После сбора урожая: 6 способов повторного использования отработанных томатных лоз

Стебли томатов / © ТСН

Реклама

Отработанные помидорные лозы содержат минералы, которые растение накапливало всё лето, и обладают достаточной прочностью для строительства. Если выбросить их на обочину в пакете, это приведёт к потере этих полезных веществ.

Как этого избежать, рассказывает GardeningKnowHow.

Реклама

Правильный уход за томатными кустами в конце сезона начинается с прореживания побегов. Фитофтороз (Phytophthora infestans) и мучнистая роса (Pseudoidium neolycopersici) наносят наибольший ущерб в течение сезона, хотя обоим необходима живая ткань и они гибнут вместе с растением. На мертвых стеблях задерживается фитофтороз (Alternariae) и септориоз листьев (Septoria lycopersici) — все это сохранится на стеблях до весны. Поэтому самое главное правило — только чистый материал получает вторую жизнь.

Реклама

Сжигайте сухие лозы и сохраняйте золу

Ветки должны полностью высохнуть, прежде чем они будут гореть ровным пламенем, поэтому сначала сложите их в защищённом месте на несколько недель. Ознакомьтесь с местными правилами сжигания, прежде чем что-либо предпринимать. Во многих муниципалитетах полностью запрещено сжигание на открытом воздухе.

Садовая зола ведет себя очень похоже на древесную золу: она содержит калий, значительное количество кальция и обладает достаточным известковым эффектом, чтобы изменить pH почвы за один сезон. Распределите её тонким слоем по грядкам. Не добавляйте его к кустам черники и всем другим растениям, которым требуется кислая почва. Совсем откажитесь от картофельной грядки, так как повышенный pH способствует развитию парши.

Обжарьте их, если хотите получить биоуголь

Сжигание и обугливание — это не одно и то же, и здесь есть важное различие. При полном сгорании остаётся только минеральная зола. Пиролиз — сжигание с поглощением кислорода — оставляет биоуголь, содержащий углеродный каркас и пористую структуру, что делает его ценным компонентом для внесения в почву.

За весь сезон лозы могут обуглиться до нескольких горстей. Это лучше всего работает в качестве дополнительного средства, когда в огонь всё равно попадает более древесный материал, например, обрезки или использованные колья. Измельчите готовый уголь и оставьте его на пару недель в компосте или ведре с разбавленной рыбной эмульсией. Сырой уголь извлекает питательные вещества из почвы, прежде чем начнет их отдавать.

Реклама

Закопайте их глубоко, но не под помидорами в следующем году

Лучше закопать, чем просто оставить кучу. Биологическая переработка в почве происходит быстрее и тщательнее. Выкопайте траншею глубиной 30 см, положите туда нарезанные лозы и засыпьте сверху. Измельчение важнее, чем кажется. Оно превращает клубок в материал, который равномерно уплотняется и разлагается.

Местоположение — вот где всё идёт не так. Никогда не закапывайте остатки помидоров в почву, предназначенную для выращивания помидоров, перца, баклажанов или картофеля в следующем сезоне. Ранний фитофтороз и септориоз сохраняются как в почве, так и в старых остатках. Стандартный севооборот — через два-три года после посадки пасленовых. Грядки с капустными и луковыми культурами также подойдут. Фасоль тоже подойдет, и азот, который она фиксирует, компенсирует часть того, что связывают разлагающиеся стебли.

Вплетите прочные стебли в шпалеру или венок

Удаляйте только побеги, причем только те, которые ещё гибкие. Основные стебли у индетерминантного растения томата полностью одревесневают к сентябрю, а свежесорванные они сгибаются, не ломаясь. Сначала дайте им час побыть на солнце, чтобы они немного потеряли воду, затем свяжите самые длинные в кольцо и заправьте свободные концы обратно через себя.

Эти стебли прочные, но становятся ломкими, когда высыхают, поэтому плетеная шпалера — это летнее сооружение, а не постоянная конструкция. Венки лучше хранить в помещении, где они остаются сухими. Зеленые стебли сжимаются при высыхании, поэтому плетите их плотнее и обвязывайте моток в трёх-четырёх местах джутом.

Реклама

Разложите их так, будто это обшивка дорожки

Дорожки между грядками — это самое подходящее место для поглощения большого объема. Уложите лозы ровно посередине дорожки, перекрестите их и засыпьте участок древесной стружкой или соломой. Они достаточно хорошо блокируют свет, чтобы сдерживать рост сорняков осенью и зимой. К весне большая часть того, что находится под ними, спрессовывается в ковер.

С этим связан один компромисс. Влажные коврики из лозы и стружки — это укрытие, которое зимой ищут серые полевые слизни (Deroceras reticulatum), поэтому держите их на самой дорожке и подальше от краев грядки. По отдельной причине обходите любую дорожку, граничащую с пасленовыми в следующем году. Брызги дождя на нижние листья — именно так начинается ранний фитофтороз.

Окунание чистой листвы в раствор для опрыскивания против вредителей

Этот вариант сопряжён с большим количеством предостережений, чем другие. Листья помидоров содержат томатин и связанные с ним алкалоиды. Старинный кухонный метод предполагает замачивание двух стаканов (475 мл) измельчённых листьев в литре (950 мл) воды на ночь, затем процеживание и разбавление перед использованием. Садоводы используют его против тли и мелкой гусеницы на протяжении многих поколений. Убедительных доказательств недостаточно — вся эта практика скорее носит анекдотический характер, чем подтверждена испытаниями.

Эти два правила обязательны к исполнению. Используйте листья только с растений, у которых в течение всего сезона не наблюдалось симптомов болезней. Вирус томатной мозаики выживает в высохших остатках до двух лет и распространяется при простом контакте. Распылитель, наполненный водой с заражённых листьев, — это, пожалуй, самый эффективный способ его распространения, который только можно было придумать. Никогда не используйте его на других пасленовых. Держите готовый раствор подальше от домашних животных и детей.

Сильно пораженные растения положите в пакеты, оставьте пакеты на солнце на несколько дней, чтобы ткань и всё, что в ней живёт, погибли, а затем выбросьте вместе с бытовым мусором.

Новости партнеров

Новости партнеров