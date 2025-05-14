Потребуется дополнительная защита: садоводов предостерегают от посадки этого овоща, привлекающего вредителей

Морковь / © Associated Press

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Все любят морковь, потому что этот овощ известен своей уникальной землистой сладостью и приятным хрустом. Она идеально подходит для салатов, рагу, тортов и даже соков, не говоря уже о ее богатом содержании жизненно важных питательных веществ, таких как витамины А и С.

Неудивительно, что она лучший выбор для тех, кто хочет выращивать собственные продукты дома. Выращивание собственных свежих овощей может быть полезным опытом, но будьте осторожны — растение привлекает особенно надоедливого вредителя, от которого трудно избавиться. Эксперты Еxpress.co.uk предупреждают садоводов об осторожности во время выращивания этого корнеплода, поскольку он, как известно, привлекает разрушительное насекомое, называемое морковной мухой.

Эти маленькие черные насекомые обычно появляются в конце весны и процветают при более теплых температурах. Морковная муха получила свое название от любимого источника пищи ее личинок — корней моркови. Но они не прихотливы и также поедают пастернак и сельдерей, если они растут поблизости.

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Хотя взрослые мухи обычно не повреждают саму морковь, они откладывают яйца вблизи грядок. После вылупления личинки зарываются в корни моркови, чтобы питаться.

К счастью, есть один надежный способ остановить эту неприятность. Просто накройте морковь ажурной плёнкой на ранних стадиях роста.

Защита вашей сочной моркови садовым ажурным полотном или мелкой сеткой с момента попадания в грунт — это билет до предотвращения заражения. Этот метод отлично работает, поскольку он не дает мухам откладывать свое потомство вблизи ваших участков.

Используя этот подход, убедитесь, что вы снимаете покрытие только на короткое время для полива и прополки, держа этих хитрых существ подальше.

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