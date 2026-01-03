ТСН в социальных сетях

Послепраздничная перезагрузка: как легко навести порядок в доме после Рождества и Нового года

Рождество — это огоньки, запах хвои, смех и теплые встречи. Однако когда праздничная пыль оседает, в доме остаются вовсе не магические «сувениры», а опавшие ветки, повсюду блестки, липкие пятна на диване и холодильник, полный вчерашних деликатесов. Самое время для эффективной послепраздничной уборки, без стресса.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Послепраздничная перезагрузка: как легко навести порядок в доме после Рождества

Послепраздничная перезагрузка: как легко навести порядок в доме после Рождества

Рождество — волшебное время, а вот его последствия не всегда и с этим сложно не согласиться. После нескольких недель праздничного хаоса дом нуждается не просто в уборке, а в перезагрузке, которая возвращает ощущение спокойствия, чистоты и контроля.

Издание RTÉ рассказало, чтобы вернуть дому гармонию, не нужны ни выходные, ни сверхусилия. Несколько продуманных шагов, правильная последовательность и капля эфирного масла.

Декор

Самый большой соблазн — запихнуть все в коробки «как-нибудь» и забыть до следующего декабря. Но пять дополнительных минут организации сэкономят часы в будущем.

  • Сортируйте украшения по зонам: елка, кухня, прихожая, камин, улица.

  • Хрупкие вещи заворачивайте в бумагу или кухонные полотенца.

  • Выбирайте прозрачные контейнеры и подписывайте их четко, а не мелким почерком «на глаз».

Маленькая хитрость: положите в каждую коробку ватный диск с несколькими каплями эфирного масла и в следующем году у декора будет приятный аромат.

Пол

Праздники — настоящее испытание для пола: крошки, грязь, следы от обуви и праздничных вечеринок.

  • Тщательно пропылесосьте и уделите внимание плинтусам, углам и пространству под диванами.

  • Пройдитесь шваброй или пароочистителем со свежей насадкой.

  • Липкие пятна удалите теплой мыльной водой.

Если была живая елка, сначала соберите иголки веником, ведь они могут повредить ролики пылесоса.

Наведите порядок в упаковке и подарках

У оберточного хаоса есть свойство накапливаться на дне. Используйте «Метод трех закупок»:

  • Оставить — вещи, которые надо разложить.

  • Переделать — бумагу и упаковку.

  • Отдать — повторы или ненужные подарки.

Отдельная коробка «Следующее Рождество» для лент и открыток — простая привычка, которая сэкономит время и деньги.

Диваны и текстиль

Уют часто оставляет после себя крошки там, где им не место.

  • Снимите подушки и тщательно пропылесосьте мебель.

  • Посыпьте ткань содой с каплей эфирного масла, оставьте на час и уберите пылесосом.

  • Постирайте пледы, встряхните шторы, откройте окна хотя бы на 10 мин.

Результат — свежий воздух и эффект «как после генеральной уборки», без всяких химических спреев.

Кухня

Кухня в праздники работает сверхурочно и заслуживает особого внимания.

  • Протрите фасады шкафов и ручки — это одни из самых грязных зон.

  • Дверцу духовки очистите пастой из соды и воды.

  • Раковину вымойте теплой водой с моющим средством до блеска.

  • Доски освежите лимоном и солью.

Миска с содой в углу кухни прекрасно поглощает послепраздничные запахи.

Холодильник и морозилка

Время попрощаться со вчерашними деликатесами.

  • Полностью освободите холодильник и без сожаления выбросьте просроченное.

  • Полочки протрите теплой мыльной водой.

  • Для свежести положите несколько ломтиков лимона.

Сыр или хлеб, которые не успели съесть, можно заморозить — это уменьшит пищевые отходы.

Ванная комната

Гости и праздничная суета редко бесследно проходят мимо ванной.

  • Душевые дверцы обработайте уксусом, оставьте на 10 мин и смойте.

  • Краны протрите половинкой лимона от известкового налета.

  • Постирайте коврики и полотенца.

  • Не забудьте об основании унитаза — зоне, которую часто обходят стороной.

Финальный штрих — эвкалиптовый спрей для душа и ванна превращается в январский спа.

Послепраздничная уборка — это не наказание, а ритуал возвращения к себе. Когда пространство вокруг становится чистым и упорядоченным, в голове также появляется больше ясности.

Зажгите ароматическую свечу, впустите свежий зимний воздух, расправьте пледы и добавьте живые цветы или новое растение. Это простой, но действенный сигнал, что новый сезон начался — более спокойный, легкий и осознанный.

