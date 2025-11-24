Породы собак, которые способны прогнать мышей и вредителей из дома / © Associated Press

Кто-то ставит ловушки, кто-то вызывает дезинсекторов, а кто-то, и это самый милый вариант, заводит собаку, которая за считанные дни берет ситуацию под контроль.

Многие декоративные собаки когда-то были профессиональными «крысоловами» — быстрыми, проворными, невероятно наблюдательными. Их обоняние работает как сканер, а охотничий инстинкт, как маленький встроенный радар. Издание Martha Stewart рассказало о породах, которые лучше всего справляются с мелкими вредителями.

Что важно знать, прежде чем заводить «охотника»

Собака может прогонять мышей и крыс, но это накладывает и определенные обязанности на владельца, ведь нужно учесть:

Вакцинацию, особенно от лептоспироза и обязательную прививку от бешенства, раз в три года.

Регулярная защита от блох и клещей. Это важно не только для приятных прогулок, грызуны могут переносить паразитов и глистов, в частности ленточных червей.

Безопасные методы борьбы с мышами вблизи дома. Ядовитые приманки могут причинять вред самой собаке, ведь грызуны переносят блоки с ядом в свои гнезда.

Визит к ветеринару в случае контакта с грызуном. Если собака съела мышь или загнала крысу, лучше перестраховаться и получить консультацию врача.

Породы, которые могут справиться с мышами и крысами

Эти породы созданы для того, чтобы патрулировать кухни, сараи, дворы и любые «подозрительные зоны». Они проворные, внимательные, интеллектуальные и просто невероятно харизматичные.

Джек-рассел-терьер

Компактный, смелый и молниеносно быстрый. В Англии этих собак выводили для охоты на лисиц и мелких грызунов. Это пес, который никогда не пропустит ни один шорох. И в то же время замечательный семейный любимец.

Такса

Длинное тело — это не только очарование, но и инструмент. Такс выводили для норной охоты и они прекрасно работают в тандеме. Имеют острый нюх и железное упрямство, поэтому грызунам не повезет.

Кернтерьер

Коренной шотландец, созданный для работы на каменистых склонах. Замечательный крысолов, но дома превращается в нежного и очень веселого компаньона.

Йоркширский терьер

Йорк — не только декоративный любимец в сумочке. В прошлом эти крошечные, но боевые собаки очищали фабрики и шахты от крыс. Инстинкты у них сохранены до сих пор.

Вест Хайленд Уайт Терьер

Бесстрашный, всегда начеку и энергичный. Вест хайленд умеет рычать на грызунов так, что те убегают сами, еще до того как он успеет сделать рывок.

Лейкленд-терьер

Похож на плюшевого мишку, но это обманчивая внешность. Лейкленды обладают сильным охотничьим инстинктом и прекрасно замечают движение даже в темноте.

Норвич-терьер

Небольшая, коренастая собака с впечатляющим интеллектом. Имеет чрезвычайно развитое чувство территории и мгновенно реагирует на вторжение мелких вредителей.

Бедлингтон терьер

На вид — ягненок, по характеру — охотник. Один из самых больших терьеров, очень быстрый и непредсказуемый для грызунов.

Манчестер-терьер

Стройный, чрезвычайно быстрый и умный. Выведен для соревнований и охоты. Идеальный охранник квартиры от мелких нежелательных «гостей».

Немецкий ягдтерьер

Решительный, мужественный и очень трудолюбивый. Охотится на лис, енотов и барсуков, поэтому мыши для него даже не вызов.

Если вы давно думали о собаке, а еще и хотите защитить дом от незваных гостей, одна из этих пород станет идеальным выбором. Они сочетают приятную внешность и характер, компактность и силу, а главное — способность поддерживать порядок в доме естественным путем.