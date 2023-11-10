Комфорт и уют: блогерша показала, как навести порядок в маленькой квартире

Блогерша Хоуп Ватсон радует своих подписчиков в Instagram разнообразными видео своей домашней рутины. В одном из таких она показала, как наводит порядок в своем доме.
Девушка начала с кровати: поменяла постель и застелила пледами. Далее навела порядок на туалетном столике – протерла пыль, зеркала, расставила косметические средства и личные вещи. Убрала, протерла все поверхности и технику на кухне. Очистила и вытерла стекло столика в гостиной, положила книги и декор. Упорядочила вещи на рабочем столе у компьютера. В конце вымыла поверхности, зеркало в ванной и показала общий результат.
Комментаторы выражают свои увлечения эстетикой дома и пишут:
- "На самом деле мне очень нравятся такие видео об уборке, всегда дают мне мотивацию убирать свое пространство. Однако их трудно связать со своим, потому что большинство убираемых там домов действительно минималистические и нейтральные (без ненависти, это просто не мой стиль) Эта женская эстетика очень похожа на мою, и мне нравится смотреть видео, которое показывает, что вы все еще можете иметь чистое и эстетическое пространство с маленькими безделушками и украшениями на каждой поверхности.
- "Мне нравится, что вы не используете много продуктов!"
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"Нравится атмосфера вашего места".
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"Ваше место — огонь. Я люблю убирать, когда у меня есть мотивация, люди недооценивают, насколько это действительно помогает".
Ранее Хоуп рассказала подписчикам свои 4 способа сделать комнату уютной.
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