Послепраздничная перезагрузка: как легко навести порядок в доме после Рождества и Нового года

Послепраздничная перезагрузка: как легко навести порядок в доме после Рождества

Рождество — волшебное время, а вот его последствия не всегда и с этим сложно не согласиться. После нескольких недель праздничного хаоса дом нуждается не просто в уборке, а в перезагрузке, которая возвращает ощущение спокойствия, чистоты и контроля.

Издание RTÉ рассказало, чтобы вернуть дому гармонию, не нужны ни выходные, ни сверхусилия. Несколько продуманных шагов, правильная последовательность и капля эфирного масла.

Декор

Самый большой соблазн — запихнуть все в коробки «как-нибудь» и забыть до следующего декабря. Но пять дополнительных минут организации сэкономят часы в будущем.

Сортируйте украшения по зонам: елка, кухня, прихожая, камин, улица.

Хрупкие вещи заворачивайте в бумагу или кухонные полотенца.

Выбирайте прозрачные контейнеры и подписывайте их четко, а не мелким почерком «на глаз».

Маленькая хитрость: положите в каждую коробку ватный диск с несколькими каплями эфирного масла и в следующем году у декора будет приятный аромат.

Пол

Праздники — настоящее испытание для пола: крошки, грязь, следы от обуви и праздничных вечеринок.

Тщательно пропылесосьте и уделите внимание плинтусам, углам и пространству под диванами.

Пройдитесь шваброй или пароочистителем со свежей насадкой.

Липкие пятна удалите теплой мыльной водой.

Если была живая елка, сначала соберите иголки веником, ведь они могут повредить ролики пылесоса.

Наведите порядок в упаковке и подарках

У оберточного хаоса есть свойство накапливаться на дне. Используйте «Метод трех закупок»:

Оставить — вещи, которые надо разложить.

Переделать — бумагу и упаковку.

Отдать — повторы или ненужные подарки.

Отдельная коробка «Следующее Рождество» для лент и открыток — простая привычка, которая сэкономит время и деньги.

Диваны и текстиль

Уют часто оставляет после себя крошки там, где им не место.

Снимите подушки и тщательно пропылесосьте мебель.

Посыпьте ткань содой с каплей эфирного масла, оставьте на час и уберите пылесосом.

Постирайте пледы, встряхните шторы, откройте окна хотя бы на 10 мин.

Результат — свежий воздух и эффект «как после генеральной уборки», без всяких химических спреев.

Кухня

Кухня в праздники работает сверхурочно и заслуживает особого внимания.

Протрите фасады шкафов и ручки — это одни из самых грязных зон.

Дверцу духовки очистите пастой из соды и воды.

Раковину вымойте теплой водой с моющим средством до блеска.

Доски освежите лимоном и солью.

Миска с содой в углу кухни прекрасно поглощает послепраздничные запахи.

Холодильник и морозилка

Время попрощаться со вчерашними деликатесами.

Полностью освободите холодильник и без сожаления выбросьте просроченное.

Полочки протрите теплой мыльной водой.

Для свежести положите несколько ломтиков лимона.

Сыр или хлеб, которые не успели съесть, можно заморозить — это уменьшит пищевые отходы.

Ванная комната

Гости и праздничная суета редко бесследно проходят мимо ванной.

Душевые дверцы обработайте уксусом, оставьте на 10 мин и смойте.

Краны протрите половинкой лимона от известкового налета.

Постирайте коврики и полотенца.

Не забудьте об основании унитаза — зоне, которую часто обходят стороной.

Финальный штрих — эвкалиптовый спрей для душа и ванна превращается в январский спа.

Послепраздничная уборка — это не наказание, а ритуал возвращения к себе. Когда пространство вокруг становится чистым и упорядоченным, в голове также появляется больше ясности.

Зажгите ароматическую свечу, впустите свежий зимний воздух, расправьте пледы и добавьте живые цветы или новое растение. Это простой, но действенный сигнал, что новый сезон начался — более спокойный, легкий и осознанный.