Тюльпаны / © Associated Press

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Независимо от того, любите ли вы изящные крокусы или крупные и яркие тюльпаны, знание того, когда и как сажать луковицы, является залогом того, что вы сможете извлечь максимальную пользу из ваших растений.

Эксперты поделились с The Spruce всеми необходимыми фактами о посадке луковиц и советами, которые помогут им пережить зиму и цвести долгие годы.

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Не рано ли сажать луковицы в сентябре?

Точное время посадки луковиц зависит от сорта луковиц и конкретного места выращивания; однако период между концом лета и началом осени — это слишком рано для посадки луковиц в большинстве регионов.

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Обычно лучше всего сажать луковицы примерно за шесть–восемь недель до сильных заморозков, так как нежелательно, чтобы луковицы начали выпускать листья над землей до наступления зимы.

Этот период также дает корням луковиц достаточно времени, чтобы прижиться, прежде чем наступит похолодание и земля замерзнет.

Кроме того, ожидание охлаждения почвы до температуры ниже 13°C предотвращает гниение.

Учитывая, что гниение луковиц является одной из основных причин, по которой они не зацветают, имеет смысл защитить свои инвестиции и немного подождать с посадкой.

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Идеальное время для посадки луковиц

В большинстве регионов лучшее время для посадки весенних луковиц — это период примерно с середины сентября до конца октября, когда погода прохладная, но земля ещё не замерзла. Этот период посадки дает корням луковиц время начать расти, но не оставляет луковицы в незамерзшей земле настолько долго, чтобы они не начали гнить или их не нашли голодные белки и бурундуки.

Если вы живете в мягком климате, вы можете посадить луковицы ещё позже, но важно посадить их в землю до того, как она замерзнет.

Луковицы, цветущие летом или осенью, имеют совершенно иные требования к посадке, поскольку они, как правило, не являются зимостойкими. Для этих растений лучше всего подождать до последних весенних заморозков, чтобы начать посадку, а затем выкопать луковицы и убрать их в помещение на зиму, когда их листья начнут желтеть. К ним относятся такие популярные садовые растения, как георгины и гладиолусы.

Хотя эти рекомендации должны помочь вам определить оптимальное время для посадки, важно ознакомиться с любыми рекомендациями, указанными на упаковке луковиц. Некоторые сорта могут быть немного прихотливы в отношении времени посадки, поэтому всегда лучше проверить.

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Как ухаживать за луковицами зимой и ранней весной

После того как вы посадили луковицы на газоне или в саду, полейте их только один раз и не поливайте снова до весны. Это помогает корням начать расти, но не делает луковицы настолько влажными, чтобы они загноились.

Также важно убирать любые остатки луковиц вокруг места посадки, включая бумажные оболочки луковиц, поскольку эти остатки могут привлекать бурундуков и других вредителей, питающихся луковицами.

Зимой весеннецветущие луковицы должны находиться в состоянии покоя в холодных регионах и требуют минимального ухода. Просто накройте их слоем мульчи толщиной 5–7,5 см, если хотите обеспечить дополнительную теплоизоляцию.

В регионах с более умеренным климатом луковицы иногда могут начать расти зимой, но их не нужно поливать, если только из них не прорастут листья, а в вашем саду не наступит период сухой погоды, из-за которой почва станет сухой.

Когда луковицы начнут расти и цвести весной или летом, поливайте их только тогда, когда почва будет сухой на ощупь, а осадков мало. Чтобы усилить цветение, подкармливайте цветущие луковицы сбалансированным удобрением для луковичных, когда их листья прорастут, но прекратите подкормку, когда распустятся бутоны. Когда растения перестанут цвести, а их листья начнут отмирать, не поддавайтесь соблазну удалять увядшие листья, поскольку они помогают луковицам накапливать энергию для цветения в следующем сезоне.

7 растений для выращивания вместе с луковичными

Посадка луковиц вместе с другими цветами может улучшить внешний вид ваших клумб и продлить период цветения, но это также разумный способ скрыть листья луковиц, когда они отмирают после цветения. Вот несколько растений, которые можно выращивать вместе с луковичными, и почему такие сочетания хорошо работают.

Другие луковичные. Луковичные цветут в разное время, и последовательная посадка весенних луковичных, таких как крокусы, вместе с виргинскими колокольчиками, декоративными алиумами и другими позднецветущими растениями сохранит красочность ваших клумб на протяжении всего сезона.

Хосты. Их листва быстро маскирует вид увядших луковичных и добавляет цвета вашему саду.

Папоротники. Как и гостья, папоротники также можно использовать для маскировки пожелтения листьев луковичных, но большинство из них лучше всего растут во влажной почве и в слегка затененных местах.

Лилейники . Как только весенние луковичные перестанут цвести, вы можете рассчитывать на то, что лилейники наполнят ваш сад цветами в течение лета.

Лук. Чеснок, лук-шнитт, декоративный лук и другие близкородственные растения источают резкий запах, который можно использовать, чтобы отпугнуть бурундуков и других грызунов от закопанных луковиц.

Моховой флокс. Весной цветущий моховой флокс покрывает землю розовыми, фиолетовыми и белыми цветами и может использоваться как почвопокровное растение под более высокими луковичными растениями.

Коралловые колокольчики. Всегда популярные коралловые колокольчики радуют ярким цветением и быстрорастущей листвой, которая скрывает увядшие луковицы.

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