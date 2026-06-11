Посейте один раз и наслаждайтесь вечно: 8 цветов, которые сами позаботятся о своем возвращении

Наперстянка / © ТСН

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Разводить клумбы легко и весело, и если вы выберете самосеющиеся цветы, вам нужно будет сделать это только один раз. Цветы сами будут продолжать выполнять работу за вас, производя много семян, которые сеются по саду, заполняя пробелы и создавая спонтанные цветочные комбинации в ваших бордюрах в следующем году. Вам больше никогда не придется копаться с семенами.

Какие цветы настолько самостоятельны, рассказывает Gardensi Ilustrated.

Как выбрать самосейные растения

Лучшие самосейные растения — это те, которые размножаются щедро, но не так обильно, чтобы вытеснять другие растения. Хороший самосей должен быть легким для вырывания, чтобы вы могли без труда редактировать свой сад.

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Поскольку эти цветы, вероятно, будут в вашем саду годами, лучше выбирать самые эффектные или любимые растения. Самосевец, по определению, выживает, поэтому он должен оставаться у вас на всю жизнь. Ищите свой любимый сорт и впускайте в сад только его.

Сажать лучше только по одному растению каждого вида. Если вы хотите, чтобы ваши самосевные растения ежегодно восстанавливались без изменений цвета или формы, не сажайте более одного сорта одного вида в своем саду, иначе они будут гибридизироваться. Если вы выращиваете только один сорт, в следующем году самосевные растения должны быть одинаковыми.

Как сеять самосейки

Если вы внедряете самосейку в свой сад, попробуйте высевать семена в горшки или лотки для рассады и высаживать их небольшими растениями. Однолетние растения можно сеять на улице или под стеклом весной или осенью. Они зацветут к середине лета, и многие из них будут продолжать цвести до первых осенних заморозков. Двухлетние (посеянные в середине лета) зацветут в следующем году.

Если у вас есть горсти семян, вы можете просто сеять напрямую, но помните, что природа имеет тенденцию разбрасывать их с такой живостью, которую трудно превзойти. Если вы все же высаживаете напрямую, лучше научиться распознавать сеянцы на ранней стадии, чтобы не выполоть их вместе с сорняками. И наоборот, важно распознавать сеянцы сорняков рано, чтобы вы могли избавиться от них, прежде чем они приживутся.

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Чтобы посеять семена напрямую, просто рассыпьте семена по подготовленной почве (предварительно сграбленной до мелкой вспашки) или по верхушке большого контейнера, наполненного компостом. Проверьте инструкции по посеву на упаковке относительно глубины и расстояния.

Следите за растениями и просто пропалывайте ненужные саженцы, или выкопайте их и пересадите на другое место в саду. Можете посадите лишние растения в горшки и передать их своим друзьям и соседям.

Почти все самосевные растения любят солнечное место и хороший дренаж. Вы можете помочь процессу посева, размахивая отработанными семенными головками над вашими бордюрами.

Вот некоторые из самых простых однолетних и двухлетних самосеющих растений для посева.

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Чернушка

Чернушка / © Credits

Чернушку легко выращивать из семян, она бывает традиционного небесно-голубого цвета, а также белого, фиолетового и розового. Высушенные семенные головки создают красивую зимнюю композицию в вазе. Обычно они достигают высоты около 30 см.

Цветы некоторых сортов необычные с двухцветными белой и насыщенно-синей окраской на крепких стеблях. Чернушка также популярна среди садоводов и дизайнеров.

Калифорнийский мак

Калифорнийский мак / © Credits

Идеально подходит для солнечных участков, прорастает сквозь гравий или смягчения твердых поверхностей, таких как трещины в тротуаре, а также хорошо растет в горшках.

Опийный мак

Опийный мак / © Getty Images

Опийный мак добавляет саду нотку драматизма, а его потрясающие открытые цветы разных цветов популярны среди опылителей. Опийные маки имеют волшебное сочетание нежных, бумажных лепестков и смелого оттенка цвета. После цветения наслаждайтесь архитектурными качествами семенных коробочек как в саду, так и в вазе.

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Бархатцы

Бархатцы / © ТСН

Обычный бархатцы легко выращивать из семян. Самые известные виды имеют оранжевые цветы. Простой в выращивании, он мягко самосеется и продолжает цвести, если регулярно обрезать головки. Затем оставьте семенные головки в конце сезона, чтобы они могли самостоятельно рассеяться.

Линария

Линария / © Credits

Существуют насыщенно-розовые и белые формы этого цветка. Он прорастает, как горчица и кресс-салат, поэтому сейте его осторожно. Цветы похожи на миниатюрные львиные зевы.

Мальвы

Мальвы / © Credits

Одно из самых выдающихся растений для коттеджных садов, высокие мальвы, является любимцем многих садоводов и бывают разных цветов: от белого и бледно-розового до красного и почти черного. Они могут расти в различных условиях выращивания, от хорошо дренированной плодородной почвы до гравийных дорожек и трещин в мощении.

Наперстянка

Наперстянка / © Credits

Наперстянка — еще одно классическое растение для коттеджного сада. Она может быть двухлетней или многолетней и свободно рассеивается самостоятельно в ненарушенной почве. Она хорошо процветает на солнце или в полутени. Вы можете поощрить самосев, размахивая отцветшими семенными головками вокруг бордюров летом. Наперстянка также является прекрасными цветами для срезки.

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Полевой мак

Полевой мак / © Associated Press

Полевой мак, однажды посеянный, будет появляться в вашем саду каждый год. Выберите традиционный красный или что-то более нежное.

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