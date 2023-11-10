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Комфорт и уют: блогерша показала, как навести порядок в маленькой квартире

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
478
Время на прочтение
2 мин
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Комфорт и уют: блогерша показала, как навести порядок в маленькой квартире

Фото: Credits

Блогерша Хоуп Ватсон радует своих подписчиков в Instagram разнообразными видео своей домашней рутины. В одном из таких она показала, как наводит порядок в своем доме.

Девушка начала с кровати: поменяла постель и застелила пледами. Далее навела порядок на туалетном столике – протерла пыль, зеркала, расставила косметические средства и личные вещи. Убрала, протерла все поверхности и технику на кухне. Очистила и вытерла стекло столика в гостиной, положила книги и декор. Упорядочила вещи на рабочем столе у компьютера. В конце вымыла поверхности, зеркало в ванной и показала общий результат.

Комментаторы выражают свои увлечения эстетикой дома и пишут:

  • "На самом деле мне очень нравятся такие видео об уборке, всегда дают мне мотивацию убирать свое пространство. Однако их трудно связать со своим, потому что большинство убираемых там домов действительно минималистические и нейтральные (без ненависти, это просто не мой стиль) Эта женская эстетика очень похожа на мою, и мне нравится смотреть видео, которое показывает, что вы все еще можете иметь чистое и эстетическое пространство с маленькими безделушками и украшениями на каждой поверхности.
  • "Мне нравится, что вы не используете много продуктов!"

  • "Нравится атмосфера вашего места".

  • "Ваше место — огонь. Я люблю убирать, когда у меня есть мотивация, люди недооценивают, насколько это действительно помогает".

Ранее Хоуп рассказала подписчикам свои 4 способа сделать комнату уютной.

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Дата публикации
Просмотры
478
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