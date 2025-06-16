Посадите их обязательно: 5 многолетних растений, которые украсят любой сад

Ирис / © Associated Press

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Многолетние растения не нужно каждый год сеять на рассаду, обычно они не нуждаются в сложном уходе, но радуют нас красотой листьев и цветами.

GardeningKnowHow обратился к опытному садоводу с просьбой назвать пять многолетних растений, которые должны быть в каждом ландшафте.

Советы по посадке многолетних растений

Поскольку многолетники выбираются на длительный срок, это помогает хорошо подготовить почву перед посадкой.

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Обратите внимание на индивидуальные потребности вашего растения, особенно на влажность и насыщенность почвы. Многие многолетние растения не нуждаются в удобрениях. РН почвы также является фактором, поэтому выясните, кислая или щелочная почва в вашем регионе.

Также важно высаживать многолетние растения в должном количестве солнечного света. Многим цветущим многолетникам нужно полное солнце или полутень. Но есть несколько цветов в полной тени, например, хосты, морозники и астильбы.

Вот пять многолетних растений, которые украсят любой сад.

Ваточник

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Даже если ваточник (Asclepias tuberosa) засухоустойчив, все лето красуется оранжевыми цветами, вредители и болезни его не беспокоят.

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Растение образует кучу зеленых листьев высотой от 0,3 до 0,6 м. Он предпочитает хорошо дренированную почву на солнечном месте в саду. Этот сорт пользуется преимуществом благодаря своему нектару.

Его легко вырастить из семян, но взрослые растения также доступны в продаже.

Ехинацея

Ехинацея / © Credits

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea). Она имеет прочные стебли, привлекательные розовые цветы, похожие на ромашку, и являются источником нектара для пчел и бабочек.

Если вы не хотите, чтобы было много лишних растений, уберите часть увядших цветов и оставьте несколько для птиц, поскольку они обычно достигают 0,9-1,2 м.

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Пурпурная эхинацея родом из центральной и восточной части США. Высаживайте ее в хорошо дренированную почву на солнце или в полутени.

Флокс

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Еще один многолетний фаворит – флокс, и есть очень много потрясающих сортов флоксов на выбор. Шоу начинается весной со светло-голубых душистых лесных флоксов, а затем продолжается до лето с садовыми флоксами.

Флоксы цветут большую часть лета и являются растительным магнитом для бабочек. Некоторые имеют рост около 30 см, а их темно-розовые соцветия остаются все лето.

В жарких и влажных местах флоксы могут заразиться мучнистой росой, если они не получают достаточной циркуляции воздуха. Важно прореживать растения, если они восприимчивы. Большинство новых сортов обладают устойчивостью к мучнистой росе.

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Садовые флоксы любят полное солнце и хорошо дренированную, влажную почву.

Ирисы

Ирис / © Associated Press

Кажется, что почти каждый владеет несколькими ирисами от друга или бабушки. Но если вы еще не прошли этот этап, посмотрите на новые сорта, и вы можете увлечься.

Высота цветов от 0,3 до 1,2 м, они являются предвестниками весны, сразу после нарциссов и тюльпанов. Цветы изысканные — красочные, большие и не похожие на другие цветы в саду. Но кажется, будто эти цветы приходят и исчезают так быстро.

Ирисы легко посадить, потому что корневища сидят прямо под грунтом, а верхушки на солнце. Убедитесь, что все корни находятся под землей. Им нужна вода, чтобы прижиться, но после этого их можно не поливать, если не будет продолжительной засухи.

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Этот многолетник переходит в состояние покоя в конце лета, поэтому это лучшее время для разделения и пересадки ирисов. Удобрять можно весной, когда они проснутся, и повторно через месяц после цветения.

Лилейник

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Лилейники (Hemerocallis hybrida) начинают цвести в начале лета, вскоре после отцветания ирисов. Они являются основным продуктом во многих садах благодаря своим большим цветам в форме трубы и простоте ухода.

Лилейники обычно выпускают множество бутонов на высоких растениях, что хорошо, потому что каждый цветок живет только день. Срежьте черенки, когда цветы увядают. Дугообразные зеленые листья лилейников растут кучками примерно от 0,3 до 0,5 м в высоту и ширину. Когда грудка увеличивается, сразу распускается много цветов. Для лучшего цветения делите лилейники примерно каждые пять лет.

Лилейники являются источниками нектара для пчел и бабочек, но они не так привлекательны, как другие нектарные растения. Высаживайте их на солнечном месте с хорошо дренированной почвой с высоким содержанием органики.

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