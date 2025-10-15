Последний шанс на пересадку: какие 10 многолетних растений надо разделить до наступления холодов

Хоста

Многолетние растения возвращаются в ваш сад каждый год, что делает их относительно неприхотливыми в уходе. Однако они нуждаются в разделении время от времени.

Важно понимать, какие многолетние растения делить осенью, пока температура не опустилась слишком низко. GardeningKnowHow рассказывает, какие растения надо поделить осенью и как это сделать правильно.

Многолетним растениям нужно разделение, чтобы обеспечить их корням достаточно места для роста и поглощения питательных веществ. Разделение также помогает управлять размером и распространением растений и дает вам больше растений для дополнительных участков сада. Вот все, что вам нужно знать о растениях, которые нужно пересаживать перед зимой.

Зачем делить и пересаживать осенью

Хотя многие садоводы решают делить многолетние растения весной, осень также является прекрасным временем для этой работы. Температура прохладнее и снижается, что меньше нагружает корни, которые беспокоят и обрезают.

Если не ждать слишком долго осенью, почва все еще будет теплой, что также нужно корням для приживления. Осень часто бывает дождливой, что обеспечит вашим новым растениям большое количество воды для роста и комфорта до зимы. При правильном выборе времени пересаженные растения будут иметь достаточно времени и хороших погодных условий, чтобы создать хороший фундамент для следующего года.

Растения, которые нужно разделить и пересадить перед зимой

Многолетние растения лучше всего растут при регулярном делении, и осень может быть отличным временем для этого, но теперь вам нужно знать, что делить в это время года. Например, можно ли делить хосты осенью? Как насчет деления лилейников осенью? Или хризантемы или пионы? Вот шпаргалка для многолетних растений, которые можно безопасно делить непосредственно перед зимой:

Астильбы

Эхинацеи

Кореопсис

Лилейники

Травы

Хосты

Ирисы

Восточный мак

Флокс

Шалфей

И короткое замечание о том, что не следует делить сейчас: растения, цветущие осенью. Например, лучше всего оставить хризантемы и астры в покое до весны. Цветущие растения вкладывают энергию в цветение. Их следует делить, когда они могут вкладывать эту энергию в рост корней и листьев.

Также избегайте деления древесных растений. Делите пионы только при действительной необходимости. Их можно разделить осенью, но обычно они плохо переносят выкорчевывание и перемещение.

Как разделить многолетние растения

Разделение растений — это относительно легко, но это может потребовать определенных усилий, если ваши растения большие или имеют разветвленные корни. Начните с планирования этой работы на пасмурный день с прохладной температурой. Перемещение растений в жаркий, слишком сухой день вызовет им ненужный стресс.

Если в прогнозе нет дождя, полейте растения за день до их разделения. Если шел дождь и почва влажная, пропустите этот шаг.

Используйте садовые вилы или, в идеале, острую лопату для пересадки, чтобы выкопать материнское растение. Работайте осторожно и медленно, чтобы избежать лишнего повреждения корней.

Осторожно удалите грязь с корней. Они не обязательно должны быть чистыми, но вы должны видеть корни, чтобы разделить их.

Разделите растение на меньшие части, осторожно растягивая корни или срезая их острым садовым инструментом.

Убедитесь, что каждая часть имеет от трех до пяти здоровых побегов и хороший пучок крепких корней.

Держите каждую часть в тени и влажном месте, пока не будете готовы пересадить их в другое место. Пересадите их как можно скорее.

Если вы не планируете хранить свои части, вы можете компостировать их. Или поделиться ими с друзьями и соседями.

Время имеет решающее значение для осеннего деления. Лучшее время для выполнения этой работы — за четыре-шесть недель до первых сильных заморозков в вашем регионе. Проверьте среднюю дату первых заморозков, чтобы получить представление о том, когда они могут произойти. В зависимости от того, где вы живете и занимаетесь садоводством, осенняя пересадка — с конца августа до начала-середины октября.

Имейте в виду, что листья могут начать увядать в это время года, но вы все еще можете разделить и пересадить. Главное, чтобы корни были здоровыми и энергичными.

Уход за растениями после пересадки

Уход за участками после пересадки жизненно важен для их успешного роста в следующем году. Хорошо полейте их сразу после пересадки и продолжайте регулярно поливать, если не идет дождь. Продолжайте поливать, пока не начнутся регулярные заморозки.

Вы можете добавить легкий слой мульчи, чтобы защитить корни от низких температур, но не удобряйте растения сейчас. Это лишь будет стимулировать рост, который может быть поврежден зимой. Подождите до весны, чтобы подкормить их.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Деление растений легко, как только вы привыкнете к этому. Избегайте некоторых распространенных ошибок для наилучших результатов:

Не делите, когда погода очень жаркая и сухая или очень холодная. Это только будет стрессировать рассаду.

Избегайте ненужного повреждения корней растений тупыми инструментами. Если вы собираетесь обрезать корни, используйте острый инструмент.

Не пересаживайте растения на слишком большую или слишком малую глубину. Сажайте рассаду на ту же глубину, на которой она была до отделения от материнских растений.

Избегайте стресса или даже уничтожения рассады из-за недостаточного полива. Ей понадобится много воды перед зимой.

Большинство многолетних растений можно разделить весной, но осень также является хорошим временем для этого. Сохраните себе время весной и начните сейчас с осеннего разделения и пересадки.