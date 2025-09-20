Породы собак, которые не поддаются дрессировке: рассказывает кинолог

Породы собак, которые не поддаются дрессировке / © Associated Press

Кинолог и эксперт по подготовке собак из DOGSCHOOLобъясняет, что научить можно любую собаку. Разница заключается не в способности, а в том, сколько усилий и терпения готов вложить владелец. Важны возраст, темперамент и даже жизненная история животного. А главное — системность и коррекция в процессе дрессировки.

Почему одних собак дрессировать проще, чем других

Уровень легкости обучения зависит от особенностей характера и природных инстинктов. Например:

Пастушьи породы (бордер-колли, австралийские овчарки) обладают высокой способностью к концентрации и готовы работать в паре с человеком.

Собаки-компаньоны (пудели, ретриверы) часто ориентированы на удовольствие хозяина, поэтому быстрее схватывают команды.

А вот независимые породы (хаски, афганские борзые) могут создавать впечатление, что они «не поддаются» дрессировке. На самом деле у них просто более сильные инстинкты самостоятельности и менее охотно выполняют повторяющиеся задания.

Поэтому сложность — не в «отсутствии способностей», а в мотивации и правильном подходе.

Миф о «необучаемых» собаках

Часто в списки «неподатливых» пород попадают чау-чау, бульдоги, шарпеи, сибирские хаски и т.д. Однако это не означает, что они не способны к обучению. Просто эти собаки имеют более выраженный характер и нуждаются:

коротких и разнообразных тренировок (чтобы избежать скуки),

положительного подкрепления (лакомство, похвала, игра),

четких правил и последовательности со стороны хозяина.

Что влияет на успех дрессировки

Возраст. Щенки легче усваивают базовые команды, но взрослых собак тоже можно обучить, просто процесс будет дольше. Темперамент. Более спокойные собаки усваивают материал быстрее, а слишком активным нужна дополнительная физическая разрядка. Предыдущий опыт. Животные, которые пережили травмы или неправильное воспитание, требуют больше терпения. Настойчивость владельца. Важно не сдаваться после первых неудач, а адаптировать методику под конкретную собаку.

Советы

Будьте последовательными. Команда должна звучать одинаково от всех членов семьи.

Хвалите и вознаграждайте. Положительное подкрепление работает лучше наказания.

Не перегружайте, тренировки продолжительностью 10-15 мин ежедневно эффективнее, чем одноразовые длинные занятия.

Учитывайте потребности породы. Хаски нуждаются в беге, терьеры — в охотничьих играх, а бульдоги — в более спокойном темпе.

Собак, которые не поддаются дрессировке, не существует, отмечают кинологи.

Есть только разные характеры и разные уровни сложности в обучении. Успех зависит не от породы, а от терпения, системности и любви владельца. Поэтому если ваша собака кажется упрямой — это не приговор, а вызов. А вызовы, как известно, делают отношения крепче.