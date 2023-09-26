Поставьте их в спальне: три комнатных растения, которые укрепят ваше здоровье

Не все комнатные растения можно держать в своей спальне, но эти три не просто не вредят вашему здоровью, а и помогают его укрепить.

Некоторые комнатные растения могут не только украсить интерьер но и принести много пользы, например, помогают удалить плесень и конденсат. Также есть растения, которые благотворно влияют на наше здоровье.

Энтузиаст садоводства Эндрю Уайт рассказал Еxpress.co.uk, какие растения улучшают сон, уменьшают стресс и беспокойство, а также помогают улучшить качество воздуха.

Лаванда

Три комнатных растения, которые укрепят ваше здоровье / Фото: Credits

Наличие растений в вашей спальне может улучшить качество воздуха, поглощая и фильтруя углекислый газ и выделяя кислород. Улучшение качества воздуха влияет не только на органы дыхания, но также может углубляет сон сна и снизижает стресс.

Лаванда помогает нам лучше спать м поднимает настроение. Цветочные ароматы, такие как лаванда, помогают вам чувствовать себя счастливее и могут оказывать успокаивающее воздействие. Лаванда помогает вам облегчить тревожные чувства, что позволяет лучше спать, таким образом улучшает иммунную систему.

Хлорофитум

Три комнатных растения, которые укрепят ваше здоровье / Фото: Credits

Еще одно растение, которое Эндрю порекомендовал для спальни, — это хлорофитум. Это красивое растение является чрезвычайно эффективным очистителем воздуха.

Спатифиллум

Три комнатных растения, которые укрепят ваше здоровье

Спатифиллум тоже будет желанным гостем в вашей спальне, потому что отлично справляется с производством кислорода и очисткой воздуха.

Где разместить растения в спальне

Фото: Credits

Есть несколько новых способов разместить комнатные растения в спальне. Можно выращивать цветы в больших горшках возле окон, а можно размещать их в подвесных корзинах.

Подвесные горшки с растениями могут освободить пространство на полу и поверхностях, при этом они будут каждый день получать необходимый уровень солнечного света.

Просто убедитесь, что вы развешиваете комнатные растения вдали от мест, через которые вы будете часто перемещаться, кроме того всегда необходимо учитывать личные обстоятельства. Например, если вы аллергик и склонны к приступам сенной лихорадки, держать растения в спальне может быть не лучшим решением, поскольку они могут вызвать реакцию.

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