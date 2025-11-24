- Дата публикации
Породы собак, которые способны прогнать мышей и вредителей из дома
Мыши в доме — это не просто мелкая неприятность, а настоящий стресс, шум в стенах, испорченные продукты и ощущение, что в гости пришли те, кого никто не звал.
Кто-то ставит ловушки, кто-то вызывает дезинсекторов, а кто-то, и это самый милый вариант, заводит собаку, которая за считанные дни берет ситуацию под контроль.
Многие декоративные собаки когда-то были профессиональными «крысоловами» — быстрыми, проворными, невероятно наблюдательными. Их обоняние работает как сканер, а охотничий инстинкт, как маленький встроенный радар. Издание Martha Stewart рассказало о породах, которые лучше всего справляются с мелкими вредителями.
Что важно знать, прежде чем заводить «охотника»
Собака может прогонять мышей и крыс, но это накладывает и определенные обязанности на владельца, ведь нужно учесть:
Вакцинацию, особенно от лептоспироза и обязательную прививку от бешенства, раз в три года.
Регулярная защита от блох и клещей. Это важно не только для приятных прогулок, грызуны могут переносить паразитов и глистов, в частности ленточных червей.
Безопасные методы борьбы с мышами вблизи дома. Ядовитые приманки могут причинять вред самой собаке, ведь грызуны переносят блоки с ядом в свои гнезда.
Визит к ветеринару в случае контакта с грызуном. Если собака съела мышь или загнала крысу, лучше перестраховаться и получить консультацию врача.
Породы, которые могут справиться с мышами и крысами
Эти породы созданы для того, чтобы патрулировать кухни, сараи, дворы и любые «подозрительные зоны». Они проворные, внимательные, интеллектуальные и просто невероятно харизматичные.
Джек-рассел-терьер
Компактный, смелый и молниеносно быстрый. В Англии этих собак выводили для охоты на лисиц и мелких грызунов. Это пес, который никогда не пропустит ни один шорох. И в то же время замечательный семейный любимец.
Такса
Длинное тело — это не только очарование, но и инструмент. Такс выводили для норной охоты и они прекрасно работают в тандеме. Имеют острый нюх и железное упрямство, поэтому грызунам не повезет.
Кернтерьер
Коренной шотландец, созданный для работы на каменистых склонах. Замечательный крысолов, но дома превращается в нежного и очень веселого компаньона.
Йоркширский терьер
Йорк — не только декоративный любимец в сумочке. В прошлом эти крошечные, но боевые собаки очищали фабрики и шахты от крыс. Инстинкты у них сохранены до сих пор.
Вест Хайленд Уайт Терьер
Бесстрашный, всегда начеку и энергичный. Вест хайленд умеет рычать на грызунов так, что те убегают сами, еще до того как он успеет сделать рывок.
Лейкленд-терьер
Похож на плюшевого мишку, но это обманчивая внешность. Лейкленды обладают сильным охотничьим инстинктом и прекрасно замечают движение даже в темноте.
Норвич-терьер
Небольшая, коренастая собака с впечатляющим интеллектом. Имеет чрезвычайно развитое чувство территории и мгновенно реагирует на вторжение мелких вредителей.
Бедлингтон терьер
На вид — ягненок, по характеру — охотник. Один из самых больших терьеров, очень быстрый и непредсказуемый для грызунов.
Манчестер-терьер
Стройный, чрезвычайно быстрый и умный. Выведен для соревнований и охоты. Идеальный охранник квартиры от мелких нежелательных «гостей».
Немецкий ягдтерьер
Решительный, мужественный и очень трудолюбивый. Охотится на лис, енотов и барсуков, поэтому мыши для него даже не вызов.
Если вы давно думали о собаке, а еще и хотите защитить дом от незваных гостей, одна из этих пород станет идеальным выбором. Они сочетают приятную внешность и характер, компактность и силу, а главное — способность поддерживать порядок в доме естественным путем.