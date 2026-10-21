Повредят ли заморозки только что посеянную траву на газоне: что следует сделать до наступления холодов

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Хотя сроки наступления первых заморозков зависят от вашего региона, в целом рекомендуется прекратить посев как минимум за шесть недель до их появления.

Если вы недавно засеяли участок, возможно, вам интересно, сможет ли трава пережить зиму и продолжить рост весной.

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The Spruce рассказывает, выдерживают ли семена травы заморозки и как сохранить газон в здоровом состоянии в зимний период.

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Могут ли семена газона пережить заморозки

Способность семян пережить заморозки зависит от того, насколько хорошо они успели укорениться. Если семена не успели сформировать крепкую корневую систему и накопить достаточный запас питательных веществ, шансы на то, что они выживут, значительно меньше.

Хотя некоторые виды трав можно высевать зимой (так называемый «посев в состоянии покоя»), для успешного результата необходимы подходящие сорта растений и определенные климатические условия.

Можно ли сеять газонную траву после заморозков

Лучше воздержаться от посева после первых серьёзных заморозков, поскольку с наступлением зимы семена переходят в состояние покоя и прекращают развитие.

Что такое «посев в состоянии покоя»

«Посев в состоянии покоя» — это высев семян газонной травы в зимние месяцы с расчётом на то, что они прорастут весной. Находясь зимой в состоянии покоя, семена «просыпаются» и начинают прорастать, как только температура воздуха снова повышается. Лучшими местами для посева семян трав в период зимнего покоя являются участки, где зимой почва постоянно покрыта снегом и промерзла (и остается такой до весны), или местности с холодной зимой и значительным количеством осадков.

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Если вы решите попробовать такой метод посева, обязательно выбирайте холодостойкие виды трав.

Как защитить семена трав от морозов

Поскольку полностью укрыть газон или защитить его от зимних погодных условий невозможно, целесообразнее сосредоточиться на надлежащем уходе за ним до наступления морозов и после них. Приведенные ниже советы помогут вашему газону успешно пережить холодное время года:

Высевайте семена холодостойких трав как минимум за шесть недель до первых осенних или зимних заморозков.

Если вы косите газон после заморозков, подождите, пока трава оттает и высохнет (обычно это происходит позже в течение дня).

В ноябре или декабре, когда из-за похолодания рост травы прекращается, внесите зимние удобрения.

Старайтесь не ходить по замерзшей траве, так как это может привести к уплотнению почвы.

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