Посадите один раз и наслаждайтесь: какие многолетние цветы выбрать для сада

Многолетние растения не только великолепно выглядят, но и экономят деньги, потому что заплатив один раз, ими можно любоваться годами.
Садовница Roz Chandler поделилась со своими подписчиками интересной информацией о многолетних цветах, которые можно посадить у себя в саду один раз и наслаждаться их красотой еще много лет.
Когда вы инвестируете в многолетние растения или растения, которые дают семена или делятся естественным путем, вы совершаете одноразовую покупку на долгие года. Эти растения созданы для цветения и размножения, обеспечивая непрерывную красоту из года в год без необходимости постоянной пересадки.
Например, эхинацея пурпурная, после посадки будет продолжать давать новые растения, которые можно легко пересадить на другие участки вашего сада. Аналогично размножается рудбекия, с помощью семян и корневищ, формируя пышные и яркие композиции. Каждые несколько лет вы можете поддерживать их здоровый рост.
Вот несколько причин, в чем ценность многолетних растений:
- Долговечность. Многолетние растения произрастают в саду в течение нескольких сезонов, а это уменьшает потребность в ежегодной высадке новых растений;
- Меньше работы. Благодаря тому, что многолетние растения цветут каждый год, вы уменьшаете объем работы, необходимой для ухода за садом;
- Экономия денег. Хотя первоначальные затраты на многолетние растения могут быть выше, но обычно это денежная экономия в долгосрочной перспективе.
- Саморазмножение. Саморазмножающиеся растения могут обеспечить непрерывный прирост без необходимости регулярной высадки новых.
- Улучшение почвы Некоторые многолетние растения, такие как клевер, могут улучшить качество почвы путем обогащения его органическими веществами и повышения его структуры.
Этот естественный метод размножения не только экономит время и деньги, но способствует созданию разнообразной и устойчивой экосистемы. Ваш сад становится самодостаточным приютом, где растения поддерживают друг друга и создают фантастическую среду.
Многолетние растения, которые следует посадить в саду:
- Пионы. Они цветут раз в год. Обычно это происходит в середине весны в начале лета, в зависимости от климата и сорта.
- Розы. Частота цветения может значительно варьироваться в зависимости от типа роз и условий их выращивания.
- Рудбекия. Она обычно цветет раз в год, с середины лета до осени.
- Георгина. Растение цветет раз в год, но каждое растение может выпускать многочисленные цветы в течение сезона и обычно цветет с середины лета до осени.
- Вербена. Ее цветение непрерывно, с ранней весны до поздней осени, если обеспечить ей надлежащий уход.
- Эхинацея. Цветет один раз в год, но её цветки держатся на растении в течение длительного времени.
Благодаря этим преимуществам, многолетние и саморазмножающиеся растения могут значительно облегчить вам уход за садом, сохранят его красоту и функциональность на протяжении многих лет.
Читайте также:
- Как "освежить" старую почву для новой посадки
- Топ-5 ядовитых растений для нашего организма
- Топ-6 полезных растений-друзей для вашего сада, заменяющих пестициды