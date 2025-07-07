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- Дом
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Породы собак, которые могут прогнать мышей и других вредителей из дома
Если вы боретесь с мышами, крысами или другими вредителями, возможно, стоит обратиться за помощью не только к ловушкам и ядам, но и к четвероногому охраннику.
Некоторые породы собак обладают исключительным охотничьим инстинктом — они выведены именно для борьбы с грызунами. И хотя эти породы часто небольшие ростом, у них — большой азарт и сильный инстинкт добычи. Издание Martha Stewart рассказали о породах, которые прекрасно справляются с мышами, крысами и другими вредителями в доме.
Прежде чем заводить «охотничью собаку»:
Собаке нужны регулярные прививки, в частности от лептоспироза (передается через мочу грызунов)
Вакцинация от бешенства — обязательна каждые 3 года
Защита от блох и клещей — постоянно: грызуны часто переносят паразитов
Осторожно с ядами для мышей — собака может отравиться через мышь, которая проглотила яд
В случае, если собака съела мышь или крысу, немедленно обратитесь к ветеринару.
Джек-рассел-терьер
Охотник до мозга костей
Выведен в Британии для охоты на лисиц, мелких грызунов и норных животных. Джек-рассел обладает энергией на десятерых, молниеносной реакцией и острым обонянием. В доме он станет не только охотником, но и веселым компаньоном.
Подходит для семей с активным образом жизни
Нуждается в физической и умственной нагрузке
Может быть упрямым без надлежащей дрессуры
Такса
Маленький, но отчаянный
Эти «собаки-сосиски» — прирожденные охотники на барсуков и мышей. Они обладают острым обонянием и способны проникать в узкие пространства, где часто прячутся грызуны.
Лучше всего чувствуют себя в паре с другой таксой
Очень преданные
Склонны к проблемам со спиной — нужно избегать чрезмерных прыжков
Керн-терьер
Мелкая буря с охотничьим инстинктом
Это шотландский охотник, известный еще со времен фильма «Волшебник страны Оз», где Тото был именно кернтерьером. Обожает копать, вынюхивать и гоняться за мелкими животными.
Пушистый и энергичный
Хорошо уживается в семье
Нуждается в регулярном груминге
Йоркширский терьер
Охотник в миниатюре с королевским видом
Когда-то — ловцы крыс в шахтах, сегодня — стильные собаки-компаньоны. Однако охотничьи инстинкты у них остались на высоком уровне.
Маленький размер, идеально подходит для квартир
Голосистые и отважные
Нуждаются в стрижке и регулярном расчесывании
Вест-хайленд-вайт-терьер
Белый терьер с железным характером
Вести — потомок шотландских охотничьих пород и прекрасно справляется с грызунами. Благодаря компактному размеру и густой шерсти идеален для городских условий.
Активный и жизнерадостный
Имеет независимый характер
Хорошо учится
Лейкленд-терьер (Lakeland Terrier)
Плюшевый на вид, настоящий боец внутри
Когда-то охранял овец от лисиц, сейчас — гроза крыс и мышей. Имеет жесткую шерсть и не боится пролезть в узкую нору.
Нуждается в активных прогулках
Верен семье
Редко линяет
Норвич-терьеры (Norwich Terrier)
Малыш с большим сердцем
Низенький, коренастый и очень проворный. Выведен для контроля популяции крыс в фермерских хозяйствах. Прекрасно подходит для опытных владельцев.
Требует ранней социализации
Хорошо адаптируется к городу
Голосистый
Бедлингтон-терьер
«Барашек» с характером охотника
Необычная внешность — только прикрытие. На самом деле этот терьер является искусным охотником на вредителей, с хорошим нюхом и энергией.
Не линяет
Может быть немного упрямым
Идеален для людей с аллергией (гипоаллергенный)
Манчестер-терьер (Manchester Terrier)
Атлет среди терьеров
Родом из Англии, использовался для охоты и в спортивных соревнованиях. Есть два варианта: стандартный и игрушечный. Оба — чрезвычайно быстрые и бдительные.
Гладкошерстный
Идеален для активных хозяев
Хорошо поддается дрессировке
Немецкий ягдтерьер
Серьезный охотник для опытных хозяев
Немецкая порода, которая специализируется на охоте на лис, барсуков, енотов и крыс. Очень трудолюбивый, выносливый и преданный.
Имеет сильный инстинкт охоты
Нуждается в активной жизни
Лучше всего чувствует себя в частном доме
Если вы ищете надежного компаньона, который способен защитить ваш дом от грызунов, эти породы станут отличным выбором. Но помните: даже маленький терьер требует большого внимания, заботы и воспитания. Ваша собака — не ловушка для мышей, а член семьи. И с правильным подходом она может быть и другом, и помощником, и охранником.