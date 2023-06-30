Последний шанс: какие овощи можно успеть посадить в июле

Если у вас осталось место на грядках, еще не поздно посадить туда овощи. Но сделать это нужно в эти выходные.

Какие овощи не поздно посадить в начале июля, чтобы получить неплохой урожай, рассказывает Еxpress.co.uk.

Успеть запрыгнуть в последний вагон можно только с некоторыми культурами. Строго говоря, их только четыре.

Редис

Какие овощи можно успеть посадить в июле / Фото: Credits

Редис необходимо сеять раз в две недели, чтобы урожай был регулярным. В начале июля еще не поздно посеять несколько партий редиса. Сажать редис рекомендуется во влажную и хорошо удобренную почву.

Китайская листовая капуста

Какие овощи можно успеть посадить в июле / Фото: Credits

Для китайской капусты пак-чой необходим солнечный свет и плодородная почва. Вы можете смело посеять ее в начале июля, но не забудьте пикировать и регулярно поливать.

Морковь

Какие овощи можно успеть посадить в июле / Фото: Credits

Морковь тоже можно посадить в июле, но это будет буквально последний шанс. Позднее сажать морковь уже не имеет смысла. Морковь стоически переносит нехватку воды, но может быть подвержена морковной мухе.

Поливайте морковь регулярно, но не переувлажняйте.

Свекла

Какие овощи можно успеть посадить в июле / Фото: Credits

Посаженная в июле свекла также будет последней. Свекла очень любит солнце и не любит холодную погоду. Также свекла любит обильный полив.

Как вырастить хороший урожай овощей, посаженных в июле

Для наилучших результатов лучше сеять культуры тонким слоем.

Посадите семена примерно на 2,5 см в глубину и на 5 см друг от друга и регулярно поливайте их; как только растения приживутся, проредите их до 10 см дюймов друг от друга, чтобы дать корням место для роста.

Как только растения созреют, замульчируйте землю, чтобы обеспечить сохранение влаги.

Читайте также: