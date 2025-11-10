Посудомойка или ручное мытье: что экологичнее и выгоднее / © Associated Press

Издание Real Simple выяснило, кто моет лучше — человек или машина. И результаты вас удивят. И хотя логика подсказывает, что мытье вручную должно быть лучше для планеты, ведь без электричества, наука говорит иначе. Посудомоечная машина потребляет меньше половины воды и энергии, чем мытье вручную.

В цифрах это выглядит так: за 10 лет и 4 цикла в неделю посудомойка производит 2 090 кг парниковых газов, тогда как мытье вручную — 5 620 кг. Что касается воды — 61 700 л против 129 477 л. То есть посудомоечная машина выигрывает «на сухую».

Почему посудомойка более эффективна

Во-первых, она использует меньше воды, но более горячей — до 70 °C. Это не только лучше очищает, но и обеззараживает. Для сравнения, одна посудомойка расходует 11,3-15 л воды на цикл, тогда как обычный кран «съедает» 5,6-7,5 л ежеминутно. Иными словами, пока вы поете куплет в ванной, посудомойка уже успевает сделать чистоту и сэкономить ресурсы.

Как сделать мытье посуды более экологичным

Не промывайте посуду перед загрузкой. Это пережиток прошлого. Современные моющие средства и машины созданы именно для того, чтобы справляться с грязными тарелками. Достаточно лишь счистить большие остатки пищи. Отказ от предварительного ополаскивания экономит до 3% энергии на каждый цикл. Загружайте посудомойку правильно. Неправильно расставленные тарелки означают повторный запуск, а это лишняя вода и электричество. Лучше один раз потратить минуту, чем мыть дважды. Выключайте функцию горячей сушки, это может уменьшить потребление энергии на 11%. Просто оставьте дверцу приоткрытой, пусть посуда естественным образом высохнет. Запускайте только с полной загрузкой. Посудомойка расходует одинаковое количество энергии независимо от количества тарелок, поэтому не заставляйте ее «работать вполсилы». Выбирайте энергоэффективную модель. Ищите технику с пометкой «Energy Star», она потребляет меньше воды и электричества, чем обычные модели.

Если все же моете вручную

Используйте метод двух емкостей. Одна — для горячей мыльной воды, другая — для ополаскивания. Это экономит десятки литров. Замочите посуду перед мытьем. 15 мин в теплой воде сделают свое дело, вам останется лишь легкое прикосновение губкой.

Как бы мы ни любили ритуал ручного мытья под музыку или сериал, посудомойка — безоговорочный лидер в заботе о планете. Она потребляет меньше воды, меньше энергии, выбрасывает меньше CO₂ и, бонусом, освобождает ваше время для более важных дел.

Итак, если вы еще сомневаетесь, считайте это знаком, пора доверить мытье машине. Она не только позаботится о тарелках, но и о будущем планеты.