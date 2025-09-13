Породы кошек, которые любят воду и плавать / © Credits

Некоторые породы испытывают истинное наслаждение от контакта с водой, об этом рассказали на странице centralna.vet, они с интересом играют в ванне, погружают лапки в миску или даже плавают в реках и озерах. У этой необычной любви есть глубокие корни, часто связанные с историей и средой обитания предков.

Турецкий ван

Эту породу недаром называют турецким пловцом. Они происходят из района озера Ван в Турции, где вода была важной частью жизни. Эти кошки не просто терпят воду, они обожают в ней купаться и даже нырять. Турецкий ван имеет густую, но водоотталкивающую шерсть, которая помогает ему комфортно чувствовать себя в воде.

Бенгальский кот

Бенгалы — это результат скрещивания домашнего кота с азиатским леопардовым котом. Их дикие предки часто проводили время в водоемах в поисках рыбы. Этот инстинкт сохранился и по сей день, бенгалы с восторгом играют струями воды, погружают лапки в миску или фонтан и нередко сопровождают хозяев в бассейне.

Мейн-кун

Эта порода считается одной из старейших в Северной Америке. Есть версия, что мейн-куны произошли от кошек, которые жили на кораблях и помогали морякам бороться с грызунами во время долгих плаваний. Поэтому их толерантность к воде и даже определенная привязанность к ней — вполне закономерна. Они не боятся намочить лапы и порой с удовольствием играют в ванне.

Саванна

Саванна — гибрид домашнего кота и африканского сервала. Эти животные обладают многими чертами диких кошек, например, высокой активностью, страстью к прыжкам и интересом к воде. Их поведение часто напоминает диких охотников, которые использовали водоемы как часть естественной среды.

Хотя большинство кошек держатся подальше от воды, турецкие ваны, бенгалы, мейн-куны и саванны — настоящие исключения из правил. Если в вашем доме живет представитель одной из этих пород, не удивляйтесь, если он решит составить вам компанию у ванной или радостно прыгнет в фонтан.