растения в теплое, сухое и затененное помещение (при температуре около 21 °C) на 2–3 недели. Когда листья станут сухими и ломкими, срежьте их у основания клубня. Храните узловатые клубни в сухом торфе или вермикулите; температура хранения должна быть несколько выше, чем для других луковичных — в пределах 15–18 °C. Для этого подойдет шкаф в жилом помещении или отапливаемое подсобное помещение.

Слоновьи уши (алоказии и колоказии)

Ничто так не создает атмосферу джунглей, как растения, известные под названием «слоновьи уши». Независимо от того, какой сорт вы выращиваете, эти растения совершенно не переносят зимней сырости и холода. В регионах с климатическими зонами 8–11 эти растения могут зимовать в открытом грунте, однако в более холодных регионах их необходимо выкапывать до наступления морозов. Делайте это сразу после того, как первые лёгкие заморозки повредят края листьев, или когда температура почвы осенью опустится ниже 10 °C. Используйте острый сучкорез или секатор, чтобы срезать стебли на высоте 8–15 см над корневой шейкой. С помощью садовых вил осторожно подкопайте растение вокруг основания, чтобы извлечь массивный клубнелуковицу из земли, не повредив при этом «деток» (дочерние клубнелуковицы).

Смойте остатки почвы водой из шланга, а длинные тонкие корни обрежьте садовыми ножницами. Оставьте клубнелуковицы просушиваться в тёплом, хорошо проветриваемом месте, защищённом от прямых солнечных лучей. Процесс просушки должен длиться около 2 недель — до тех пор, пока их поверхность не станет сухой на ощупь. Заверните каждый клубнелуковицу в газетную бумагу или сложите их в ящики, пересыпав сухой древесной стружкой или кокосовым субстратом (без примесей торфа). Храните в прохладном тёмном месте при температуре 7–13 °C, время от времени проверяйте, остаются ли они сухими.

Каллы

Каллы, которые ценятся за их изящные, словно скульптурные, покрывала соцветий и листьев, придают особую элегантность садовым клумбам и растениям в контейнерах на патио. Хотя обычные белые каллы могут выдерживать незначительное похолодание в мягком прибрежном климате, их гибридные разновидности (жёлтые, огненно-оранжевые, лавандовые, тёмно-бордовые) имеют нежные, плоские корневища. Они начинают гнить, если подвергаются длительному воздействию циклов замерзания и оттаивания. Выкапывайте корневища, когда листья пожелтеют и завянут, или сразу после первых лёгких заморозков. Осторожно подденьте их садовой лопаткой или маленькими вилами, стараясь не поцарапать и не повредить поверхность. Срежьте остатки стеблей на высоте 2,5–5 см над корневой шейкой.

Разложите корневища в один слой на решетчатых поддонах или на листах картона. Оставьте их в теплом, сухом и хорошо проветриваемом помещении (18–21 °C) на 2 недели для просушки. После этого упакуйте корневища в сухой торф, вермикулит или измельченные газеты, поместив их в картонные коробки, пропускающие воздух. Храните в тёмном сухом месте при температуре 10–13 °C; следите за тем, чтобы упаковочный материал оставался сухим — это предотвратит преждевременное прорастание.

Если в октябре вы уделите немного времени выкапыванию и хранению теплолюбивых летних луковичных растений, это станет отличным вложением в будущее цветение. Выкопав эти растения до наступления зимних заморозков, вы убережете их от холода, гарантируя, что следующим летом они порадуют вас еще более эффектным цветением. При упаковке обязательно подпишите каждое растение, указав сорт и цвет цветов: это значительно облегчит планирование ваших цветников весной.

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