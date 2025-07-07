Породы собак, которые могут прогнать мышей и других вредителей из дома

Породы собак, которые могут выгнать мышей и других вредителей из дома / © Associated Press

Реклама

Некоторые породы собак обладают исключительным охотничьим инстинктом — они выведены именно для борьбы с грызунами. И хотя эти породы часто небольшие ростом, у них — большой азарт и сильный инстинкт добычи. Издание Martha Stewart рассказали о породах, которые прекрасно справляются с мышами, крысами и другими вредителями в доме.

Прежде чем заводить «охотничью собаку»:

Собаке нужны регулярные прививки, в частности от лептоспироза (передается через мочу грызунов)

Вакцинация от бешенства — обязательна каждые 3 года

Защита от блох и клещей — постоянно: грызуны часто переносят паразитов

Осторожно с ядами для мышей — собака может отравиться через мышь, которая проглотила яд

В случае, если собака съела мышь или крысу, немедленно обратитесь к ветеринару.

Реклама

Джек-рассел-терьер

Охотник до мозга костей

Выведен в Британии для охоты на лисиц, мелких грызунов и норных животных. Джек-рассел обладает энергией на десятерых, молниеносной реакцией и острым обонянием. В доме он станет не только охотником, но и веселым компаньоном.

Подходит для семей с активным образом жизни

Нуждается в физической и умственной нагрузке

Может быть упрямым без надлежащей дрессуры

Такса

Маленький, но отчаянный

Эти «собаки-сосиски» — прирожденные охотники на барсуков и мышей. Они обладают острым обонянием и способны проникать в узкие пространства, где часто прячутся грызуны.

Реклама

Лучше всего чувствуют себя в паре с другой таксой

Очень преданные

Склонны к проблемам со спиной — нужно избегать чрезмерных прыжков

Керн-терьер

Мелкая буря с охотничьим инстинктом

Это шотландский охотник, известный еще со времен фильма «Волшебник страны Оз», где Тото был именно кернтерьером. Обожает копать, вынюхивать и гоняться за мелкими животными.

Пушистый и энергичный

Хорошо уживается в семье

Нуждается в регулярном груминге

Йоркширский терьер

Охотник в миниатюре с королевским видом

Когда-то — ловцы крыс в шахтах, сегодня — стильные собаки-компаньоны. Однако охотничьи инстинкты у них остались на высоком уровне.

Реклама

Маленький размер, идеально подходит для квартир

Голосистые и отважные

Нуждаются в стрижке и регулярном расчесывании

Вест-хайленд-вайт-терьер

Белый терьер с железным характером

Вести — потомок шотландских охотничьих пород и прекрасно справляется с грызунами. Благодаря компактному размеру и густой шерсти идеален для городских условий.

Активный и жизнерадостный

Имеет независимый характер

Хорошо учится

Лейкленд-терьер (Lakeland Terrier)

Плюшевый на вид, настоящий боец внутри

Когда-то охранял овец от лисиц, сейчас — гроза крыс и мышей. Имеет жесткую шерсть и не боится пролезть в узкую нору.

Реклама

Нуждается в активных прогулках

Верен семье

Редко линяет

Норвич-терьеры (Norwich Terrier)

Малыш с большим сердцем

Низенький, коренастый и очень проворный. Выведен для контроля популяции крыс в фермерских хозяйствах. Прекрасно подходит для опытных владельцев.

Требует ранней социализации

Хорошо адаптируется к городу

Голосистый

Бедлингтон-терьер

«Барашек» с характером охотника

Необычная внешность — только прикрытие. На самом деле этот терьер является искусным охотником на вредителей, с хорошим нюхом и энергией.

Реклама

Не линяет

Может быть немного упрямым

Идеален для людей с аллергией (гипоаллергенный)

Манчестер-терьер (Manchester Terrier)

Атлет среди терьеров

Родом из Англии, использовался для охоты и в спортивных соревнованиях. Есть два варианта: стандартный и игрушечный. Оба — чрезвычайно быстрые и бдительные.

Гладкошерстный

Идеален для активных хозяев

Хорошо поддается дрессировке

Немецкий ягдтерьер

Серьезный охотник для опытных хозяев

Немецкая порода, которая специализируется на охоте на лис, барсуков, енотов и крыс. Очень трудолюбивый, выносливый и преданный.

Реклама

Имеет сильный инстинкт охоты

Нуждается в активной жизни

Лучше всего чувствует себя в частном доме

Если вы ищете надежного компаньона, который способен защитить ваш дом от грызунов, эти породы станут отличным выбором. Но помните: даже маленький терьер требует большого внимания, заботы и воспитания. Ваша собака — не ловушка для мышей, а член семьи. И с правильным подходом она может быть и другом, и помощником, и охранником.