Комфорт и уют: блогерша показала, как навести порядок в маленькой квартире

Блогерша Хоуп Ватсон радует своих подписчиков в Instagram разнообразными видео своей домашней рутины. В одном из таких она показала, как наводит порядок в своем доме.

Девушка начала с кровати: поменяла постель и застелила пледами. Далее навела порядок на туалетном столике – протерла пыль, зеркала, расставила косметические средства и личные вещи. Убрала, протерла все поверхности и технику на кухне. Очистила и вытерла стекло столика в гостиной, положила книги и декор. Упорядочила вещи на рабочем столе у компьютера. В конце вымыла поверхности, зеркало в ванной и показала общий результат.

Комментаторы выражают свои увлечения эстетикой дома и пишут:

"На самом деле мне очень нравятся такие видео об уборке, всегда дают мне мотивацию убирать свое пространство. Однако их трудно связать со своим, потому что большинство убираемых там домов действительно минималистические и нейтральные (без ненависти, это просто не мой стиль) Эта женская эстетика очень похожа на мою, и мне нравится смотреть видео, которое показывает, что вы все еще можете иметь чистое и эстетическое пространство с маленькими безделушками и украшениями на каждой поверхности.

"Мне нравится, что вы не используете много продуктов!"

"Нравится атмосфера вашего места".

"Ваше место — огонь. Я люблю убирать, когда у меня есть мотивация, люди недооценивают, насколько это действительно помогает".

Ранее Хоуп рассказала подписчикам свои 4 способа сделать комнату уютной.

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