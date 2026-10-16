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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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3 мин

Последний покос газона: как не упустить подходящий момент

Пожелтевшая трава, медленный рост и прохладные дни — признаки того, что сезон кошения подходит к концу.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Последний покос газона

Последний покос газона / © Credits

В конце осени газон постепенно замедляет рост, но определить точный момент для последнего покоса не так уж и просто. Ориентироваться только на календарь не стоит, ведь многое зависит от вида травы, температуры и погодных условий. Издание Real Simple рассказало, как определить время последнего кошения и подготовить газон к зиме, чтобы весной он снова был густым и здоровым.

Как понять, что пришло время косить в последний раз

  • Трава растет медленнее и меняет цвет. Когда газон почти перестает отрастать, а отдельные участки начинают буреть, это может свидетельствовать о приближении периода покоя. В прохладных регионах это часто происходит в конце октября или в начале ноября. В то же время некоторые виды трав в более тёплом климате могут расти круглый год.

  • Трава немного выше обычной нормы. Высота последнего покоса зависит от вида газонной травы. Перед зимой стоит немного поднять лезвие косилки — примерно на 0,6–1,3 см выше рекомендуемой высоты. Такой покров помогает сдерживать прорастание зимних сорняков. Если в течение недели трава больше не отрастает, это ещё один признак завершения сезона.

  • С деревьев опала листва. Для газонов с травами прохладного сезона кошение осенью необходимо не только для подстригания, но и для сбора листьев. Если оно пролежит на траве всю зиму, то может препятствовать доступу света и воздуха и привести к появлению весной мертвых участков. Измельчённую листву в небольшом количестве можно оставлять в качестве органической добавки к почве, однако толстый слой лучше убрать.

  • Дневная температура стабильно ниже +7–10 °C. Когда температура воздуха регулярно не поднимается выше 4–10 °C, рост травы замедляется. Это ориентир, а не универсальное правило; окончательное решение зависит также от состояния газона и местного климата.

Как подготовить газон к зиме

  • Косите реже. Чем медленнее растет трава, тем реже ей требуется стрижка. Однако не стоит полностью пропускать последний укос: слишком длинная трава может полегать (опускаться) и слеживаться, а это повышает риск грибковых заболеваний, в частности плесени.

  • Не срезайте слишком много за один раз. Не стоит удалять более трети длины травинки за один укос. Чрезмерная обрезка вызывает стресс у газона, пожелтение и повреждения. Если трава сильно переросла, лучше подстригать её постепенно.

  • Правильно убирайте листья. В начале и в середине осени опавшие листья можно измельчать косилкой, чтобы они постепенно разлагались и обогащали почву. В конце сезона, когда естественные процессы разложения замедляются, излишки листьев лучше собрать и убрать.

  • При необходимости внесите осеннее удобрение. Специальное удобрение для подготовки газона к зиме может помочь траве возобновить рост весной. Выбирайте средство в соответствии с видом газона и инструкцией производителя, а также учитывайте состояние почвы и климат.

Здоровый газон весной начинается с правильного ухода осенью. Не спешите убирать косилку только потому, что наступила холодная пора, дождитесь, пока рост травы заметно замедлится, убирайте опавшие листья и не стригите траву слишком коротко. Несколько простых шагов помогут газону лучше пережить зиму и встретить новый сезон в хорошей форме.

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