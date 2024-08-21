Породы собак, которые подойдут занятым людям

Собачий бихевиорист Will Atherton рассказал своим подписчикам о трех породах собак для людей, которые очень хотят четырехлапого друга, но у них неистово бурная жизнь и не много свободного времени. Существуют породы собак, нуждающихся в минимальном уходе.

Мастиф

Мастиф / Фото: Credits

Это большая порода собак, известная своей спокойной и ласковой натурой. Они обладают мощной, но доброжелательной физиономией и считаются замечательными компаньонами для людей с активным образом жизни, поскольку их спокойный характер делает их идеальными для тех, кто не может уделить много времени для активных игр и тренировок. Как отмечает автор видео, владелец именно этой породы, его четырехлапый друг половину дня проводит в дреме, а другую половину храпит. Все, что ему нужно, это объятия, еда и комфортное место для сна, и ваш пес будет максимально счастлив.

Сенбернар

Сенбернар / Фото: Credits

Как и английский мастиф, у этой породы мягкий характер и она требует минимальной активности. Сенбернар отличается своим добрым и терпеливым темпераментом. Они действительно имеют большой размер и мощное строение, но обычно очень кроткие и преданные. Сенбернары были выведены как спасатели в Альпах и их естественная интуиция и спокойный характер делают их отличными домашними любимцами. Эти собаки не нуждаются во многих физических упражнениях, но им важно получать достаточно внимания и любви от своих владельцев.

Английский бульдог

Английский бульлог / Фото: Credits

Тем, у кого ограниченное время и хочется породу поменьше размерами, может подойти английский бульдог. Это компактная порода собак, известная своей характерной внешностью с плоской мордашкой, большими складками кожи и коротким, но мускулистым телом. У них спокойный и добродушный характер, что делает их замечательными домашними любимцами. Английские бульдоги нуждаются в умеренной активности и могут хорошо адаптироваться к жизни в квартире или небольшом доме.

Итак, всегда можно найти своего друга среди четырехлапых и, как заметил один комментатор к посту, похоже, что его сенбернар почти 90% времени считал себя декоративным ковриком.

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